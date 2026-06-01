Femicidio Agostina Vega: el audio que Claudio Barrelier le mandó al padre de la víctima cuando ya la había matado

Qué dice el audio

En el audio enviado a Gabriel Vega, padre de Agostina, Barrelier insistía en su inocencia y afirmaba que colaboraba con la investigación.

"No tengo nada que ver, al contrario, yo también estoy dando una mano, estoy ayudando en todo lo que más puedo", decía con voz firme quien hoy permanece detenido e imputado por el asesinato.

Durante el mensaje, también hizo referencia a los procedimientos judiciales realizados en su entorno y cuestionó las acusaciones públicas en su contra. "Ya hablé con Meli, le había explicado todo el tema. Fui y declaré, vinieron a allanarse a mi casa, a la casa de mi vieja, y ahora sale la madre de Meli a escracharme de esa forma", sostuvo.

Luego relató su versión de los hechos sobre el encuentro que mantuvo con la adolescente la noche de su desaparición.

"No puede ser, no puede ser que me salga a hablar así la madre de mí, ¿me entendés? Y, cuando llego a mi casa, Agostina, como a las 10 y media, me llama por teléfono diciendo que necesitaba un favor, que no sabía dónde era mi casa, que estaba en Fragueiro y Campillo. Llego hasta ahí y faltaba plata para pagar el taxi, le ayudo a pagar y me dice que la madre sabía que venía para que yo la llevara. Si hace el favor, la llevara a la casa del noviecito y yo le dije que no tenía movilidad", agregó.

En el tramo final del audio volvió a señalar que, según su versión, Agostina se había encontrado con un joven y que desde ese momento perdió contacto con ella.

"Cuando veníamos caminando para acá, así como para la puerta de mi casa, frena un auto rojo, que le digo a Melisa se sube y se va. Yo después de ahí no tengo más contacto con ella y no sé más nada. Entonces no entiendo por qué me quedo pegado yo con todo esto", manifestó.

Sin embargo, el viernes por la noche Barrelier terminó por admitir que la joven que aparece ingresando a su vivienda en los registros de video era efectivamente Agostina.

Al día siguiente, luego de seis días de búsqueda, el cuerpo de la adolescente fue encontrado en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra.

La investigación

Según la investigación, el cuerpo fue desmembrado. Hasta este lunes continuaron los rastrillajes en el sector para recuperar todas las partes faltantes. Fuentes judiciales indicaron que ya habrían sido encontradas en su totalidad.

El fiscal de la causa, Raúl Garzón, informó que el crimen ocurrió entre la noche del sábado 23 de mayo y las primeras horas del domingo siguiente. Por el hecho permanece detenido Claudio Barrelier, de 33 años, ex pareja de Melisa Heredia, madre de la víctima.

Aunque por el momento es el único imputado, la fiscalía no descarta la participación de otras personas. La principal hipótesis sostiene que el asesinato ocurrió en el garaje de la vivienda ubicada sobre Juan Del Campillo al 878.

Claudio Barrelier, Agostina Vega y la casa de Córdoba La principal hipótesis sostiene que el asesinato ocurrió en el garaje de la vivienda. (Foto: A24)

Los investigadores creen que Barrelier permaneció varias horas con el cuerpo antes de descartarlo. En ese contexto, buscan determinar si existieron maniobras para encubrir el crimen, quién intervino en la limpieza de la escena y si hubo colaboración de terceros.

Entre las evidencias reunidas hasta ahora, los pesquisas sostienen que el acusado trasladó los restos en un balde de 20 litros y bolsas de consorcio a bordo de un Ford Ka negro. El recorrido habría sido realizado durante la mañana del lunes hacia una zona descampada de Ampliación Ferreyra, donde posteriormente enterró los restos y quemó basura.

Las cámaras de seguridad registraron el ingreso y la salida del vehículo entre las 11.45 y las 12.15. Además, un vecino de la zona declaró haber visto un automóvil negro ingresar a gran velocidad a un sector utilizado para arrojar residuos, dejar elementos en el lugar e iniciar una fogata.

Otra de las pruebas consideradas clave por la investigación surgió de las pericias realizadas en la vivienda del acusado. Los estudios forenses detectaron rastros mediante la prueba de Luminol, incluso sobre elementos cortantes secuestrados durante los allanamientos.

Hasta el momento, Barrelier permanece detenido e internado en el hospital del complejo penitenciario de Bouwer. Según informaron fuentes vinculadas a su atención médica, profesionales de la salud detectaron "ideas y pensamientos suicidas", por lo que recibe tratamiento y medicación bajo seguimiento permanente.