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Agostina Vega: el estremecedor audio de la mujer que escapó desnuda de la casa de Barrelier en 2025

La víctima denunció hace más de un año que el único detenido la secuestró, la ató con precintos y la amenazó con un arma dentro de la misma vivienda donde la adolescente de 14 años fue vista por última vez con vida.

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Otra chica que podría haber sido Agostina: el estremecedor relato de la joven que denunció a Barrelier en 2025

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Mientras avanza la investigación por el crimen de Agostina Vega y se esperan los resultados de las pericias clave, A24 dio a conocer el audio de una mujer que denunció a Claudio Barrelier hace más de un año por privación ilegítima de la libertad rompió el silencio y relató el calvario que vivió dentro de la misma vivienda donde la adolescente fue vista con vida por última vez.

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Su testimonio suma un nuevo elemento de gravedad sobre el principal sospechoso del caso y revela similitudes estremecedoras con las circunstancias que hoy analiza la Justicia.

La mujer, cuya identidad fue preservada, contó que Barrelier la mantuvo retenida dentro de la vivienda, donde la amenazó con un arma de fuego y la obligó a desnudarse. "Sacó una pistola. Me hizo sentarme en el sillón y me preguntó a quién le había pasado mi ubicación y quién sabía de esto", se escucha en el audio que difundió en exclusiva A24.

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Según su relato, el hombre le aseguró que debían llegar personas con dinero y que necesitaban "confiar" en ella. Luego la obligó a quitarse la ropa y comenzó a inmovilizarla. "Me ató los pies, me ató las manos y me tapó la boca con cinta. También tenía un cuchillo para cortar los precintos", relató.

La víctima aseguró que logró escapar porque los amarres no estaban completamente ajustados. "Como no me había atado bien los pies, salí corriendo. Había un grupo de chicos que me ayudó. Me dieron una remera porque yo salí desnuda y llamaron a la Policía", recordó.

La mujer afirmó que, cuando se enteró de que Agostina había ingresado a la casa de Barrelier antes de desaparecer, no pudo evitar pensar en lo que ella misma había vivido.

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"Podría haber sido yo. Ella no tuvo la misma suerte que tuve yo de salir", expresó conmovida.

Además, reconoció que todavía vive con miedo por lo ocurrido. "No voy a mentir, tengo miedo. Pero hablo porque quiero que se haga Justicia por esa chica", señaló.

Una causa que estaba judicializada

El caso denunciado por la mujer forma parte de un expediente abierto hace más de un año por privación ilegítima de la libertad y violencia de género contra Claudio Barrelier.

De acuerdo con el relato difundido, la víctima logró escapar gracias a un descuido del acusado y al auxilio de vecinos de la zona, quienes la asistieron y alertaron a las autoridades.

Sin embargo, pese a la gravedad de la denuncia, Barrelier permaneció en libertad mientras la causa avanzaba en la Justicia provincial.

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