Qué pasó antes de la final: el padre de Alexis Mac Allister contó lo que le dijo su hijo sobre la arenga y los rumores

La respuesta de una de las piezas centrales del mediocampo albiceleste fue contundente respecto a la naturaleza de las conversaciones previas al choque contra el conjunto europeo. Sin embargo, aclaró que el mediocampista descartó cualquier tipo de conflicto interno y aseguró que la conversación previa al partido estuvo enfocada únicamente en cuestiones futbolísticas.

El contenido de las indicaciones entre los deportistas estuvo volcado exclusivamente al aspecto táctico del juego. “Me dijo que no, que hablaban de salir a jugar, en el sentido futbolero: tocar, rotar, triangular, no patear para arriba y no dividir la pelota. Se estaban refiriendo a eso”, detalló Carlos Mac Allister, desarmando las interpretaciones vertidas en el entorno virtual.

Qué dijo el Colo Mac Allister sobre el rendimiento de España y la organización de la FIFA

El exdefensor analizó el desarrollo de la final, reconoció el nivel del rival y realizó una propuesta sobre el descanso de los planteles.

Más allá de los rumores de vestuario, el analista deportivo profundizó sobre las causas del resultado en Nueva Jersey. El padre de Alexis Mac Allister fue contundente tras la final: “España fue mejor”. Además, sostuvo que muchas de las especulaciones surgieron por la necesidad de encontrar explicaciones más allá del resultado: “Jugamos contra España y fue mejor. Nos va a doler un tiempo, pero hay que entender que a veces hay uno mejor que vos. Eso no significa que no pusiste todo. El equipo dejó todo y apareció una España que llegó con una nafta mejor que nosotros”, afirmó.

En ese sentido, el exjugador remarcó una disparidad en el armado del fixture internacional y elevó una sugerencia organizativa. El exdefensor también se refirió a la organización del torneo y planteó una crítica hacia la FIFA. Si bien insistió en que España fue un justo campeón, consideró que ambos finalistas deberían haber llegado con las mismas condiciones de descanso. “Hay que hacer un aporte a la FIFA. No pueden llegar a una final un equipo con más descanso que el otro. Los dos deberían tener la misma cantidad de horas de recuperación”, propuso.

Finalmente, las precisiones aportadas por la familia del mediocampista se sumaron a los testimonios brindados por la máxima autoridad del cuerpo técnico tras tocar suelo nacional. Las declaraciones de Carlos Mac Allister coinciden con las del propio Lionel Scaloni, quien también negó cualquier tipo de conflicto interno cuando fue consultado sobre las versiones que circularon en redes sociales. “No sé de qué me hablan. No tengo redes sociales. No puedo creer lo que me están preguntando”, respondió el entrenador, dejando en claro que la unidad del plantel nunca estuvo en discusión.