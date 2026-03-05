Quién es el ex empleado del Gobierno bonaerense detenido y acusado de abusar de menores

Detuvieron a Gustavo Adolfo Docters. Se trata de un ex empleado del Gobierno bonaerense, de 33 años, acusado de cometer abusos sexuales reiterados contra menores alojados en el Hogar Convivencial de la Obra del Padre Cajade.
Gustavo Adolfo Docters fue detenido este miércoles en La Plata.
El sospechoso fue capturado este miércoles por efectivos de la DDI en la vivienda de su madre, en La Plata, en el marco de una investigación liderada por el fiscal Álvaro Garganta.
Los hechos denunciados habrían ocurrido de manera sistemática desde 2015 hasta al menos 2019, aunque el patrón de manipulación se extendió en algunos casos hasta años más recientes. La víctima principal era un menor que comenzó a sufrir los abusos a los 13 años y los padeció hasta los 17.
Según la acusación, Docters aprovechó su rol como referente educativo en la institución y la extrema vulnerabilidad del joven para cometer los ataques, que se produjeron tanto en las instalaciones del hogar como en su domicilio particular.
El imputado habría implementado un esquema de sometimiento emocional y económico: brindaba asistencia financiera y mercadería a la familia de la víctima para garantizar su silencio y control. Además, ejerció manipulación afectiva, presionando al joven para que terminara una relación sentimental bajo amenaza de cortar la ayuda económica a sus familiares.
La investigación no se limita a un solo caso. La Justicia avanza sobre al menos un segundo hecho, con indicios de sextorsión: Docters Fontana habría creado un perfil falso de mujer en redes sociales para obtener material íntimo de otra víctima (entre 19 y 26 años) y chantajearla con su difusión. Fuentes judiciales y locales mencionan hasta seis hechos o denuncias de jóvenes, actualmente de 20 a 25 años.
Tras la denuncia inicial presentada por las autoridades del hogar, el Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia (OPNyA) procedió a su desvinculación inmediata, le prohibió el ingreso a cualquier espacio institucional y todo contacto con niños, niñas y adolescentes.
Previamente, Docters Fontana había trabajado en la Municipalidad de La Plata, en el Ministerio de Justicia provincial y como director de Región de Casas de Cuidado para las Niñeces y Adolescencia, dependiente del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad.
Al ser confrontado, el acusado negó los cargos y centró su defensa en el supuesto consentimiento de la víctima, alegando además que esta era mayor de edad al momento de los hechos. Sin embargo, pericias psicológicas validaron el relato del denunciante principal, descartaron signos de fabulación y confirmaron síntomas compatibles con traumas de abuso. Tres testigos clave, incluida una hermana de la víctima, aportaron elementos que complican su situación procesal.
Docters Fontana será indagado en las próximas horas de este jueves, según informaron fuentes judiciales. El Hogar del Padre Cajade se presentó como querellante en la causa y reafirmó su compromiso con la protección de los alojados.