Sobreseyeron a un catequista luego de que la pericia a 7 menores indicara que no hubo abuso sexual

La fiscalía entonces abrió una investigación ya que se sospechaba que pudo haber violado, introduciendo sus dedos en los genitales, a una menor de 5 años alumna suya de catequesis. También investigaban otros seis abusos simples contra tres nenas y tres varones de entre 3 y 4 años de dos escuelas católicas.

Pero, para la fiscalía los relatos no coincidían y las pericias psicológicas indicaron que los pequeños no habían sido víctimas de abuso sexual. Según los psicólogos, por los relatos, gestos y juegos que los hacían practicar, los pequeños no mostraban haber atravesado situaciones de abuso sexual.

Luego de la conclusión de la pericia psicológica, la fiscalía citó a los padres para audiencias grabadas, para que constataran que los nenes no presentaban indicadores de abuso.

Por falta de pruebas, la fiscal coordinadora Valentina Bucchiarelli y el fiscal Duilio Ejarque (ambos de la UFI Aniv) pidieron el sobreseimiento de Guillén y quien quedó en libertad y sin cargos.