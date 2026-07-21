El regreso de Black Eyed Peas a la Argentina: cuándo y dónde será el show

El enorme impacto de esa serie de éxitos alcanzó uno de sus puntos más altos en 2011, cuando Black Eyed Peas protagonizó el histórico espectáculo de medio tiempo del Super Bowl XLV, una actuación que confirmó definitivamente su lugar entre los nombres más importantes de la música popular contemporánea.

Lejos de conformarse con su legado, la banda inició una nueva etapa creativa. Tras la incorporación de J. Rey Soul y el lanzamiento de Masters of the Sun Vol. 1 (2018), regresó con una propuesta renovada que profundizó su conexión con la música latina. Translation (2020) reunió colaboraciones junto a J Balvin, Ozuna, Shakira, Maluma y Daddy Yankee, dando origen a éxitos globales como "RITMO", que superó los mil millones de reproducciones, "Mamacita" y "Girl Like Me". Más tarde, Elevation (2022) continuó esa búsqueda con canciones como "Simply the Best", junto a Anitta y El Alfa, "Don't You Worry", con Shakira y David Guetta, y "Bailar Contigo", reafirmando una capacidad constante para reinventarse sin perder identidad.

En los últimos años, Black Eyed Peas volvió a recorrer el mundo con giras por Europa, Norteamérica, Asia, Medio Oriente y África, agotando arenas emblemáticas como el Paris La Défense Arena y presentándose en algunos de los festivales más importantes del circuito internacional. Actualmente, el grupo atraviesa una nueva etapa del “Black Eyed Peas Summer Tour”, con fechas en Francia, Croacia, Inglaterra, Polonia, Lituania, Dinamarca, Eslovaquia y otros países europeos antes de su esperado regreso a la Argentina.

El show del 4 de septiembre en Movistar Arena será la oportunidad única para reencontrarse con Black Eyed Peas, sus hits transgeneracionales y el último material: una noche memorable de hip hop y pop con una de las bandas más importantes e influyentes de las últimas tres décadas.