Se conocieron detalles aberrantes sobre la red de pedofilia que integraba el diputado Germán Kiczka

En declaraciones a la FM 89.3 Santa María de las Misiones, Wachter explicó que la red familiar captaba a sus víctimas online mediante un canal de YouTube de magia, donde engañaban y seducían a los menores.

german kiczka.jpg El exdiputado misionero Germán Kiczka es buscado por Interpol (Foto: archivo).

Sobre la implicancia de Kiczka y el poder, Wachter enfatizó: “Las redes de crimen organizado atraviesan todos los estamentos. Tienen gente infiltrada en puestos claves”. Esta situación, afirmó, no es un caso aislado, sino una muestra de la impunidad que brinda el poder.

Wachter también se refirió al caso Loan, en el que funcionarios de la Policía Federal fueron implicados en una investigación por trata con fines de explotación sexual, subrayando la infiltración de las redes criminales en diferentes niveles de poder.

"En esta causa se vio cómo estaban implicados funcionarios de la Policía Federal en la hipótesis de trata con fines de explotación sexual que se manejó”, agregó.

La búsqueda del diputado Kiczka sigue en curso, mientras las autoridades intensifican los esfuerzos para desarticular la red de pedofilia detectada gracias a la colaboración internacional.

Interpol ya busca en todo el mundo al diputado Germán Kiczka

Interpol Argentina emitió formalmente este lunes la notificación roja por la búsqueda nacional e internacional del diputado Kiczka y de su hermano Sebastián, quienes permanecen prófugos de la Justicia acusados de producir y consumir pornografía infantil, además de su presunta vinculación a una red de pedofilia.

El alerta cuenta con todos los detalles del delito por el que se los acusa y la descripción de los hermanos Kiczka, de quienes se indicó que podrían haberse desplazado “por Brasil o Paraguay”.

Interpol emitio alerta roja para captura a German Kiczka.avif

El diputado misionero es buscado de manera intensa desde el jueves 22 de agosto luego de que la Legislatura provincial haya aprobado por mayoría su desafuero, lo que derivó en un allanamiento en Apóstoles para detenerlo, algo que no se concretó ya que se dio a la fuga.

Con lo obtenido, los investigadores creen que el diputado y su hermano fueron hasta Iguazú y de allí se fugaron hacía algún país vecino.

Los aberrantes chats que delataron al diputado misionero

En febrero, luego de una denuncia por pedofilia que desató el inicio de una investigación en la Justicia misionera, se ordenó el allanamiento de la casa que el legislador y su hermano tenían en la localidad de Apóstoles, donde se secuestraron decena de celulares y notebooks y juguetes sexuales.

Durante el análisis de los dispositivos, los peritos encontraron fotos, videos y chats aberrantes. Específicamente a Germán Kiczka, que perdió los fueros, le secuestraron una notebook marca Acer, donde hallaron “archivos de videos de una persona de sexo femenino que según lo que expresa la misma en el video, tenía 16 años” e “imágenes y varios archivos de video de prácticas zoofílicas que involucran a menores”, señala el informe judicial.

En este contexto, los peritos analizaron un celular que era utilizado por Sebastián Kiczka, hermano del legislador, donde encontraron material comprometedor y graves mensajes de WhatsApp. En una de las charlas con una persona que sería menor de edad, Sebastián Kiczka escribe: “Yo me baje una app para ver nenitas...12 años...”, a lo que su interlocutora responde: “Vos me pasaste uno una vez y tenia como 7″. Luego, el imputado insiste: “Quiero la de 14.... No sé cómo, pero siempre zafó”.