Pity Álvarez pidió perdón por el homicidio y lanzó una frase demoledora: "Tal vez me dé el mismo castigo"

¿Qué determinó la Justicia sobre Pity Álvarez y su juicio por asesinato?

La causa judicial que tiene como imputado a Cristian “Pity” Álvarez registró un avance clave en relación con la eventual reactivación del juicio por el asesinato de Cristian Díaz. Tras una nueva pericia y la revisión de diversa documentación incorporada al expediente, los especialistas oficiales emitieron una definición sobre la situación actual del músico.

El dictamen, que se extiende a lo largo de casi 30 páginas, ingresó este martes al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29. Su contenido será fundamental para determinar los próximos pasos del proceso, que había sido suspendido nuevamente a raíz del estado de salud del exintegrante de Viejas Locas e Intoxicados.

Luego del análisis realizado, los peritos concluyeron que Pity Álvarez está “apto para afrontar el proceso”. En ese sentido, sostuvieron que las capacidades psíquicas requeridas para entender el desarrollo del juicio y participar en él se encuentran estabilizadas, y que no detectaron indicadores objetivos que permitan afirmar una afectación de sus facultades capaz de impedirle ejercer adecuadamente su defensa.

Para arribar a esa conclusión, los expertos examinaron distintos elementos incorporados a la causa. Entre ellos figuraron pericias anteriores, evaluaciones ya realizadas, documentación vinculada con su actual internación y material audiovisual reciente. Además, revisaron tres entrevistas concedidas por Álvarez en diferentes momentos, que fueron sumadas al expediente a pedido del fiscal general Sandro Abraldes. Según señalaron en el informe, en esos registros observaron conductas, modalidades de comunicación y habilidades cognitivas que, en principio, resultan compatibles con el ejercicio de sus derechos procesales.

La pericia presencial había sido dispuesta por el Tribunal Oral N°29 y tuvo lugar este lunes en las instalaciones del Cuerpo Médico Forense, ubicadas en Lavalle 1429. Del procedimiento participaron un psiquiatra y un psicólogo oficiales, junto a los peritos de parte designados por la defensa, Rafael Herrera Milano y Enrique Gallego.

Durante el encuentro, los profesionales describieron al cantante como “vigil, tranquilo”, destacando una actitud de “colaboración fluctuante y globalmente orientado”. De acuerdo con lo consignado en el informe, respondió de manera adecuada a las preguntas formuladas y conservó un nivel de atención sostenido, aunque por momentos adoptó una postura menos participativa y mostró cierta resistencia a profundizar sobre algunos temas.

Si bien los especialistas admitieron que su intervención durante la evaluación fue “por momentos, limitada y fluctuante”, entendieron que esa característica no constituye un obstáculo suficiente para la continuidad del expediente. Asimismo, remarcaron que durante la entrevista no se registraron alteraciones sensoperceptivas, tales como delirios o alucinaciones.