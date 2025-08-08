Tragedia en Once: un ciclista murió tras ser atropellado por un colectivo fuera de servicio

1754685422199 El accidente ocurrió durante la tarde de este viernes. Foto: captura.

Otro accidente grave en la General Paz

Horas antes, un grave siniestro se registró en la autopista General Paz, a la altura de la calle Superí, donde una camioneta chocó contra la defensa de la vía. El conductor quedó atrapado y fue rescatado por Bomberos, mientras que un helicóptero del SAME lo trasladó al Hospital Donación Francisco Santojanni.

El accidente generó un corte total que luego pasó a ser parcial, provocando demoras en la General Paz, la avenida Intendente Cantilo y la autopista Illia.

Volcó un camión en la conexión entre General Paz y Panamericana

En la misma jornada, un camión volcó en un carril exclusivo para tránsito pesado que conecta la Panamericana con la General Paz, en sentido hacia Capital Federal. El vehículo quedó volcado con su carga esparcida sobre la calzada.

El corte afectó únicamente a vehículos pesados, que debieron desviarse hacia carriles para tránsito liviano. General Paz permaneció sin bloqueos directos, pero la Panamericana sentido Capital presentó complicaciones.