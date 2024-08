Ordenaron detener al diputado Germán Kiczka y su hermano acusados de pedofilia

El juez del caso, Miguel Ángel Faría, explica lo que se encontró. Muchas de las descripciones del material encontrado, son irreproducibles.

Fernando Rumi, periodista de La Voz de Misiones, de donde es oriundo ahora el ex diputado, dio detalles en A24 de la causa en donde mostró el canal de Youtube del legislador en donde ofrecía material para menores bajo el título: “El show de magia del tío Germán”.

Por su parte, el magistrado explicó que la causa comenzó el 16 de enero de este año, cuando la fiscal porteña Daniela Dupuy recibió una notificación en su casilla de correo. Inmediatamente comenzó una investigación que identificó 8 domicilios sospechados y el 28 de febrero, se llevaron a cabo los allanamientos, entre ellos, los de los hermanos Kiczka.

Los hermanos Kiczka permanecen prófugos, después de que dictaron el desafuero del legislador, mientras se especula que pueden estar fuera del país se dictó una orden de captura internacional.

Los escandalosos chats de Germán Kiczka

Entre los chats más escandalosos y que pueden ser publicados, se destaca uno con una persona que sería menor de edad, a la que Kiczka le escribe: “Yo me baje una app para ver nenitas...12 años ...”. La otra persona le responde: “Vos me pasaste uno una vez y tenia como 7″. Luego el acusado vuelve a escribir: “Quiero la de 14.... No sé cómo, pero siempre zafó”.

Luego, aseguró haber tenido sexo con menores y en otra conversación, le escribió a otra menor con la que chateaba habitualmente: “Estoy con mi vecinita. La voy a esperar 3 años más máximo”.