Se entregó el ex convicto acusado de matar a Joel, el panadero de José C. Paz

Testigos le señalaron a la policía que la víctima aparentemente discutió con un hombre, quien lo hirió de muerte con una puñalada en el tórax y luego huyó en bicicleta. En su escape el hombre perdió su teléfono celular y un cuchillo tipo carnicero, que se investiga si fue el arma utilizada en el hecho.

El agresor fue identificado como Claudio Hugo Gastón González, quien en su prontuario registra dos antecedentes por homicidio. González, de 43 años, esta domiciliado en José C. Paz, e ingresó a penales de la provincia de Buenos Aires donde estuvo preso por robo calificado y homicidio. Según trascendió, dejó la cárcel con pena cumplida. Información policial habla de un pedido de captura por homicidio con fecha de 1998 en la jurisdicción de San Martín.

Luego, registró un pedido de captura por el mismo delito con intervención de la Cámara de Apelaciones de la jurisdicción, en diciembre de 2014. En resumen del análisis del prontuario del sospechoso surge al menos, un ingreso a la cárcel por homicidio

El pedido de la madre de Joel: "Que haya justicia y que no se olviden de mi hijo"

Por su parte, Jésica Flores, madre de Joel, aseguró que su hijo antes de morir “le salvó la vida a otro muchacho” a quien el agresor también intentó apuñalar.

"Me llamaron los vecinos que lo habían apuñalado. El primero que llegó fue su hermano Ariel, a quien le pudo decir sus últimas palabras. Yo no sabía qué hacer de la desesperación. Me fui con él (al hospital) mientras agonizaba”, aseguró la mujer al canal Todo Noticias.

“No tuvo fuerza, le vi un puñal en el corazón. En el hospital me dijeron que tuvo cuatro puñaladas”, relató y pidió "por favor, que haya justicia y que no se olviden de mi hijo”.