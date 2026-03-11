En vivo Radio La Red
Policiales
AMENAZA

Un menor planificaba un ataque a una escuela y lo descubrieron por un mensaje en Roblox

La investigación comenzó tras una alerta del FBI por mensajes en Roblox en los que el menor manifestaba su intención de convertirse en un “tirador real” y replicar una masacre escolar como la de Nashville.

La Policía Federal Argentina (PFA) detectó y frenó un nuevo caso de un menor que planeaba un ataque a una escuela, pero esta vez con un elemento llamativo: las amenazas se realizaban a través de Roblox, una popular plataforma de videojuegos en línea utilizada mayormente por chicos y adolescentes.

Según informaron fuentes de la investigación, se trata del caso número 14 en los últimos dos años en el que se detecta a un menor que manifiesta en internet su intención de cometer una masacre escolar.

La alerta se originó a partir de un informe del Federal Bureau of Investigation (FBI), que a través de su agregado jurídico en la Argentina advirtió sobre una situación preocupante que se estaba desarrollando en el ámbito virtual.

De acuerdo con las fuentes, en el chat de la plataforma un usuario expresó su intención de convertirse en un “tirador real”, lo que encendió las alarmas de los investigadores.

Días después, los analistas detectaron nuevos mensajes en los que el adolescente manifestaba su deseo de perpetrar una masacre similar a la ocurrida en 2023 en Nashville, Estados Unidos, donde una joven asesinó con una carabina semiautomática a tres docentes y tres estudiantes en una escuela de esa ciudad.

Ante la gravedad de las amenazas intervino el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 de Lomas de Zamora, a cargo de Federico Villena, con la Secretaría N°16 de Sebastián Garber. Desde allí se encomendó la investigación al Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la PFA para identificar al responsable y neutralizar cualquier riesgo.

Tras distintas tareas de inteligencia, los especialistas lograron determinar que el autor de los mensajes era un menor de edad domiciliado en Lanús Este, en el sur del conurbano bonaerense.

Con esas evidencias, el juez ordenó un allanamiento en una vivienda ubicada sobre la calle Sitio de Montevideo, donde los efectivos secuestraron dos dagas de uso militar y una serie de elementos vinculados a fuerzas de seguridad: uniformes apócrifos de la Policía Federal, de la Policía Bonaerense y de la Policía de Santa Fe, además de una insignia del Ejército Argentino.

Durante el procedimiento también se incautaron tres chapas identificatorias con el nombre del implicado, otra con la inscripción “Campaña del servicio en Irak” y una más vinculada a una comunidad de una academia de tiro.

Los investigadores además decomisaron chalecos tácticos, gorras militares, dos teléfonos celulares, dos pendrives y documentación que será analizada en el marco de la causa.

Finalmente, el menor y su madre fueron notificados de la investigación y quedaron a disposición del juez Villena, mientras continúa el análisis del material secuestrado para determinar el alcance de las amenazas.

