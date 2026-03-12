El contradictorio mensaje de la familia de Carmiña Masi antes de su expulsión de Gran Hermano

"Sabemos que hay personas que, con la mejor intención están organizando viajes, rifas y colectas de dinero para apoyar a Carmi. Valoramos enormemente el cariño y el compromiso, pero queremos aclarar que no estamos participando ni gestionando ninguna de esas iniciativas", remarcaron al tiempo que anunciaron que pronto darían a conocer las cuentas bancarias oficiales, administradas por el novio de la mediática -Marcos Viveros-, algo que claramente ya no será necesario.

En tanto, lo más paradójico es que la familia de Masi se jactó pidiendo cautela a las personas malintencionadas que intentasen aprovecharse de la situación, cuando unos días después no hicieron más que negar en cierta forma los dichos discriminatorios de Carmiña al asegurar que los comentarios por los que fue echada de la casa de Gran Hermano Generación Dorada no la definen en lo absoluto como persona.

Mavinga y Carmiña en el momento de la expulsión - captura GH

Qué dice el explosivo comunicado de la familia de Carmiña Masi tras su expulsión de Gran Hermano

Un fuerte episodio volvió a poner en el centro de la polémica a la casa de Gran Hermano Generación Dorada y derivó en una decisión tajante por parte de la producción. La participante Carmiña Masi fue expulsada del reality de Telefe después de lanzar comentarios racistas contra su compañera Jenny Mavinga, una situación que generó un inmediato repudio tanto dentro como fuera del programa.

El hecho ocurrió durante la mañana del miércoles 11 de marzo. Sin embargo, la determinación oficial se conoció recién horas más tarde, cuando Gran Hermano convocó a todos los jugadores al living para comunicar la resolución frente a todos. Allí, la voz del reality se dirigió directamente a los participantes con un mensaje contundente centrado en la convivencia, el respeto y la gravedad de las expresiones discriminatorias.

La repercusión no tardó en multiplicarse y el episodio provocó una fuerte reacción en redes sociales. Ante el volumen de críticas y comentarios negativos, la familia de la periodista decidió romper el silencio y publicar un comunicado en el que fijaron postura sobre lo sucedido dentro de la casa más famosa del país.

"La verdad es que no queríamos decir nada antes de que Carmina pudiera dar sus propias palabras, porque creemos que es a ella a quien le corresponde hablar primero. Pero también sentimos la necesidad de decir algo como personas que la conocemos y la queremos", comienza el mensaje difundido públicamente.

Carmiña Masi

En el mismo texto, los familiares reconocieron el error cometido por la participante y dejaron en claro su postura frente a lo ocurrido. "Sabemos que el comentario que hizo estuvo muy mal. Lo reconocemos con claridad. No lo justificamos ni lo compartimos. También sabemos que hay errores que para muchas personas pueden parecer imperdonables. Entendemos ese sentimiento y lo aceptamos con firmeza y con respeto hacia quienes se sintieron ofendidos. Pero quienes conocemos a Carmina también sabemos algo muy profundo: ese momento no define quién es ella", señalaron.

Más adelante, el comunicado destacó el desempeño que tuvo la comunicadora dentro del reality. Según remarcaron, "representó al Paraguay dentro de la casa de una manera extraordinaria. Fue una de las personas más preparadas para estar ahí: inteligente, estratégica, frontal y auténtica. Una jugadora fuerte que dejó todo en cada momento del reality".

Finalmente, el mensaje cerró con una reflexión sobre los errores humanos y la posibilidad de aprender de ellos. "Nada borra lo que pasó, pero tampoco borra todo lo demás. Las personas somos mucho más que nuestros peores momentos. Y quienes la conocemos, la amamos y la vamos a bancar hasta la muerte", concluye el escrito.