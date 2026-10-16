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Se reanuda el juicio contra Pity Álvarez: declaran 5 testigos y él participa desde la clínica

El ex líder de Viejas Locas e Intoxicados seguirá la audiencia de manera virtual desde el centro de salud mental de Castelar donde permanece internado. La Justicia rechazó los últimos pedidos de su defensa para suspender el proceso.

Se reanuda el juicio contra Pity Álvarez. (Foto: archivo)

Se reanuda el juicio contra Pity Álvarez. (Foto: archivo)

El juicio contra Cristian "Pity" Álvarez, acusado por el asesinato de Cristian Maximiliano Díaz, se reanudará este viernes con la declaración de cinco testigos. El músico, que permanece internado en una clínica psiquiátrica de Castelar, participará de manera virtual, luego de que la Justicia rechazara una serie de planteos de su defensa para frenar el debate oral.

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La Justicia determinó que Pity Álvarez está apto para enfrentar el juicio. (Foto: archivo)

La audiencia comenzará a las 11.30 ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 de la Ciudad de Buenos Aires y será la decimocuarta jornada desde el inicio del proceso, en agosto pasado. Hasta el momento, declararon 27 testigos.

La particularidad de esta nueva instancia será la modalidad de participación del cantante, quien se encuentra internado desde el 2 de octubre en Solar Colonial, una institución especializada en salud mental ubicada en Castelar. Sus abogados organizaron un dispositivo para que pueda seguir las declaraciones por videoconferencia, sin necesidad de trasladarse a los tribunales.

La decisión se produce en medio de una disputa judicial sobre el estado de salud mental del artista y su capacidad para comprender el proceso penal, una cuestión que motivó distintos pedidos de suspensión y nulidad por parte de sus representantes legales.

Cómo participará Pity Álvarez del juicio desde la clínica de Castelar

Para garantizar la participación del músico, sus abogados Javier Baños y Sebastián Queijeiro acordaron dividirse las tareas durante la audiencia. Baños estará presente en la sala del tribunal, mientras que Queijeiro se trasladará hasta la clínica psiquiátrica con una computadora para facilitar la conexión virtual de su defendido.

Además, está previsto que dos representantes del tribunal concurran al establecimiento médico, donde también intervendrán profesionales de la institución para acompañar al cantante durante la jornada.

Durante la audiencia se escucharán cinco declaraciones propuestas por la defensa. Según confirmó el abogado de la familia de la víctima, Fernando Burlando, se trata de cuatro personas cuya identidad permanecerá reservada y una perito. Entre las personas convocadas se encuentra la madre de la hija del músico.

La Justicia rechazó los pedidos de la defensa para suspender el juicio

La reanudación del debate llega después de varios reveses judiciales para los abogados de Pity Álvarez, quienes cuestionaron las conclusiones de los estudios médicos realizados para determinar si el cantante está en condiciones de enfrentar el proceso.

El Cuerpo Médico Forense (CMF) elaboró un informe interdisciplinario el 5 de octubre en el que concluyó que el acusado conserva las capacidades necesarias para comprender su situación judicial y participar del juicio.

Sin embargo, los peritos de parte Enrique Gallego y Rafael Herrera Milano expresaron su desacuerdo con esa evaluación y sostuvieron que el músico no se encontraba lúcido cuando fue examinado. A partir de esas diferencias, los abogados solicitaron la nulidad del informe, cuestionaron la actuación de los profesionales que lo elaboraron y reclamaron nuevas evaluaciones.

También pidieron que declararan médicos que atendieron al cantante durante sus internaciones, incluidos especialistas de la Clínica Dharma y del Hospital Tornú.

El tribunal, integrado por Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro, rechazó los principales planteos y resolvió que el juicio debía continuar.

Durante una audiencia anterior, Goerner sostuvo que "no cualquier internación impide la continuidad de un juicio", al defender la decisión de mantener el proceso en marcha.

Los otros dos fallos adversos para Pity Álvarez

La defensa también sufrió otros dos rechazos judiciales en los últimos días. El primero se produjo el 13 de octubre, cuando la Cámara Nacional de Casación desestimó un recurso presentado por los abogados para cuestionar la continuidad de los tres magistrados que integran el tribunal.

Los representantes del cantante habían solicitado apartarlos del juicio, pero el planteo fue rechazado por considerar que no existían argumentos suficientes para demostrar arbitrariedad o vulneración de garantías constitucionales.

El segundo revés llegó a partir de un hábeas corpus presentado para intentar detener las audiencias mientras el músico permanece internado.

El juez Maximiliano Callizo, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 58, consideró que ese recurso no era la vía adecuada para suspender el debate, ya que las decisiones sobre su continuidad corresponden al tribunal que lleva adelante el juicio.

Además, señaló que los magistrados no habían ordenado que Álvarez asistiera presencialmente a los tribunales ni que estuviera obligado a participar por videoconferencia.

Por su parte, los profesionales de la clínica donde permanece internado habían desaconsejado su participación en las audiencias, incluso de manera virtual, por considerar que la exposición judicial y mediática podría afectar su estabilidad.

Pese a esas diferencias entre los informes médicos, la Justicia mantuvo la decisión de continuar con el proceso.

El crimen de Cristian Maximiliano Díaz por el que juzgan a Pity Álvarez

El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados está acusado por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido durante la madrugada del 12 de julio de 2018 en el barrio Samoré, de Villa Lugano, en la Ciudad de Buenos Aires.

Según la acusación, el músico protagonizó una discusión con Díaz y le disparó con un arma de fuego, provocándole la muerte. Por este hecho, Álvarez enfrenta una acusación por homicidio que contempla una pena de entre 8 y 25 años de prisión.

En pocas palabras

  • Juicio: Se reanuda el juicio a Pity Álvarez por el asesinato de Cristian Maximiliano Díaz, con participación virtual desde una clínica.
  • Salud mental: La Justicia rechazó pedidos de la defensa para suspender el proceso, avalando el informe que lo considera apto para afrontar el juicio.
  • Testimonios: Declararán cinco testigos, incluyendo a la madre de la hija del músico, tras escuchar a 27 testigos previos.
Resumen generado por Thinkindot AI
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