Agostina Vega: el estremecedor audio de la mujer que escapó desnuda de la casa de Barrelier en 2025

Según su relato, el hombre le aseguró que debían llegar personas con dinero y que necesitaban "confiar" en ella. Luego la obligó a quitarse la ropa y comenzó a inmovilizarla. "Me ató los pies, me ató las manos y me tapó la boca con cinta. También tenía un cuchillo para cortar los precintos", relató.

La víctima aseguró que logró escapar porque los amarres no estaban completamente ajustados. "Como no me había atado bien los pies, salí corriendo. Había un grupo de chicos que me ayudó. Me dieron una remera porque yo salí desnuda y llamaron a la Policía", recordó.

La mujer afirmó que, cuando se enteró de que Agostina había ingresado a la casa de Barrelier antes de desaparecer, no pudo evitar pensar en lo que ella misma había vivido.

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"Podría haber sido yo. Ella no tuvo la misma suerte que tuve yo de salir", expresó conmovida.

Además, reconoció que todavía vive con miedo por lo ocurrido. "No voy a mentir, tengo miedo. Pero hablo porque quiero que se haga Justicia por esa chica", señaló.

Una causa que estaba judicializada

El caso denunciado por la mujer forma parte de un expediente abierto hace más de un año por privación ilegítima de la libertad y violencia de género contra Claudio Barrelier.

De acuerdo con el relato difundido, la víctima logró escapar gracias a un descuido del acusado y al auxilio de vecinos de la zona, quienes la asistieron y alertaron a las autoridades.

Sin embargo, pese a la gravedad de la denuncia, Barrelier permaneció en libertad mientras la causa avanzaba en la Justicia provincial.