"Lo corrió con una sartén": el mejor amigo de Melchor Rodrigo relató episodios de violencia de Felipe Pettinato

En DDM (América TV), Alejandro López, el mejor amigo de Melchor Rodrigo, habló en medio del juicio que enfrenta Felipe Pettinato por la muerte del neurólogo.
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En el ciclo conducido por Mariana Fabbiani, el mejor amigo de Melchor Rodrigo recordó episodios de violencia de Felipe Pettinato.
En DDM (América TV), Alejandro López, el mejor amigo de Melchor Rodrigo, habló en medio del juicio que enfrenta Felipe Pettinato por la muerte del neurólogo.
López relató cómo comenzó su vínculo con él: "Yo soy amigo de él desde 2016 por ahí. Me lo recomendaron porque mi hijo tuvo un problemita emocional y me dijeron que era muy buen médico". Con el tiempo, esa relación profesional se transformó en una amistad.
También destacó la forma en la que el neurólogo se relacionaba con sus pacientes: “En el tape del entierro toda la gente decía que era paciente y amigo. Él generaba una atención personal a partir de cómo trataba tu dolencia; a él le interesaba conocer tu ámbito, tu casa, tu familia, tus problemas y eso inevitablemente provocaba una amistad incipiente”.
Sobre el vínculo con el hijo de Roberto Pettinato, López explicó: “Melchor inicia la relación con este chico como paciente médico y después hubo seguramente alguna amistad, como pasó con mucha gente. El vivió con Melchor en un departamento que tenían los padres de Melchor en San Isidro, y que usaba como consultorio”.
Acto seguido, López recordó algunos episodios complejos de violencia que marcaron esa convivencia: “Melchor tenía la teoría de seguir a un neurólogo británico que se llama de apellido Sacks y, en ciertos casos, llevaba al paciente a vivir con él una semana, semana y media para conocerlo a fondo y ver bien qué era lo que tenía. Felipe estuvo tres veces, y las tres veces tuvo problemas Melchor con él, de violencia, que Melchor gracias a Dios pudo controlar”.
Y reveló: “Una vez lo corrió con una sartén por el departamento, Melchor lo controló. Otra vez le robó una medicación y se encerró en el cuarto de Melchor y tuvimos que romper la puerta para poder abrirla”.
En Puro Show (El Trece), Roberto Pettinato eligió hablar acerca del proceso judicial que atraviesa su hijo Felipe por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo. Fiel a su estilo directo, lanzó una frase que no pasó desapercibida: “Debe salir absuelto. No hay pruebas”.
El conductor recordó: “El juicio estuve la vez pasada, me parece que uno tiene que decir las cosas como son. Si están las pruebas, fuck... Salió en Clarín el fiscal diciendo, sinceramente: 'Debo reconocer que no encontré las pruebas, que no están las pruebas'”.
En su relato, también se refirió al vínculo que unía a Felipe y Rodrigo: “Es verdad que fueron compañeros de consumo y cuando pasan esas cosas suelen suceder accidentes. A veces pienso y digo, y si hubiese sido al revés, ¿y si era Felipe el que se moría’”.
Más adelante, Pettinato habló del presente de su hijo y transmitió calma: "Él está súper bien, muy tranquilo, siempre estuvo súper bien y muy tranquilo. Yo también le decía: '¿Vos estás bien?' Y él me decía: 'Sí, estoy bien porque yo no sé qué pasó', y no sabe qué pasó esa noche en su totalidad“. En ese sentido, explicó: “Por eso no declara y tampoco está en condiciones, él sigue haciendo terapia, va a una clínica”.
Finalmente, cerró con una reflexión sobre lo que espera para el futuro de Felipe: “Yo creo que Felipe debe salir absuelto y su vida va a continuar como sería si esto te pasara a vos o a mí, no vamos a ser felices nunca más”.