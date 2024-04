Se conoció un video con la declaración de Sebastián Sosa por la denuncia de abuso en Vélez

“Ella me pide para bañarse a lo que yo le digo que no había ningún problema, porque no veía nada extraño en esa situación. Cuando sale estaba en corpiño. En ningún momento la vi incómoda, es por eso que yo le digo por mensaje que siempre la vi bien”, continuó, según las imágenes que compartió la señal TN.

En este marco, Sosa aseguró que “estaba con sueño” y tenía ganas de dormir. “Me sentía con pocas energías, y al rato me dormí. Recuerdo despertarme después cuando escucho conversaciones, volteo a mirar y no había nadie. Seguí durmiendo hasta que ella vino y alumbró buscando su ropa”, argumentó.

Además, se refirió a los mensajes que sostuvo con la sobreviviente después del hecho. “Me quedé despierto y empecé una conversación con ella, me decía que le pregunte al paraguayo si había usado preservativo. Es más, me quedé preocupado hasta que le pregunté si había llegado bien a su casa, y luego puse la alarma para dormir porque teníamos dos horas nomás para hacerlo antes de salir”, dijo.

“Toda esta situación me descoloca porque yo no esperaba vivir esto, no me parece tener que estar viviendo esto solo por hacerle una invitación a una persona a que venga a tomar algo, me parece que es demasiado lo que está viviendo uno solo por invitar a alguien a tomar, por una simple invitación con un mensaje. Nunca intenté engañarla, nunca le dije que la llamaba para una entrevista, nunca intenté presionarla, están clarísimas las conversaciones en los chats”, concluyó.

Jugadores de Vélez acusados de abuso: otro video muestra como salían de la habitación

No es la primera de las imágenes. Días atrás, trascendió un video que muestra a dos de los jugadores de Vélez denunciados por abuso sexual, Braian Cufré y José Florentín, salir de la habitación en la que habrían cometido abuso sexual contra una joven periodista en Tucumán.

La imágenes son de plena madrugada, cerca de las 4 de la mañana, y en ellas se observa al defensor y al mediocampista saliendo de la habitación caminando tranquilos, entre charlas y risas. Minutos antes se había producido el encuentro con la mujer y sus otros dos compañeros, Sebastián Sosa y Abiel Osorio.

Esta evidencia ubica a la víctima y a los presuntos victimarios, al igual que confirma el tiempo que permanecieron en la habitación, tal como indica la denuncia. A las 00.39, del 3 de marzo, la joven sube al ascensor y sale cerca de las 5.45 de la madrugada. Dos horas antes, salen los dos futbolistas.

El testimonio de la joven denunciante es escalofriante: “Yo acepto voluntariamente ir a un hotel con cuatro personas, poniendo textual (al referirse a los mensajes con Sosa) que no se desubiquen, yo en ningún momento digo sí ‘fiesta loca para todos’. Nunca fueron mis palabras. Me quisieron desacreditar con la frase en el mensaje que yo estas cosas las hago sola", comenzó.

Y añadió: "Yo me refiero a que yo siempre, siempre que tengo un trato con un futbolista, sea para que me pasen el equipo, para que me pasen las formaciones, para que me cuenten las internas, para tomar algo, para tener una cita, para salir, para lo que sea, me manejo sola y en privacidad”.

"Yo di mi consentimiento para ir voluntariamente, pero todo lo que pasó después no estuvo consentido. Yo acepté ir espontáneamente", declaró la víctima y, además, tras las versiones sobre la declaración de los cuatro imputados sobre el dinero que le dieron a la joven para que volviera a su casa en taxi, ella sostuvo que le dejaron un "fajo importante de dinero entre sus ropas íntimas para callarla".

“¿Qué yo pedí plata para volverme a mi casa? Yo no le pido plata a nadie, nunca en mi vida. O sea, eso es totalmente una mentira. La imagen mía de desatar de mi bombacha el fajo de plata, me genera repugnancia. Que me pagaron por lo que me han hecho o me querían callar por lo que me habían hecho: una de las dos cosas. Seguro”, dijo.

Tras la denuncia, José Ignacio Florentín, Braian Cufré y Abiel Osorio se encuentran con prisión domiciliaria en Tucumán en el marco de la causa, mientras que Sebastián Sosa recuperó su libertad.