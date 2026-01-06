Brutal: el llamativo motivo por el que un hombre mató al amigo con el que convivía

La hipótesis de la fiscalía sostiene que cerca de las 14.15, Palermo subió a su habitación, abrió una caja fuerte y tomó un arma de fuego. Luego regresó al área común de la vivienda, donde la discusión se reanudó y terminó de manera trágica: el joven habría disparado contra Grehn en reiteradas oportunidades.

La Fiscalía del Condado de Ashland confirmó que la Policía encontró a la víctima sin vida dentro del domicilio, con múltiples heridas de bala. Palermo fue detenido poco después del hecho y acusado formalmente de asesinato agravado.

Disputa doméstica: amigo de la víctima

Un dato que profundiza el dramatismo del caso es que quien dio aviso a las autoridades fue el padre del acusado, amigo íntimo de la víctima desde hacía décadas. Fue él quien llamó al 911 para denunciar lo ocurrido, tras encontrar a Grehn gravemente herido dentro de la casa.

Desde la fiscalía, el fiscal Christopher R. Túnel expresó su pesar por lo sucedido: “Este caso representa una profunda y trágica pérdida de vidas, y nuestros pensamientos están con la familia, los amigos y todos los que amaban al Sr. Grehn mientras comienzan a procesar esta pérdida inimaginable”.

Las autoridades informaron además que Palermo no registra antecedentes penales, aunque fue imputado por un delito que, de ser hallado culpable, podría derivar en una condena a cadena perpetua. Mientras avanza la investigación judicial, el joven permanece detenido en la Cárcel del Condado de Ashland, con una fianza fijada en 2 millones de dólares.