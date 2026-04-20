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Pettovello confirmó el monto del fondo de desempleo: los requisitos para cobrar durante un año

El organismo previsional detalló las escalas para los trabajadores desvinculados sin justa causa. Con montos que llegan a los $357.800, el beneficio busca sostener económicamente a quienes perdieron su empleo. Conocé los requisitos de aportes y el trámite necesario para no perder la cobertura médica.

Pettovello confirmó el monto del fondo de desempleo: los requisitos para cobrar durante un año

Pettovello confirmó el monto del fondo de desempleo: los requisitos para cobrar durante un año

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello, mantiene vigente la Prestación por Desempleo. Este beneficio funciona como un bono de sostén económico para aquellos trabajadores que han sido desvinculados de sus puestos de manera involuntaria, alcanzando un monto máximo de $357.800 en abril de 2026.

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El objetivo de esta asistencia es amortiguar la pérdida de ingresos mientras el beneficiario se reinserta en el mercado laboral, garantizando además la cobertura de salud y los aportes previsionales.

¿Quiénes pueden acceder al cobro de $357.800?

El programa está segmentado según el tipo de actividad y la estabilidad previa del trabajador:

  • Trabajadores permanentes: deben acreditar al menos 6 meses de trabajo con aportes en los últimos 3 años previos al despido.

  • Trabajadores eventuales o de temporada: deben haber trabajado más de 90 días en el último año antes del cese.

  • Trabajadores de la construcción: se les exige un mínimo de 8 meses de aportes en los últimos 2 años.

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Montos y duración: cuánto se cobra en mano

ANSES realiza el cálculo basándose en el 75% de la mejor remuneración percibida en los últimos seis meses de actividad. Sin embargo, el sistema establece límites claros vinculados al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM):

  • Monto Mínimo: nadie cobra menos de $178.900.

  • Monto Máximo: el tope mensual es de $357.800.

Duración del beneficio: la asistencia se percibe entre 2 y 12 meses, dependiendo de la cantidad de aportes acumulados. No obstante, existe un beneficio adicional para la franja etaria más vulnerable: las personas de 45 años o más cobran automáticamente durante 18 meses.

Requisitos y documentación: cómo hacer el trámite

La gestión puede realizarse de forma presencial o virtual a través de Mi ANSES con la Clave de la Seguridad Social. Es fundamental contar con la documentación que acredite el fin de la relación laboral:

  • DNI (original y copia).

  • Prueba de desempleo: telegrama de despido, carta documento o el contrato vencido (en caso de contratos a plazo fijo).

  • Quiebra del empleador: en este caso, se debe presentar la sentencia de quiebra o la nota del síndico.

Dato Clave: una vez aprobado el trámite, ANSES gestiona la apertura de una Caja de Ahorro de la Seguridad Social gratuita para que el titular pueda retirar el dinero por ventanilla o cajero automático.

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