Escándalo con Wanda Nara: sus vecinos aseguran que abandonó a dos perros y las imágenes generaron repudio

Wanda Nara volvió a ser protagonista de un nuevo escándalo. Esta vez, el motivo no está relacionado con su vida amorosa ni profesional, sino con sus mascotas.
Wanda Nara enfrenta un nueva polémica en Nordelta: vecinos denunciaron que dos de sus perros permanecen solos en un canil, ladrando sin parar durante días.
El periodista Gustavo Méndez sorprendió este jueves en La Mañana con Moria (El Trece) al revelar que “habría una denuncia en contra de Wanda Nara, hecha por vecinos de Nordelta”. Según explicó, el malestar se originó en un grupo de WhatsApp del barrio privado, donde algunos residentes comenzaron a manifestar su preocupación por dos de los perros de la empresaria.
Méndez detalló que “lo que me cuentan es que Wanda Nara habría dejado a dos de sus perros en una especie de canil que está al lado de su casa”. El problema, según los vecinos, no es solo el encierro, sino los ladridos constantes que se escuchan desde hace días. “ Están muy solos los perros y están ladrando mucho. Ladran todo el día”, relató el periodista sobre el testimonio de una de las personas que habría hecho el reclamo.
La situación, de acuerdo con lo que trascendió, se prolonga desde hace más de una semana. “Me dicen que hace 10 días que no ven a nadie en la casa, y coincide con la llegada de Wanda a Milán”, agregó Méndez.
Incluso, el panelista compartió parte del mensaje de una vecina que habría elevado la denuncia a la administración del barrio: “Están al sol, pobrecitos. Yo paso y no hay nadie en la casa, está totalmente cerrada y ellos ahí. Por lo menos lo que yo vi durante toda esta semana”.
El enfrentamiento entre Evangelina Anderson e Ian Lucas tomó una dimensión inesperada en los últimos días, marcado por acusaciones cruzadas y un clima de tensión creciente desde que ambos coincidieron en el programa MasterChef Celebrity (Telefe).
En medio de esta polémica, Gabriela Mandato dio su opinión en una entrevista con Intrusos (América TV), donde apuntó directamente contra Evangelina. Recordó que años atrás compartieron escenario como bailarinas en el ciclo tropical Pasión de sábado, y no dudó en cuestionarla con dureza.
Mandato también sacó a la luz un conflicto que involucra a Evangelina Anderson, Ian Lucas y a Wanda Nara, quien conduce el reality en el que participan los dos artistas.
“Ella (Evangelina) es deportivo yo: 'hoy te necesito, te hablo en tu cumpleaños, te quiero, te doy regalos y te llamo todos los días, pero mañana no te quiero más y no te mira, ni me interesás'", lanzó sin filtros.
"Lo que le hizo a Ian Lucas es horrible. A Wanda también se lo hizo, que es un amor y es luz, pero a Wanda también se lo hizo y se lo volvería hacer”, agregó filosa. La periodista insistió en remarcar las actitudes de la modelo: “Los golpes te hacen recapacitar, fue horrible lo que le pasó, estaba en boca de todo el mundo. Y vos decís: 'por ahí esta mina cambió un poquito' pero no, le hizo esto a este chico que me pareció horrible lo que le hizo y le va a hacer todo a todos”, expresó con firmeza.
"Ella ya sabía lo que iba a pasar, si vos sabes, ahora aguantate la pelusa. O sea, si vos estás enamorando a un pibe para que te vaya bárbaro, y bueno no te fue bárbaro, ahora aguántate. Además es muy chiquito, podría ser hasta el hijo, no sé”, disparó sin titubeos Gabriela Mandato.
Y siguió: “Tendría que haberse fijarse en las cosas, nosotras las mamás no podemos estar así improvisando. Y no estoy juzgando, digo que hay que pensarlo. No me da pena ni lágrima porque nosotras somos zorras viejas de la profesión, no hay nada que me sorprenda”.
Cuando el cronista le preguntó si consideraba a Evangelina Anderson una persona mentirosa, Mandato fue tajante: "Sí, con muchas cosas sí. Es que le mintió a toda la gente. O sea, le quería mentir al público que ella no estuvo en un lugar donde participó cuatro años y todos la habíamos visto. Yo estoy opinando porque ella muestra su vida, a mí me importa cero. Como dijo Chralotte Caniggia: me importa tres carajos".