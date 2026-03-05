River anunció que dejará de participar en el Comité Ejecutivo de la AFA y cuestionó la falta de transparencia

Asimismo, la institución ratificó su defensa del modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro, una postura que en los últimos años generó debates en torno al futuro de las estructuras de los clubes en Argentina.

Las críticas a los procedimientos del Comité Ejecutivo

El eje central del reclamo de River se centra en la forma en que se toman decisiones dentro del Comité Ejecutivo de la AFA. “Nuestra institución considera que las discusiones sobre el futuro del fútbol argentino deben darse mediante procedimientos claros y previsibles”, señaló el comunicado.

En ese sentido, River sostuvo que en reiteradas ocasiones la dinámica de las reuniones no respetó esos criterios, lo que derivó en procesos que, según el club, resultaron menos transparentes que los que aplica su propia Comisión Directiva.

claudio-tapia-con-los-jugadores-que-ganaron-la-finalissima-y-pasaron-por-river-foto-prensa-river-KGGH746BDFCIHHAMTCBV3GA37E Claudio Tapia con los jugadores que ganaron la Finalissima y pasaron por River. (Foto: Prensa River)

Decisiones recientes que generaron polémica

Aunque el comunicado no menciona episodios específicos que hayan motivado la decisión, en los últimos meses varios temas discutidos en el ámbito de la AFA generaron controversia entre los clubes.

Uno de ellos fue el reconocimiento de Rosario Central como “campeón de Liga” a fines de 2025, una distinción otorgada por haber sido el equipo que más puntos sumó en el año, a pesar de que esa figura no estaba contemplada en el reglamento oficial del torneo.

También generó debate la decisión de suspender la fecha 9 del Torneo Apertura, en el marco del paro impulsado por la AFA tras las denuncias presentadas por el ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) por presunta evasión impositiva.

Esa jornada finalmente será reprogramada para el primer fin de semana de mayo, medida a la que también se sumaron las categorías del Ascenso.

Cambios recientes en la clasificación a las copas

En paralelo, la Liga Profesional de Fútbol y la AFA confirmaron modificaciones en el reglamento de clasificación a las competencias internacionales.

Según el nuevo esquema, el equipo que termine en la novena posición de la Tabla Anual obtendrá el cupo “Argentina 6” para disputar la Fase 2 de la Copa Libertadores.

AFA La Liga Profesional de Fútbol y la AFA confirmaron modificaciones en el reglamento.

En tanto, los equipos ubicados entre el tercer y el octavo lugar de esa tabla clasificarán a la Copa Sudamericana 2028. Estas modificaciones comenzarán a aplicarse a partir de los torneos de 2027, de cara a las competiciones internacionales del siguiente año.

La decisión institucional de River

En ese contexto, River dejó en claro que continuará defendiendo su visión sobre el funcionamiento del fútbol argentino, aunque decidió retirarse temporalmente de las reuniones del Comité Ejecutivo.

La institución insistió en que cree en el funcionamiento armónico de las instituciones y en el valor de los órganos colegiados para la toma de decisiones, pero remarcó que actualmente no existen las garantías necesarias para asegurar procesos transparentes dentro del organismo.