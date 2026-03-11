Detuvieron al "falso cliente" del robo a una joyería en San Francisco Solano tras fingir una discapacidad. 

Embed

El momento en que comenzó el asalto

Una vez dentro del local, el hombre que fingía ser discapacitado se levantó de la silla de ruedas, dejando en evidencia el engaño. Segundos después permitió el ingreso de un cuarto integrante de la banda.

En cuestión de instantes, los delincuentes extrajeron armas de fuego y amenazaron a empleados y clientes que se encontraban en la joyería.Los ladrones robaron bijouterie de plata y oro, relojes y dinero en efectivo que estaba en la caja registradora. Luego escaparon rápidamente del lugar a bordo de un Toyota Corolla de color plateado.

Las cámaras de seguridad fueron clave para la investigación

El asalto quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio, imágenes que resultaron fundamentales para avanzar en la investigación.

A partir de esos registros, los detectives de la DDI de Quilmes lograron identificar a Matías Alejandro Almirón como el hombre que había ingresado primero al local.

En agosto del año pasado se realizaron allanamientos en tres domicilios vinculados al sospechoso, ubicados en:

Florencio Varela

Almirante Brown

Ciudad de Buenos Aires

Sin embargo, en ese momento el acusado no fue encontrado. Los investigadores creen que había abandonado su vivienda tras la repercusión mediática del caso.

https___thumbs.vodgc.net_1-14-LjOrWJ1751985744235-1751986272 (1) Simularon ser discapacitados y desvalijaron una joyería.

Cómo fue la detención en Avellaneda

La captura finalmente se concretó este miércoles, luego de que la policía recibiera información sobre posibles movimientos del sospechoso. A partir de esos datos, los agentes montaron vigilancias encubiertas en las inmediaciones de la casa de un familiar en Avellaneda.

Durante el operativo, los policías observaron a Almirón caminando por la zona de Cangallo, entre Pico y Posadas, en Wilde, donde fue interceptado y detenido.

Al identificarlo, los efectivos descubrieron que llevaba un DNI falso, con su fotografía pero con los datos personales de otra persona. Por ese motivo también se iniciaron actuaciones judiciales con intervención del Juzgado Federal de Quilmes.

El detenido tiene antecedentes penales

Fuentes de la investigación informaron que Almirón posee numerosos antecedentes penales.

Entre ellos figuran causas por:

Robo automotor

Encubrimiento

Portación ilegal de arma de uso civil

Infracciones a la ley de drogas

La causa por el robo a la joyería está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°3 de Quilmes, con intervención del Juzgado de Garantías N°3.

Mientras tanto, los investigadores continúan trabajando para identificar y detener al resto de los integrantes de la banda que participaron del asalto.