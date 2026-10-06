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La fuerte declaración de la mamá de Pity Álvarez sobre Cristian Díaz y su hijo: "Vivía..."

Cristina, mamá de Pity Álvarez, rompió el silencio y habló públicamente sobre la situación judicial que atraviesa su hijo, acusado de homicidio. Visiblemente movilizada, se refirió al presente del músico y dejó algunas definiciones sobre cómo lo ve en este momento.

6 oct 2026, 20:07
La fuerte declaración de la mamá de Pity Álvarez sobre Cristian Díaz y su hijo: Vivía...

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Por primera vez, Cristina, la mamá de Pity Álvarez, habló públicamente sobre la situación judicial que atraviesa su hijo, quien se encuentra involucrado en una causa por homicidio. Con mucha cautela y visiblemente movilizada por el momento que atraviesa el cantante, la mujer se refirió a su estado actual y al proceso que enfrenta.

Ante la consulta de Santiago Riva Roy, periodista de DDM (América TV) sobre la situación judicial de Pity, Cristina prefirió mantener la reserva y dejó en claro que no quería profundizar en detalles: "No voy a decir nada. Se acabó".

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Sin embargo, cuando le preguntaron por su hijo desde un lugar más personal, la mujer dejó una breve pero significativa reflexión: "Del corazón".

Luego, Cristina aseguró que ve a Pity con una actitud diferente y con intención de atravesar este momento de la mejor manera posible, aunque aclaró que desconoce cuál es su estado actual y que serán los profesionales quienes puedan determinarlo. "Lo veo dispuesto a mejorar su situación. No sé cómo está, lo dirán los médicos", expresó.

"Mi hijo vivía acosado por esa persona, y a mí también", sostuvo al hablar sobre el contexto que, según su versión, rodeó al líder de Viejas Locas antes del episodio por el que fue acusado.

Qué dijo Pity Álvarez

Cristian “Pity” Álvarez volvió a hablar públicamente este martes luego de presentarse en el Cuerpo Médico Forense, donde fue sometido a una nueva evaluación en el marco de la causa judicial por el homicidio de Cristian Díaz, ocurrido en 2018 en Villa Lugano.

Al salir del edificio, el músico fue interceptado por Santiago Riva Roy, quien aprovechó el breve encuentro para consultarle si tenía algún mensaje para la familia de la víctima. Pity respondió con pocas palabras, pero dejó una contundente muestra de arrepentimiento: “Que me perdonen”. Acto seguido, agregó: “Estoy muy arrepentido”.

La aparición del músico se produjo después de la pericia presencial realizada el lunes, cuyo objetivo era determinar si se encuentra en condiciones de continuar afrontando el proceso judicial. El informe correspondiente fue incorporado este martes al expediente.

Durante el intercambio con el cronista, también surgió una pregunta vinculada a sus creencias y a la posibilidad de recibir un castigo por lo ocurrido. Ante la consulta de Riva Roy, Pity respondió: “Sí”, cuando le preguntaron si creía en la justicia divina.

El periodista profundizó sobre ese punto y le planteó: “¿Creés que Dios te perdona, crees que te va a condenar por esto?”. “Tal vez me dé el mismo castigo”, lanzó el músico.

     

 

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