Quién es el ex empleado del Gobierno bonaerense detenido y acusado de abusar de menores

El imputado habría implementado un esquema de sometimiento emocional y económico: brindaba asistencia financiera y mercadería a la familia de la víctima para garantizar su silencio y control. Además, ejerció manipulación afectiva, presionando al joven para que terminara una relación sentimental bajo amenaza de cortar la ayuda económica a sus familiares.

hogarpadre-cajade El Hogar Padre Cajade donde trabajaba el acusado de abuso sexual.

La investigación no se limita a un solo caso. La Justicia avanza sobre al menos un segundo hecho, con indicios de sextorsión: Docters Fontana habría creado un perfil falso de mujer en redes sociales para obtener material íntimo de otra víctima (entre 19 y 26 años) y chantajearla con su difusión. Fuentes judiciales y locales mencionan hasta seis hechos o denuncias de jóvenes, actualmente de 20 a 25 años.

Tras la denuncia inicial presentada por las autoridades del hogar, el Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia (OPNyA) procedió a su desvinculación inmediata, le prohibió el ingreso a cualquier espacio institucional y todo contacto con niños, niñas y adolescentes.

Previamente, Docters Fontana había trabajado en la Municipalidad de La Plata, en el Ministerio de Justicia provincial y como director de Región de Casas de Cuidado para las Niñeces y Adolescencia, dependiente del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad.

El acusado negó los abusos

Al ser confrontado, el acusado negó los cargos y centró su defensa en el supuesto consentimiento de la víctima, alegando además que esta era mayor de edad al momento de los hechos. Sin embargo, pericias psicológicas validaron el relato del denunciante principal, descartaron signos de fabulación y confirmaron síntomas compatibles con traumas de abuso. Tres testigos clave, incluida una hermana de la víctima, aportaron elementos que complican su situación procesal.

Docters Fontana será indagado en las próximas horas de este jueves, según informaron fuentes judiciales. El Hogar del Padre Cajade se presentó como querellante en la causa y reafirmó su compromiso con la protección de los alojados.