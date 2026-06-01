Aguinaldo para jubilados de ANSES: datos oficiales del cobro de junio 2026

Se establece que al unificarse los conceptos en el recibo de sueldo, los beneficiarios de la escala inferior accederán a un pozo bruto unificado de $675.094,94 depositado en sus cuentas sueldo de la seguridad social. Esta cifra consolidada resulta de la suma directa del haber mensual actualizado, la cuota del aguinaldo semestral y la continuidad del bono extraordinario de $70.000 otorgado por el Poder Ejecutivo.

¿Cómo se realiza el depósito unificado para evitar demoras bancarias?

Se confirma que el organismo previsional transferirá la totalidad de los recursos en un único movimiento electrónico para agilizar el clearing financiero y evitar dobles traslados de los adultos mayores a las sucursales físicas. Los beneficiarios contarán con los saldos operativos desde las primeras horas de la jornada asignada, quedando habilitados para consumos directos o extracciones en cajeros automáticos.

Se establece que el medio aguinaldo que abona la entidad previsional asimila los descuentos de ley ordinarios vinculados a la obra social, pero se encuentra exento de los topes económicos que condicionan el pago del refuerzo excepcional de emergencia. Los titulares pueden monitorear los detalles de su liquidación emitiendo el recibo digital a través del portal de autogestión Mi ANSES.

¿Qué ocurre con el cobro del aguinaldo en las categorías superiores?

Se informa que las jubilaciones que superan la base mínima contributiva del sistema previsional también recibirán de oficio la acreditación de su medio aguinaldo semestral, el cual se calcula tomando el 50% de la mayor remuneración sujeta a aportes que corresponda a su respectivo rango de ingresos.

Calendario de pagos: fechas de cobro del medio aguinaldo para haberes mínimos en junio de 2026

Se establece que el cronograma operativo se estructuró dividiendo las jornadas bancarias de forma correlativa según el último número del documento de identidad: