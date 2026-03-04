Emanuel Di Goia reveló la situación de robo en la que estuvo involucrado antes de ingresar a Gran Hermano

“Y me traje el auto de vuelta. Seis horas tardé. A todas las villas fui, me pelié con todos y me traje el auto. Hay que tener huevos para hacer eso. Invité a pelear al que me robó y me pegó un culatazo cuando me lo robo. Me robó y lo dejé ir porque me quería dar un tiro en la gamba”, detalló Di Gioia.

En cuanto al momento del robo del vehículo, explicó que fue sorprendido en la madrugada cuando regresaba a su domicilio después de una fiesta.

"Yo ya estaba bajando del auto y lo veo al chabón que viene, no podía hacer nada. Era las 5 de la mañana y yo venía de un cumpleaños. Cuando me viene el chabón, abro la puerta y se me tira de un auto. Se tiró y me apunta y ahí me pega el culatazo”, comentó.

“Le dije ´¿qué haces?´. Lo tiro para atrás y ahí se tira para atrás. El chabón martilla. Escucho clak, clak para darme un tiro y le digo ´tomá, tomá la llave´”, concluyó su fuerte relato Emanuel Di Goia.

emanuel di gioia

La presentación de Emanuel Di Goia en Gran Hermano Generación Dorada

Emanuel Di Goia volvió a ingresar a la casa de Gran Hermano después de su experiencia en 2011 donde se recordó aquella fuerte pelea en una gala con el conductor Jorge Rial.

"Estuve en el 2011 y me arrebataron el premio, estuve ahí de ganarlo pero esta vez no se me va a escapar la tortuga", dijo el hombre de San Martín en su video presentación.

Y sobre su actualidad laboral precisó: "Tengo un taller de chapa y pintura, restauro autos. Tengo las manos todas callosas, no quiero lijar más. Este Gran Hermano la vengo a romper toda".

Lo cierto es que en su video presentación al reality Emanuel dejó en claro su deseo de consagrarse ganador del programa en su nueva oportunidad dentro de la casa más famosa.