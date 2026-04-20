Pettovello confirmó el monto del fondo de desempleo: los requisitos para cobrar durante un año

Monto Mínimo: nadie cobra menos de $178.900 .

Monto Máximo: el tope mensual es de $357.800.

Duración del beneficio: la asistencia se percibe entre 2 y 12 meses, dependiendo de la cantidad de aportes acumulados. No obstante, existe un beneficio adicional para la franja etaria más vulnerable: las personas de 45 años o más cobran automáticamente durante 18 meses.

Requisitos y documentación: cómo hacer el trámite

La gestión puede realizarse de forma presencial o virtual a través de Mi ANSES con la Clave de la Seguridad Social. Es fundamental contar con la documentación que acredite el fin de la relación laboral:

DNI (original y copia).

Prueba de desempleo: telegrama de despido, carta documento o el contrato vencido (en caso de contratos a plazo fijo).

Quiebra del empleador: en este caso, se debe presentar la sentencia de quiebra o la nota del síndico.

Dato Clave: una vez aprobado el trámite, ANSES gestiona la apertura de una Caja de Ahorro de la Seguridad Social gratuita para que el titular pueda retirar el dinero por ventanilla o cajero automático.