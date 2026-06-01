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Aguinaldo para jubilados de ANSES: datos oficiales del cobro de junio 2026

Se ratificó de manera formal el esquema para la liquidación del Sueldo Anual Complementario, también llamado medio aguinaldo de mitad de año para el sector pasivo. La Administración Nacional de la Seguridad Social unificará el monto con el haber mensual reajustado y el bono extraordinario de junio de 2026.

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Aguinaldo para jubilados de ANSES: datos oficiales del cobro de junio 2026

Aguinaldo para jubilados de ANSES: datos oficiales del cobro de junio 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) determinó el pago de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) destinado a todo el padrón previsional del país. Se informa que el cobro del aguinaldo para jubilados de ANSES se acoplará de oficio a las transferencias bancarias de los haberes corrientes, asegurando que los adultos mayores dispongan del total de sus fondos consolidados en un único día según el DNI.

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El cálculo que aplican los equipos de la entidad se determina identificando la mayor remuneración mensual bruta devengada a lo largo del primer semestre del año corriente. Se confirma que para los beneficiarios integrados en las escalas salariales más bajas del sistema contributivo, este beneficio de ley funcionará como una inyección de recursos fundamental para apuntalar el presupuesto doméstico familiar.

¿Cuánto cobran los jubilados por el medio aguinaldo de la mínima?

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Aguinaldo para jubilados de ANSES: datos oficiales del cobro de junio 2026

Aguinaldo para jubilados de ANSES: datos oficiales del cobro de junio 2026

Se informa que tras convalidarse que el incremento por movilidad mensual basado en el IPC de abril se ubicó en el 2,6%, el haber básico previsional de los jubilados de ANSES se eleva a los $403.396,63. Al aplicar el proporcional del 50% correspondiente sobre esta nueva base indexada, el monto neto del aguinaldo de junio queda fijado exactamente en $201.698,31.

Se establece que al unificarse los conceptos en el recibo de sueldo, los beneficiarios de la escala inferior accederán a un pozo bruto unificado de $675.094,94 depositado en sus cuentas sueldo de la seguridad social. Esta cifra consolidada resulta de la suma directa del haber mensual actualizado, la cuota del aguinaldo semestral y la continuidad del bono extraordinario de $70.000 otorgado por el Poder Ejecutivo.

¿Cómo se realiza el depósito unificado para evitar demoras bancarias?

Se confirma que el organismo previsional transferirá la totalidad de los recursos en un único movimiento electrónico para agilizar el clearing financiero y evitar dobles traslados de los adultos mayores a las sucursales físicas. Los beneficiarios contarán con los saldos operativos desde las primeras horas de la jornada asignada, quedando habilitados para consumos directos o extracciones en cajeros automáticos.

Se establece que el medio aguinaldo que abona la entidad previsional asimila los descuentos de ley ordinarios vinculados a la obra social, pero se encuentra exento de los topes económicos que condicionan el pago del refuerzo excepcional de emergencia. Los titulares pueden monitorear los detalles de su liquidación emitiendo el recibo digital a través del portal de autogestión Mi ANSES.

¿Qué ocurre con el cobro del aguinaldo en las categorías superiores?

Se informa que las jubilaciones que superan la base mínima contributiva del sistema previsional también recibirán de oficio la acreditación de su medio aguinaldo semestral, el cual se calcula tomando el 50% de la mayor remuneración sujeta a aportes que corresponda a su respectivo rango de ingresos.

Calendario de pagos: fechas de cobro del medio aguinaldo para haberes mínimos en junio de 2026

Se establece que el cronograma operativo se estructuró dividiendo las jornadas bancarias de forma correlativa según el último número del documento de identidad:

  • DNI terminados en 0: lunes 8 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 1: martes 9 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 3: jueves 11 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 4: viernes 12 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 5: martes 16 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 7: jueves 18 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 8: viernes 19 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 9: lunes 22 de junio de 2026.

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