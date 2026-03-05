En vivo Radio La Red
Policiales
Loan
Corrientes
Corrientes

Caso Loan: pidieron que el juicio empiece el día de su cumpleaños, pero la Justicia lo rechazó

La querella solicitó que el debate contra los 17 acusados por la desaparición del menor comience el 8 de mayo. El Tribunal Oral Federal de Corrientes consideró el planteo “impertinente”.

Pidieron que el juicio empiece el día de su cumpleaños

Pidieron que el juicio empiece el día de su cumpleaños, pero la Justicia lo rechazó. 

La querella en la causa por la desaparición de Loan Peña solicitó al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes que el juicio contra los 17 acusados comience el 8 de mayo, día en que el niño cumpliría años. Sin embargo, el pedido fue rechazado por los jueces, quienes lo calificaron como “impertinente”.

Leé también EN VIVO, caso Loan: la Justicia realiza una audiencia clave y evalúa la fecha del juicio
Caso Loan: la Justicia realiza una audiencia clave y definió la fecha del juicio.

En el escrito presentado ante el tribunal, los abogados pidieron que el debate oral y público se inicie el viernes 8 de mayo, argumentando la “singularidad del caso” y la necesidad de dar una respuesta judicial frente a la desaparición del menor.

Según detallaron los representantes legales, la solicitud se fundamentó en “la persistencia de la situación de incertidumbre que rodea a la víctima y el deber reforzado de protección que pesa sobre el Estado cuando se encuentran comprometidos los derechos de un niño”.

Además, los abogados solicitaron que el juicio se desarrolle con al menos 40 jornadas consecutivas e ininterrumpidas de audiencia, con el objetivo de garantizar la continuidad del proceso hasta su finalización.

padre-y-madre-de-loan-danilo-pena-jpg
Los padres de Loan.

Los padres de Loan.

En ese sentido, plantearon que se establezca un cronograma sostenido de audiencias, incluso con la posibilidad de habilitar días y horas inhábiles o períodos de feria judicial si fuera necesario para avanzar con el debate.

Según indicaron en la presentación, esta modalidad permitiría cumplir con el estándar constitucional y convencional de “plazo razonable”, así como garantizar la tutela judicial efectiva tanto para la víctima como para los imputados.

El Tribunal Oral Federal de Corrientes recibió la solicitud, pero respondió con un breve escrito en el que rechazó el pedido de fijar el inicio del juicio para el 8 de mayo, al considerarlo “impertinente”. Los magistrados señalaron que la fijación de las audiencias depende exclusivamente de la agenda jurisdiccional del tribunal, así como de la disponibilidad de los jueces que integran el cuerpo.

detenidos loan
Algunos de los detenidos del caso Loan.

Algunos de los detenidos del caso Loan.

Un tribunal integrado por jueces de distintas provincias

El tribunal que llevará adelante el juicio está compuesto por tres magistrados de distintas jurisdicciones, una situación que también influye en la organización del calendario del proceso.

Los jueces designados son Fermín Amado Ceroleni, de Corrientes; Eduardo Ariel Belforte, de Formosa; y Simón Pedro Bracco, de Río Negro. La participación de magistrados de distintas provincias se debe, en parte, a la falta de jueces disponibles en el tribunal local, lo que obliga a coordinar agendas entre distintas jurisdicciones.

loan (1)
La última foto de Loan.

La última foto de Loan.

El debate por la fecha del juicio

El pedido de la querella se produjo luego de la audiencia preliminar realizada en la causa, durante la cual el juez Ceroleni informó que el juicio comenzaría el 7 de octubre. Esa decisión generó malestar entre la querella, la fiscalía y algunos defensores de los acusados, quienes consideraron que el inicio del debate estaba demasiado alejado en el tiempo.

Tras la apelación presentada por las partes, el tribunal resolvió revisar el calendario del proceso, aunque sin aceptar la propuesta de iniciar el juicio el 8 de mayo.

