Durante esa instancia, el fiscal Sandro Abraldes había solicitado una pena de 18 años y seis meses de prisión, al considerar que Álvarez comprendía la criminalidad de sus actos y que no existían elementos suficientes para justificar su conducta como legítima defensa.

De izquierda a derecha, los jueces Juan Ramos Padilla, Gustavo Goerner y Hugo Navarro.

Además, el representante del Ministerio Público Fiscal había pedido que el músico fuera detenido inmediatamente después de finalizar su internación involuntaria. Por su parte, la querella, representada por Fabián Améndola, socio de Fernando Burlando, solicitó una condena de 11 años y dos meses de prisión.

A diferencia de la fiscalía, la representación de la parte acusadora también planteó la posibilidad de que el artista cumpliera la pena bajo arresto domiciliario y obtuviera permisos para realizar actividades laborales, con el objetivo de contribuir a la reparación del daño. Finalmente, los magistrados resolvieron imponerle una pena de 12 años de prisión por homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Qué dijo el Pity Álvarez antes de conocer la sentencia

En sus últimas palabras ante el tribunal, el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados cuestionó la pena solicitada por la fiscalía y consideró excesivo el planteo del fiscal Abraldes. Durante una breve intervención por Zoom, el músico hizo referencia a su declaración durante el juicio y explicó por qué había decidido contar aspectos de su vida anteriores al hecho investigado.

“Me senté, di una declaración amplia de lo que me pasó. No empecé por el hecho, empecé antes para que ustedes entendieran lo que se siente estar acorralado y vivir una vida marginal”, expresó. Antes de finalizar, agregó: “Dejo en manos de la Justicia la sentencia del tribunal”.

CONDENARON A 12 AÑOS DE PRISIÓN A PITY ÁLVAREZ

Dónde cumplirá la condena el Pity Álvarez

Actualmente, Pity Álvarez permanece internado de manera involuntaria en la clínica psiquiátrica Solar Colonial, ubicada en Castelar, provincia de Buenos Aires. La internación comenzó el 22 de septiembre por disposición de la Justicia civil, después de que los profesionales que lo evaluaron advirtieran la existencia de un riesgo para sí mismo y para terceros.

La medida fue establecida inicialmente por un período de 90 días. Según lo informado por sus abogados a TN, una vez finalizada esa internación, el músico continuará bajo arresto domiciliario para cumplir la pena impuesta por el tribunal.

De todos modos, no deberá cumplir los 12 años completos desde cero, ya que se computará el tiempo que permaneció detenido entre 2018 y 2022. El cálculo definitivo del período de condena que le resta cumplir deberá establecerse en la instancia judicial correspondiente.

El mensaje de Pity Álvarez tras al condena.

¿El Pity Álvarez podrá volver a dar shows después de la condena?

Uno de los puntos que quedó pendiente tras la lectura del veredicto fue el pedido de autorización para realizar salidas laborales. La defensa había solicitado que el artista pudiera trabajar mientras cumpliera la condena, pero el tribunal no se pronunció sobre ese planteo durante la audiencia.

Ante esta situación, sus abogados adelantaron que volverán a presentar el pedido ante la Justicia. La posibilidad de que Pity Álvarez retome sus actividades musicales dependerá de una autorización judicial y de las condiciones que se establezcan para el cumplimiento de su pena.

Por lo tanto, la sentencia no implica una habilitación automática para realizar recitales o presentaciones públicas. Mientras tanto, el músico continuará bajo la medida de internación vigente y su situación quedará sujeta a las próximas resoluciones judiciales.