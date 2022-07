Se cae el juicio por el crimen de Nora Dalmasso: el fiscal no acusará a Marcelo Macarrón

En este marco, el jurado popular, conformado por ocho ciudadanos, y los tres jueces técnicos a cargo del proceso no pueden dictar una sentencia condenatoria.

“No puedo sostener que la mató un sicario, no porque no haya prueba, sino porque hay prueba de que hubo un acto sexual consentido. El acto sexual consentido echa por tierra un acuerdo criminal”, expresó hoy Rivero desde los tribunales de Río Cuarto.

“Como soy un fiscal íntegro, y no dañino, voy a pedir la absolución. Sería irresponsable, oportunista y cobarde si acusara”, aseveró el fiscal, mientras Macarrón rompía en llanto.

El manual instructivo para Jurados Populares, establecido por la Ley Provincial Nº 9182 Poder Judicial de Córdoba, sostiene que “si el fiscal de Cámara, durante su alegato final, no mantiene la acusación y pide la absolución del imputado, el tribunal no puede condenar, salvo que intervenga en el juicio el querellante particular y que éste, en su alegato, haya pedido la condena”.

En este juicio no hay querellantes. En este marco, al caerse la acusación y pedir la absolución por parte del fiscal Rivero, el jurado no puede deliberar porque no se cumplen los requisitos establecidos para que el tribunal condene en caso considerar a Macarrón culpable.

La 39na. audiencia del juicio por jurados por el crimen de Nora Dalmasso, que tenía como único acusado a Macarrón, empezó este martes a las 9 tras un cuarto intermedio dispuesto el pasado 22 de junio.

Macarrón había llegado al juicio oral en marco, luego de que el fiscal que instruyó la causa, Luis Pizarro, considerara que la madrugada del 25 de noviembre del 2006 el viudo "planificó dar muerte a su esposa por desavenencias matrimoniales y con la intención por parte de su/s adlater/es de obtener una ventaja, probablemente política y/o económica".

"La acusación de Pizarro nadie la controló", sostuvo este martes Rivero, en referencia a la investigación que hizo el anterior fiscal. "Está lleno de hechos neutros que no me dicen nada", aclaró y agregó: "Sería un acto de irresponsable acusar a Macarrón de homicidio por promesa o pago remuneratorio".

Nora Dalmasso y un crimen sin resolver

Nora Dalmasso fue hallada muerta en su casa de la ciudad de Río Cuarto en noviembre de 2006. El juicio contra Marcelo Macarrón comenzó en marzo de este año y por los tribuales cordobeses desfilaron familiares, allegados, peritos y ex imputados. El viudo era el único acusado por la presunta "instigación" del crimen.