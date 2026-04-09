"Lo corrió con una sartén": el mejor amigo de Melchor Rodrigo relató episodios de violencia de Felipe Pettinato

Acto seguido, López recordó algunos episodios complejos de violencia que marcaron esa convivencia: “Melchor tenía la teoría de seguir a un neurólogo británico que se llama de apellido Sacks y, en ciertos casos, llevaba al paciente a vivir con él una semana, semana y media para conocerlo a fondo y ver bien qué era lo que tenía. Felipe estuvo tres veces, y las tres veces tuvo problemas Melchor con él, de violencia, que Melchor gracias a Dios pudo controlar”.

Y reveló: “Una vez lo corrió con una sartén por el departamento, Melchor lo controló. Otra vez le robó una medicación y se encerró en el cuarto de Melchor y tuvimos que romper la puerta para poder abrirla”.

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Cómo fue la reacción de Roberto Pettinato ante la causa por homicidio de Felipe

En Puro Show (El Trece), Roberto Pettinato eligió hablar acerca del proceso judicial que atraviesa su hijo Felipe por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo. Fiel a su estilo directo, lanzó una frase que no pasó desapercibida: “Debe salir absuelto. No hay pruebas”.

El conductor recordó: “El juicio estuve la vez pasada, me parece que uno tiene que decir las cosas como son. Si están las pruebas, fuck... Salió en Clarín el fiscal diciendo, sinceramente: 'Debo reconocer que no encontré las pruebas, que no están las pruebas'”.

En su relato, también se refirió al vínculo que unía a Felipe y Rodrigo: “Es verdad que fueron compañeros de consumo y cuando pasan esas cosas suelen suceder accidentes. A veces pienso y digo, y si hubiese sido al revés, ¿y si era Felipe el que se moría’”.

Más adelante, Pettinato habló del presente de su hijo y transmitió calma: "Él está súper bien, muy tranquilo, siempre estuvo súper bien y muy tranquilo. Yo también le decía: '¿Vos estás bien?' Y él me decía: 'Sí, estoy bien porque yo no sé qué pasó', y no sabe qué pasó esa noche en su totalidad“. En ese sentido, explicó: “Por eso no declara y tampoco está en condiciones, él sigue haciendo terapia, va a una clínica”.

Finalmente, cerró con una reflexión sobre lo que espera para el futuro de Felipe: “Yo creo que Felipe debe salir absuelto y su vida va a continuar como sería si esto te pasara a vos o a mí, no vamos a ser felices nunca más”.