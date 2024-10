Rompió el silencio Kate Cassidy, la novia de Liam Payne que estuvo con él días antes de su muerte

"Gracias por todas las amables palabras y el amor que me han enviado. He estado completamente perdida. Nada de los últimos días me ha parecido real", comenzó escribiendo en una story de Instagram.

posteo de la novia de Liam Payne

Luego, expresó: "Te pido y oro para que me des la gracia y el espacio para navegar esto en privado. Liam, mi ángel. Eres todo. Quiero que sepas que te amaba incondicional y completamente. Voy seguir amándote por el resto de mi vida. Te amo Liam".

En cuento a la muerte de Liam, actualmente su padre Geoff Payne se encuentra en Argentina para reconocer el cuerpo de su hijo y comenzar los trámites para el traslado del cuerpo a Inglaterra.

Liam Payne y su novia

El aterrador relato de un huésped que escuchó todo lo que Liam Payne hizo antes de su muerte

Cuando todavía se investiga la muerte de Liam Payne en un hotel ubicado en el barrio de Palermo, un huésped salió a hablar y contó qué escuchó minutos antes de la tragedia.

El testigo dio impactantes detalles que provocaron conmoción: “Pensé que estaban trabajando en la habitación. Había mucho ruido, como si alguien levantara algo pesado, como golpes, muchos ruidos fuertes y violentos”.

Pero todo fue para peor con el pasar de los minutos. “Alrededor de las 16, 16:30, comencé a escuchar más ruido, todavía estaba trabajando, y escuché un grito muy fuerte y violento alrededor de las 16:45, 17″, relató Doug Jones en diálogo con el medio británico BBC.

El huésped de Casa Sur señaló: “Vi a gente del hotel entrando y saliendo de esa habitación, así que pensé que estaban haciendo obras en la habitación”. Sin embargo, se trataba de Liam Payne, quien habría causado destrozos en su suite, según las fotos que trascendieron.

Lo cierto que las imágenes filtradas mostraron una mesa llena de un polvo blanco que se sospecha que haya sido cocaína, además de papel aluminio y una jeringa. Mientras tanto, también se vio que los muebles estaban corridos, había desorden y un televisor completamente roto.

Si bien el hotel funcionaba con normalidad y los huéspedes se paseaban como si nada, Doug Jones notó que algo grave había ocurrido cuando la calle “se llenó de policías”.