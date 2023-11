Sesión de fotos mortal: confesó el femicidio de su amante y se justificó con una insólita explicación

"Me di cuenta que podía conseguir más fácil las modelos para las sesiones de fotos y armar el álbum", explicó durante el juicio que tendrá sentencia el próximo viernes 10 de diciembre.

La versión del acusado por el femicidio ocurrido en Misiones

femicidio.avif Cristian Vargas podría ser condenado a prisión perpetua por el femicidio de Antonella Bernhardt (Foto: archivo).

Durante el primer encuentro, según el acusado, le ofreció a la víctima ser su asistente para un servicio de catering que pertenecía a su, ahora, exsuegro y también le propuso pagarle mil pesos por fotografiarla en lencería.

En dichos del acusado, Antonella modeló en la primera sesión de fotos y luego acordaron una segunda reunión en el departamento de ella, el 4 de abril de 2019, para continuar.

Ese día, luego de hacer algunas fotos que le sacó, el hombre aseguró que la víctima le dijo que tenía ganas de practicarle sexo oral.

"Me causó sorpresa y risa porque nunca hubo ni siquiera mensajes de confianza (entre ambos)", dijo. Finalmente, Vargas admitió que aceptó y que luego la trasladó a la habitación.

Según el hombre, el teléfono de la mujer se encontraba de forma vertical en la mesa "recostado en la pared", apuntando hacia donde se encontraban los dos en el momento del acto sexual.

En ese marco, el acusado manifestó: "Ella me agarró el pecho y me dijo que si no le daba más plata, le iba a mostrar el vídeo que grabó con su celular a mi esposa".

El momento de la discusión que terminó en un femicidio

Tras enterarse de lo sucedido, Vargas relató que comenzaron a discutir en el living para que ella borrara lo grabado. Al ver que ella no accedía a su pedido, el hombre relató que "le saqué el teléfono y ella me pedía que le devuelva". Él, mientras tanto, recogía sus pertenencias.

Un instante después, según relata el acusado, Antonella habría observado que él acertó el patrón de desbloqueo de pantalla del celular y en ese momento empezaron a forcejear.

"Yo le puse la mano en el cuello y la empujo con la mano derecha, provocando que tropiece por la cama y cayera al costado. Después se levantó peor, pero no puedo decirle cómo me miró porque es algo que quiero olvidar", expresó según el portal El Territorio.

Luego, según Vargas, ella agarró el cuchillo que anteriormente habían utilizado para cortar hielo y se abalanzó sobre él.

femicidio.avif El departamento de Antonella Bernhardt, donde ocurrió el femicidio (Fotos: Misiones Online).

"Ahí le agarré la mano izquierda para intentar sacárselo, pero en el forcejeo la empujé. Cayó al piso de nuevo y vi que le salía sangre del cuello, entonces intenté ponerle un pañuelo. Pensé que estaba viva, yo seguí juntando mis cosas y salí a atender a la señora que gritaba en la puerta”, señaló en referencia a Viviana, la dueña del complejo que se acercó a ver lo que sucedía.

Luego de esto, Vargas explicó que se fue a buscar algo para almorzar y que se quedó a dos cuadras formateando el celular: “Vi que llegó una ambulancia y pensé que la iban a llevar al hospital, cuando vi un patrullero cerca me entregué. Sabía que no me iban a creer”.

“Nunca tuvimos sexo antes, ella lo hizo para extorsionarme por la plata. Yo no fui a matarla, fue un accidente porque yo no quería que mi mujer se enterara de ese video. Solo dos empujones y el accidente del cuchillo ocurrió”, cerró.