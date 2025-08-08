En vivo Radio La Red
Actualidad
Once
joven
Accidente fatal

Tragedia en Once: un ciclista murió tras ser atropellado por un colectivo fuera de servicio

El accidente fatal ocurrió en la avenida Pueyrredón cuando el joven de 28 años perdió la vida tras ser embestido por el transporte público.

Un accidente fatal ocurrió en la tarde de este viernes en el barrio porteño de Once, donde un ciclista de 28 años murió tras ser atropellado por un colectivo. El hecho tuvo lugar en avenida Pueyrredón al 2700, entre Mitre y Rivadavia, en dirección hacia esta última arteria.

El joven fue embestido por una unidad de la línea 19, que se encontraba fuera de servicio y sin pasajeros. A raíz del fuerte impacto, la víctima falleció en el lugar.

Tras el llamado al 911, llegaron al lugar efectivos de la Comisaría Vecinal 3A, una ambulancia del SAME y una dotación de Bomberos de la Ciudad. Los médicos constataron que el ciclista ya no tenía signos vitales al momento de su llegada.

El choque provocó un corte total en la zona de plaza Miserere, uno de los puntos de mayor flujo vehicular y peatonal de la Ciudad de Buenos Aires. Desde el operativo se recomendó buscar vías alternativas hasta que finalicen las pericias.

El accidente ocurrió durante la tarde de este viernes. Foto: captura.

Otro accidente grave en la General Paz

Horas antes, un grave siniestro se registró en la autopista General Paz, a la altura de la calle Superí, donde una camioneta chocó contra la defensa de la vía. El conductor quedó atrapado y fue rescatado por Bomberos, mientras que un helicóptero del SAME lo trasladó al Hospital Donación Francisco Santojanni.

El accidente generó un corte total que luego pasó a ser parcial, provocando demoras en la General Paz, la avenida Intendente Cantilo y la autopista Illia.

Volcó un camión en la conexión entre General Paz y Panamericana

En la misma jornada, un camión volcó en un carril exclusivo para tránsito pesado que conecta la Panamericana con la General Paz, en sentido hacia Capital Federal. El vehículo quedó volcado con su carga esparcida sobre la calzada.

El corte afectó únicamente a vehículos pesados, que debieron desviarse hacia carriles para tránsito liviano. General Paz permaneció sin bloqueos directos, pero la Panamericana sentido Capital presentó complicaciones.

