Se conoció el explosivo cóctel de drogas que consumió Liam Payne antes de morir

El profesional detalló, además, que, debido a esta clasificación, la justicia argentina deberá recibir los resultados completos de la autopsia antes de autorizar el traslado del cuerpo a Inglaterra, el cual permanece en Buenos Aires. "Si el cadáver sigue siendo evidencia de la causa, no van a permitir llevárselo", aclaró.

Los estudios preliminares confirmaron que Payne falleció a causa de politraumatismos que le provocaron una hemorragia interna y externa. Una vez que el juez a cargo determine que posee todos los elementos necesarios para resolver la investigación, se procederá a la "liberación del cuerpo" para que la familia del cantante decida los pasos a seguir.

Mientras avanza la investigación, el entorno del ex One Direction espera que se esclarezcan los detalles que rodean su trágica muerte, tanto en lo relacionado al consumo de sustancias como a los momentos previos al fatal accidente.

Las fotos del cuerpo de Liam Payne que publicó TMZ y debieron eliminara

La muerte de Liam Peyne generó conmoción a nivel internacional. El ex One Direction se arrojó días atrás desde el tercer piso del hotel Casa Sur, en el barrio porteño de Palermo. La notica del deceso recorrió el mundo. El sitio estadounidense TMZ fue uno de los primeros en relatar lo ocurrido. En la crónica incluyeron fotos del cadáver del cantante en el deck interno del hotel.

El portal difundió imágenes en las cuales se podían ver partes del cuerpo del ex One Direction y se podían observar algunos de sus tatuajes. "TMZ obtuvo una foto que muestra el cuerpo de Liam en una terraza de madera en el hotel con mesas y sillas cerca. No estamos mostrando el cuerpo entero, pero es posible apreciar claramente sus tatuajes: un reloj en su antebrazo izquierdo y un escorpión en su abdomen”, decía el artículo.

La publicación de esas fotos despertaron duras críticas por parte de los usuarios y de la prensa extrajera. Por esa razón, TMZ decidió eliminar ese material de la nota y reemplazaron ese fragmento por lo siguiente: "TMZ ha visto una foto que muestra el cuerpo de Liam Payne en la terraza del hotel con mesas y sillas cerca. Se pueden ver claramente sus tatuajes (un reloj en su antebrazo izquierdo y un escorpión en su abdomen), lo que nos ayudó a confirmar los primeros informes de los testigos”.

En su cuenta de Twitter, Fede Bongiorno compartió una captura del mensaje que inicialmente había publicado ese portal, que fue fuertemente cuestionado en las redes.