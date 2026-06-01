Jubilados de ANSES: informan el calendario oficial con las fechas de cobro de junio

Se establece que el Gobierno nacional ratificó además la vigencia del bono extraordinario de $70.000 de forma no remunerativa para acompañar los ingresos más vulnerables. De esta manera, el piso unificado que recibirán los beneficiarios de la mínima se elevará a un total garantizado de $473.396,63 netos de bolsillo, suma que se transfiere conjuntamente en la misma fecha asignada.

¿Qué montos rigen para las pensiones y las escalas superiores?

Se confirma que el ajuste del 2,6% que ejecuta el organismo previsional alcanza de manera proporcional a todas las categorías del padrón nacional de la seguridad social. Las jubilaciones más elevadas del sistema se reajustarán alcanzando un tope nominal de $2.714.477,30, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubicará en $322.717,30 y las Pensiones No Contributivas (PNC) en $282.377,67.

Se informa que las escalas que superan la base mínima previsional pero no llegan al umbral unificado recibirán un plus proporcional hasta completar los $473.396,63. El desglose completo de los conceptos liquidados y los descuentos de ley aplicados por la obra social puede descargarse en formato digital a través del portal oficial Mi ANSES utilizando la Clave de la Seguridad Social.

¿Qué canales permanecen activos para constatar el estado contable?

Se establece que la línea gratuita de atención telefónica 130 y las terminales de consulta ciudadana virtual funcionan como los canales oficiales para resolver dudas en el clearing financiero sin necesidad de asistir de forma presencial a las delegaciones del organismo.

Cronograma oficial: fechas de cobro para jubilados de ANSES en junio de 2026

La distribución de los depósitos de la seguridad social se procesará dividiendo el padrón general según los ingresos mensuales de los adultos mayores:

Haberes que no superen la jubilación mínima:

DNI terminados en 0: lunes 8 de junio de 2026.

DNI terminados en 1: martes 9 de junio de 2026.

DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio de 2026.

DNI terminados en 3: jueves 11 de junio de 2026.

DNI terminados en 4: viernes 12 de junio de 2026.

DNI terminados en 5: martes 16 de junio de 2026.

DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio de 2026.

DNI terminados en 7: jueves 18 de junio de 2026.

DNI terminados en 8: viernes 19 de junio de 2026.

DNI terminados en 9: lunes 22 de junio de 2026.

Haberes superiores a la categoría mínima: