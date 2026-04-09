Drama total: la reacción de Roberto Pettinato ante la causa por homicidio de Felipe

Además, sostuvo sobre el futuro de su hijo: “Yo creo que Felipe debe salir absuelto y su vida va a continuar como sería si esto te pasara a vos o a mí, no vamos a ser felices nunca más”.

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Cuál es el escandaloso dato que contó Tamara Pettinato sobre los chats de Felipe y Melchor Rodrigo

Tras conocerse el pedido de 15 años de prisión solicitado por la querella contra Felipe Pettinato en el juicio por la muerte de Melchor Rodrigo en 2022, su hermana Tamara rompió el silencio y dio detalles sobre la relación entre ambos.

En el ciclo radial ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? -conducido por Ernesto Tenembaum en Radio con Vos- Tamara relató: “Esto que vemos ahora de cómo organizan fiestas que no son fiestas, pero ahí está la charla entre ellos donde Melchor le dice a Felipe: ‘Bueno, yo te doy la receta, vos andá, comprá y te cobro cuatro pastillas’”. El testimonio fue replicado luego por Puro Show (El Trece).

La hija de Roberto Pettinato explicó cómo funcionaba esa dinámica: “Felipe tenía que ir, comprar con las recetas que le daba él y a cambio de esa receta el pago era un par de pastillas, se juntaban, le decía ‘bueno, te doy tantos blisters, juntémonos en tu departamento’”.

Tamara también aclaró que las pruebas surgieron de los dispositivos secuestrados: “Bueno, toda esa charla está en los chats que ellos sacan de los dispositivos que secuestraron. Ni siquiera es que nosotros lo sacamos ahora del celular. Ahí prueban qué relación tenían”.

Más adelante, sumó: “Además están los chats entre ellos donde dicen la dinámica y donde la conclusión de la DATIP (Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal) dice ‘bueno, la conclusión es que ellos se juntaban a drogarse, que Melchor le cobraba en pastillas, que usaban el metilfenidato como droga para ponérsela’, básicamente. Esto es lo que yo siempre dije”. En ese punto, Tamara fue contundente: Rodrigo “era su compañero de consumo, no era su médico. Era médico sí, pero también entiendo que cuando uno cree que los médicos no se drogan o no sé, o siempre se lo vio como a Felipe como el adicto y el otro era el médico que lo quería ayudar... no fue así. No era así”.

La reflexión se extendió hacia el rol de los profesionales de la salud: “Los médicos... bueno, ahora con los casos que estamos viendo te das cuenta que los médicos también son personas, también se drogan, también pueden ser adictos. Y siempre trato de, no sé si empatizar es la palabra, pero de no agarrármela con la familia de él”.

Consultada sobre la postura de los allegados de Rodrigo, Tamara respondió: “Siempre tratan de preguntarme ‘bueno, ¿y qué le decís a la familia de Melchor?’. Nada, o sea, tampoco puedo juzgar la decisión de ellos de llevar a Felipe a la Justicia y de querer saber qué pasó. Porque en definitiva el juicio éste es para tratar de saber qué pasó adentro de ese departamento”.

Finalmente, dejó en claro que el proceso aún no tiene una conclusión firme: “No se logró llegar a una conclusión de ‘pasó esto, esto y esto’, por eso la querella dice una cosa, el fiscal otra cosa y nosotros otra cosa. Entiendo que su decisión fue llevarlo a la Justicia y saber de esa manera y no preguntarle qué pasó, y nunca vamos a entrar en esa guerra con la familia”.