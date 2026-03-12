El contradictorio mensaje de la familia de Carmiña Masi antes de su expulsión de Gran Hermano
Tras conocerse la firme defensa de la familia de Carmiña Masi luego de su escandalosa expulsión de Gran Hermano, ahora salió a la luz el polémico mensaje que sus familiares habían emitido días antes de sus repudiables comentarios contra Mavinga.
12 mar 2026, 10:51
Fue poco más de una semana atrás, cuando Gran Hermano Generación Dorada llevaba al aire apenas una semana en la pantalla, cuando la familia de Carmiña Masi se manifestó en contra de todo tipo de “situaciones de ataques, discriminación, xenofobia e insultos” por parte del fandom de la participante paraguaya que paradójicamente anoche fue expulsada del reality de Telefe por sus comentarios discriminatorios contra Jenny Mavinga.
Durante los primeros días de este mes de marzo, los familiares de la presentadora paraguaya que quedaron a cargo de sus redes sociales salieron a ponerle un freno a los seguidores de la entonces hermanita, quienes habían dejado en las redes sociales y grupos de WhatsApp todo tipo de controvertidos comentarios en pos de apoyar a su compatriota.
En aquel entonces declararon su firme repudio ante las “situaciones de ataques, discriminación, xenofobia e insultos”. “No apoyamos bajo ningún punto de vista este tipo de conductas. Creemos en un fandom basado en el respeto, la empatía y el apoyo positivo”, hicieron saber a través de una Instagram Storie.
Al mismo tiempo, aclararon que el equipo de Masi no era administrador ni moderador de ningún grupo de WhatsApp, motivo por el cual no podía hacerse responsable por lo que allí sucediese. Así como también dejaron en claro que ellos no estaba organizando ninguna colecta de dinero en nombre de Carmiña.
"Sabemos que hay personas que, con la mejor intención están organizando viajes, rifas y colectas de dinero para apoyar a Carmi. Valoramos enormemente el cariño y el compromiso, pero queremos aclarar que no estamos participando ni gestionando ninguna de esas iniciativas", remarcaron al tiempo que anunciaron que pronto darían a conocer las cuentas bancarias oficiales, administradas por el novio de la mediática -Marcos Viveros-, algo que claramente ya no será necesario.
En tanto, lo más paradójico es que la familia de Masi se jactó pidiendo cautela a las personas malintencionadas que intentasen aprovecharse de la situación, cuando unos días después no hicieron más que negar en cierta forma los dichos discriminatorios de Carmiña al asegurar que los comentarios por los que fue echada de la casa de Gran Hermano Generación Dorada no la definen en lo absoluto como persona.
Qué dice el explosivo comunicado de la familia de Carmiña Masi tras su expulsión de Gran Hermano
Un fuerte episodio volvió a poner en el centro de la polémica a la casa de Gran Hermano Generación Dorada y derivó en una decisión tajante por parte de la producción. La participante Carmiña Masi fue expulsada del reality de Telefe después de lanzar comentarios racistas contra su compañera Jenny Mavinga, una situación que generó un inmediato repudio tanto dentro como fuera del programa.
El hecho ocurrió durante la mañana del miércoles 11 de marzo. Sin embargo, la determinación oficial se conoció recién horas más tarde, cuando Gran Hermano convocó a todos los jugadores al living para comunicar la resolución frente a todos. Allí, la voz del reality se dirigió directamente a los participantes con un mensaje contundente centrado en la convivencia, el respeto y la gravedad de las expresiones discriminatorias.
La repercusión no tardó en multiplicarse y el episodio provocó una fuerte reacción en redes sociales. Ante el volumen de críticas y comentarios negativos, la familia de la periodista decidió romper el silencio y publicar un comunicado en el que fijaron postura sobre lo sucedido dentro de la casa más famosa del país.
"La verdad es que no queríamos decir nada antes de que Carmina pudiera dar sus propias palabras, porque creemos que es a ella a quien le corresponde hablar primero. Pero también sentimos la necesidad de decir algo como personas que la conocemos y la queremos", comienza el mensaje difundido públicamente.
En el mismo texto, los familiares reconocieron el error cometido por la participante y dejaron en claro su postura frente a lo ocurrido. "Sabemos que el comentario que hizo estuvo muy mal. Lo reconocemos con claridad. No lo justificamos ni lo compartimos. También sabemos que hay errores que para muchas personas pueden parecer imperdonables. Entendemos ese sentimiento y lo aceptamos con firmeza y con respeto hacia quienes se sintieron ofendidos. Pero quienes conocemos a Carmina también sabemos algo muy profundo: ese momento no define quién es ella", señalaron.
Más adelante, el comunicado destacó el desempeño que tuvo la comunicadora dentro del reality. Según remarcaron, "representó al Paraguay dentro de la casa de una manera extraordinaria. Fue una de las personas más preparadas para estar ahí: inteligente, estratégica, frontal y auténtica. Una jugadora fuerte que dejó todo en cada momento del reality".
Finalmente, el mensaje cerró con una reflexión sobre los errores humanos y la posibilidad de aprender de ellos. "Nada borra lo que pasó, pero tampoco borra todo lo demás. Las personas somos mucho más que nuestros peores momentos. Y quienes la conocemos, la amamos y la vamos a bancar hasta la muerte", concluye el escrito.