La Justicia determinó que Pity Álvarez está apto para enfrentar el juicio por asesinato

La defensa manifestó su “disconformidad total” y los jueces deberán resolver si se reanuda el debate. (Foto: archivo)

De acuerdo con el informe, en esas imágenes se observaron conductas, formas de comunicación y recursos cognitivos compatibles con un funcionamiento que, en principio, no resulta incompatible con el ejercicio de sus facultades procesales.

La evaluación presencial había sido ordenada por el Tribunal Oral N°29 y se realizó este lunes en la sede del Cuerpo Médico Forense, ubicada en Lavalle 1429. Participaron un psicólogo y un psiquiatra oficiales, junto con los peritos de parte propuestos por la defensa, Rafael Herrera Milano y Enrique Gallego.

Durante la entrevista, los especialistas describieron al músico como “vigil, tranquilo”, con una actitud de “colaboración fluctuante y globalmente orientado”. Según consta en el documento, Pity respondió de manera pertinente a las preguntas y mantuvo una atención estable, aunque en determinados momentos se mostró menos activo y reticente a brindar cierta información.

Los profesionales reconocieron que su participación durante el examen fue “por momentos, limitada y fluctuante”, aunque determinaron que esa situación no representa, por sí misma, un impedimento para continuar con el proceso judicial. Además, indicaron que durante la entrevista no presentó alteraciones sensoperceptivas, como delirios o alucinaciones.

La defensa de Pity Álvarez rechazó las conclusiones

La postura de los peritos oficiales no fue compartida por los especialistas designados por la defensa. Herrera Milano y Gallego participaron de la evaluación, pero firmaron el informe en “disconformidad total” con sus conclusiones.

La nueva pericia había sido ordenada luego de que el estado de salud del músico obligara a suspender nuevamente el juicio. El objetivo era determinar si los cambios registrados desde la evaluación anterior, sumados a su actual internación, le permitían continuar sometido al proceso penal sin afectar sus garantías constitucionales.

Los jueces Juan Ramos Padilla, Gustavo Goerner y Hugo Navarro. (Foto: Fiscales.gob.ar)

El documento también incorporó una recomendación en caso de que el debate avance mientras Álvarez continúa internado. Si el tribunal decide que participe de las audiencias de manera remota, los profesionales recomendaron garantizar su contención y supervisión, ante las posibles fluctuaciones en su estado.

Cuándo se define si se reanuda el juicio contra Pity Álvarez

Con la nueva pericia incorporada al expediente, la decisión quedó ahora en manos del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29, integrado por los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro.

Los magistrados convocaron a las partes para este viernes 9 de octubre a las 11.30. En esa audiencia deberán resolver si están dadas las condiciones para reanudar el juicio contra Pity Álvarez por el homicidio de Cristian Díaz.