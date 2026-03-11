Un menor planificaba un ataque a una escuela y lo descubrieron por un mensaje en Roblox

Días después, los analistas detectaron nuevos mensajes en los que el adolescente manifestaba su deseo de perpetrar una masacre similar a la ocurrida en 2023 en Nashville, Estados Unidos, donde una joven asesinó con una carabina semiautomática a tres docentes y tres estudiantes en una escuela de esa ciudad.

Ante la gravedad de las amenazas intervino el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 de Lomas de Zamora, a cargo de Federico Villena, con la Secretaría N°16 de Sebastián Garber. Desde allí se encomendó la investigación al Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la PFA para identificar al responsable y neutralizar cualquier riesgo.

Tras distintas tareas de inteligencia, los especialistas lograron determinar que el autor de los mensajes era un menor de edad domiciliado en Lanús Este, en el sur del conurbano bonaerense.

Con esas evidencias, el juez ordenó un allanamiento en una vivienda ubicada sobre la calle Sitio de Montevideo, donde los efectivos secuestraron dos dagas de uso militar y una serie de elementos vinculados a fuerzas de seguridad: uniformes apócrifos de la Policía Federal, de la Policía Bonaerense y de la Policía de Santa Fe, además de una insignia del Ejército Argentino.

Durante el procedimiento también se incautaron tres chapas identificatorias con el nombre del implicado, otra con la inscripción “Campaña del servicio en Irak” y una más vinculada a una comunidad de una academia de tiro.

Los investigadores además decomisaron chalecos tácticos, gorras militares, dos teléfonos celulares, dos pendrives y documentación que será analizada en el marco de la causa.

Finalmente, el menor y su madre fueron notificados de la investigación y quedaron a disposición del juez Villena, mientras continúa el análisis del material secuestrado para determinar el alcance de las amenazas.