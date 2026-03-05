River anunció que dejará de participar en el Comité Ejecutivo de la AFA y cuestionó la falta de transparencia
El club oficializó su posición a través de un comunicado publicado en sus redes sociales. Apuntó a la falta de procedimientos “claros y previsibles”.
River anunció que dejará de participar en el Comité Ejecutivo de la AFA .
River anunció que dejará de participar en las reuniones del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y justificó la decisión al señalar que los mecanismos de funcionamiento del organismo no son “claros y previsibles”. El club oficializó su posición a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.
En el texto publicado la institución explicó que la medida se mantendrá hasta que se modifiquen los procedimientos internos en la toma de decisiones dentro del organismo que conduce el fútbol argentino. “Por este motivo, y hasta tanto no se corrijan los mecanismos antes mencionados, el club ha decidido no participar de las reuniones del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino”, concluye el texto difundido por la entidad de Núñez.
En el inicio del comunicado, River remarcó su histórico vínculo institucional con la AFA y recordó que desde 2013 viene planteando públicamente su posición sobre el rumbo que debería tomar el fútbol argentino.
Embed
COMUNICADO OFICIAL
Ante la información que ha trascendido en las últimas horas, el Club Atlético River Plate desea dejar en claro ante sus socios, socias, hinchas y ante toda la comunidad del deporte su vínculo con la Asociación del Fútbol Argentino.
Entre los puntos mencionados, el club volvió a insistir en la necesidad de consolidar un torneo profesional con 20 equipos, acompañado por un esquema de generación de recursos que permita fortalecer económicamente al conjunto de los clubes del país.
Asimismo, la institución ratificó su defensa del modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro, una postura que en los últimos años generó debates en torno al futuro de las estructuras de los clubes en Argentina.
Embed
Las críticas a los procedimientos del Comité Ejecutivo
El eje central del reclamo de River se centra en la forma en que se toman decisiones dentro del Comité Ejecutivo de la AFA. “Nuestra institución considera que las discusiones sobre el futuro del fútbol argentino deben darse mediante procedimientos claros y previsibles”, señaló el comunicado.
En ese sentido, River sostuvo que en reiteradas ocasiones la dinámica de las reuniones no respetó esos criterios, lo que derivó en procesos que, según el club, resultaron menos transparentes que los que aplica su propia Comisión Directiva.
Decisiones recientes que generaron polémica
Aunque el comunicado no menciona episodios específicos que hayan motivado la decisión, en los últimos meses varios temas discutidos en el ámbito de la AFA generaron controversia entre los clubes.
Uno de ellos fue el reconocimiento de Rosario Central como “campeón de Liga” a fines de 2025, una distinción otorgada por haber sido el equipo que más puntos sumó en el año, a pesar de que esa figura no estaba contemplada en el reglamento oficial del torneo.
También generó debate la decisión de suspender la fecha 9 del Torneo Apertura, en el marco del paro impulsado por la AFA tras las denuncias presentadas por el ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) por presunta evasión impositiva.
Esa jornada finalmente será reprogramada para el primer fin de semana de mayo, medida a la que también se sumaron las categorías del Ascenso.
Cambios recientes en la clasificación a las copas
En paralelo, la Liga Profesional de Fútbol y la AFA confirmaron modificaciones en el reglamento de clasificación a las competencias internacionales.
Según el nuevo esquema, el equipo que termine en la novena posición de la Tabla Anual obtendrá el cupo “Argentina 6” para disputar la Fase 2 de la Copa Libertadores.
En tanto, los equipos ubicados entre el tercer y el octavo lugar de esa tabla clasificarán a la Copa Sudamericana 2028. Estas modificaciones comenzarán a aplicarse a partir de los torneos de 2027, de cara a las competiciones internacionales del siguiente año.
La decisión institucional de River
En ese contexto, River dejó en claro que continuará defendiendo su visión sobre el funcionamiento del fútbol argentino, aunque decidió retirarse temporalmente de las reuniones del Comité Ejecutivo.
La institución insistió en que cree en el funcionamiento armónico de las instituciones y en el valor de los órganos colegiados para la toma de decisiones, pero remarcó que actualmente no existen las garantías necesarias para asegurar procesos transparentes dentro del organismo.