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Jubilados de ANSES: informan el calendario oficial con las fechas de cobro de junio

Se estableció la grilla previsional definitiva para la acreditación de los haberes mensuales y las pensiones en todo el país. La Administración Nacional de la Seguridad Social diagramó las jornadas de pago considerando el impacto del aumento por movilidad y los días hábiles del clearing bancario.

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Jubilados de ANSES: informan el calendario oficial con las fechas de cobro de junio

Jubilados de ANSES: informan el calendario oficial con las fechas de cobro de junio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya dispone de la planificación para efectuar las transferencias de fondos destinadas al sector previsional. Se informa que las fechas de cobro de junio para los jubilados de ANSES se organizaron de forma escalonada según la terminación del documento de identidad para ordenar la afluencia en las sucursales de cobro físicas y garantizar la liquidez en las terminales electrónicas.

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El orden diseñado por la entidad previsional iniciará con las prestaciones que integran la escala inferior del sistema distributivo nacional. Se confirma que los adultos mayores contarán con sus haberes acreditados desde las primeras horas de la jornada bancaria asignada. Esta segmentación por DNI optimiza el flujo financiero de los bancos y facilita el retiro resguardado de los recursos previsionales actualizados.

¿Cómo impacta la movilidad previsional del 2,6% en la mínima?

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Jubilados de ANSES: informan el calendario oficial con las fechas de cobro de junio

Jubilados de ANSES: informan el calendario oficial con las fechas de cobro de junio

Se informa que la actualización previsional automática basada en los índices de inflación minoristas de abril quedó fijada en el 2,6%, porcentaje que modifica el piso salarial del régimen general. Con este reajuste indexado por fórmula, el haber básico contributivo de los jubilados de ANSES se reconfigura técnicamente en la suma de $403.396,63 para este ciclo.

Se establece que el Gobierno nacional ratificó además la vigencia del bono extraordinario de $70.000 de forma no remunerativa para acompañar los ingresos más vulnerables. De esta manera, el piso unificado que recibirán los beneficiarios de la mínima se elevará a un total garantizado de $473.396,63 netos de bolsillo, suma que se transfiere conjuntamente en la misma fecha asignada.

¿Qué montos rigen para las pensiones y las escalas superiores?

Se confirma que el ajuste del 2,6% que ejecuta el organismo previsional alcanza de manera proporcional a todas las categorías del padrón nacional de la seguridad social. Las jubilaciones más elevadas del sistema se reajustarán alcanzando un tope nominal de $2.714.477,30, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubicará en $322.717,30 y las Pensiones No Contributivas (PNC) en $282.377,67.

Se informa que las escalas que superan la base mínima previsional pero no llegan al umbral unificado recibirán un plus proporcional hasta completar los $473.396,63. El desglose completo de los conceptos liquidados y los descuentos de ley aplicados por la obra social puede descargarse en formato digital a través del portal oficial Mi ANSES utilizando la Clave de la Seguridad Social.

¿Qué canales permanecen activos para constatar el estado contable?

Se establece que la línea gratuita de atención telefónica 130 y las terminales de consulta ciudadana virtual funcionan como los canales oficiales para resolver dudas en el clearing financiero sin necesidad de asistir de forma presencial a las delegaciones del organismo.

Cronograma oficial: fechas de cobro para jubilados de ANSES en junio de 2026

La distribución de los depósitos de la seguridad social se procesará dividiendo el padrón general según los ingresos mensuales de los adultos mayores:

Haberes que no superen la jubilación mínima:

  • DNI terminados en 0: lunes 8 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 1: martes 9 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 3: jueves 11 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 4: viernes 12 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 5: martes 16 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 7: jueves 18 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 8: viernes 19 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 9: lunes 22 de junio de 2026.

Haberes superiores a la categoría mínima:

  • DNI terminados en 0 y 1: martes 23 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 2 y 3: miércoles 24 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 4 y 5: jueves 25 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 6 y 7: viernes 26 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 8 y 9: lunes 29 de junio de 2026.

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