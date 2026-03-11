Detuvieron al "falso cliente" del robo a una joyería en San Francisco Solano tras fingir una discapacidad
Se trata de un hombre de 32 años que fue identificado como el delincuente que abrió la puerta a sus cómplices durante el asalto. Lo capturaron en Wilde con un DNI falso.
Un hombre de 32 años fue detenido acusado de participar en el violento robo a una joyería en San Francisco Solano. El hecho ocurrió en julio del año pasado, cuando una banda de delincuentes simuló tener una discapacidad para ingresar al local y concretar el asalto.
El sospechoso fue identificado como Matías Alejandro Almirón, quien fue capturado por personal de la DDI de Quilmes en la localidad de Wilde, partido de Avellaneda. Está imputado por el delito de “robo agravado por su comisión en poblado y en banda y por el uso de arma de fuego”.
El hecho ocurrió el 8 de julio de 2025 en una joyería ubicada en avenida 844 al 2500, en el centro de San Francisco Solano, partido de Quilmes. Según la investigación, Almirón ingresó primero al comercio haciéndose pasar por un cliente y comenzó a consultar precios de distintos productos exhibidos en las vitrinas.
Mientras un empleado le mostraba cadenas y otras joyas, el sospechoso se desplazó hacia otro mostrador. En ese momento dos cómplices aparecieron en la puerta del local: uno de ellos en silla de ruedas y acompañado por otra persona. De acuerdo con la reconstrucción del caso, el supuesto cliente les abrió la puerta para facilitar el ingreso.
El momento en que comenzó el asalto
Una vez dentro del local, el hombre que fingía ser discapacitado se levantó de la silla de ruedas, dejando en evidencia el engaño. Segundos después permitió el ingreso de un cuarto integrante de la banda.
En cuestión de instantes, los delincuentes extrajeron armas de fuego y amenazaron a empleados y clientes que se encontraban en la joyería.Los ladrones robaron bijouterie de plata y oro, relojes y dinero en efectivo que estaba en la caja registradora. Luego escaparon rápidamente del lugar a bordo de un Toyota Corolla de color plateado.
Las cámaras de seguridad fueron clave para la investigación
El asalto quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio, imágenes que resultaron fundamentales para avanzar en la investigación.
A partir de esos registros, los detectives de la DDI de Quilmes lograron identificar a Matías Alejandro Almirón como el hombre que había ingresado primero al local.
En agosto del año pasado se realizaron allanamientos en tres domicilios vinculados al sospechoso, ubicados en:
Florencio Varela
Almirante Brown
Ciudad de Buenos Aires
Sin embargo, en ese momento el acusado no fue encontrado. Los investigadores creen que había abandonado su vivienda tras la repercusión mediática del caso.
Cómo fue la detención en Avellaneda
La captura finalmente se concretó este miércoles, luego de que la policía recibiera información sobre posibles movimientos del sospechoso. A partir de esos datos, los agentes montaron vigilancias encubiertas en las inmediaciones de la casa de un familiar en Avellaneda.
Durante el operativo, los policías observaron a Almirón caminando por la zona de Cangallo, entre Pico y Posadas, en Wilde, donde fue interceptado y detenido.
Al identificarlo, los efectivos descubrieron que llevaba un DNI falso, con su fotografía pero con los datos personales de otra persona. Por ese motivo también se iniciaron actuaciones judiciales con intervención del Juzgado Federal de Quilmes.
El detenido tiene antecedentes penales
Fuentes de la investigación informaron que Almirón posee numerosos antecedentes penales.
Entre ellos figuran causas por:
Robo automotor
Encubrimiento
Portación ilegal de arma de uso civil
Infracciones a la ley de drogas
La causa por el robo a la joyería está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°3 de Quilmes, con intervención del Juzgado de Garantías N°3.
Mientras tanto, los investigadores continúan trabajando para identificar y detener al resto de los integrantes de la banda que participaron del asalto.