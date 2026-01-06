En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Crimen
Estados Unidos
Tragedia

Brutal: el llamativo motivo por el que un hombre mató al amigo con el que convivía

El crimen ocurrió dentro de una vivienda familiar. La víctima era un amigo de toda la vida del padre del acusado y convivía con él desde hacía años.

Brutal crimen: el llamativo motivo por el que un hombre mató al amigo con el que convivía

Brutal crimen: el llamativo motivo por el que un hombre mató al amigo con el que convivía

Un violento episodio ocurrido durante los festejos de Año Nuevo conmocionó a la ciudad de Ashland, en el estado de Ohio, donde un hombre de 24 años está acusado de haber asesinado a un viejo amigo de la familia tras una discusión doméstica que se originó por la presencia de un perro en la vivienda.

Leé también Los brutales detalles del crimen del abogado que aterrorizó a un barrio y sorprendió a los investigadores
Los brutales detalles del crimen del abogado que aterrorizó a un barrio y sorprendió a los investigadores.

La víctima fue identificada como John “Lefty” Grehn, de 61 años, un allegado histórico de la familia Palermo que convivía en la casa propiedad del padre del acusado.

Según informaron medios locales y fuentes judiciales, el conflicto se desató cuando Grehn permitió que un perro ingresara al domicilio sin el consentimiento de Robert Palermo, el joven que hoy enfrenta cargos por asesinato agravado.

asesino

De acuerdo con la reconstrucción del caso difundida por el portal Law & Crime, el hecho ocurrió durante la mañana del 1° de enero, luego de los festejos de Año Nuevo. Palermo se despertó y advirtió la presencia del animal, que habría sido dejado dentro de la casa por Grehn la noche anterior. Ese detalle derivó en una discusión que fue escalando en tensión.

La hipótesis de la fiscalía sostiene que cerca de las 14.15, Palermo subió a su habitación, abrió una caja fuerte y tomó un arma de fuego. Luego regresó al área común de la vivienda, donde la discusión se reanudó y terminó de manera trágica: el joven habría disparado contra Grehn en reiteradas oportunidades.

La Fiscalía del Condado de Ashland confirmó que la Policía encontró a la víctima sin vida dentro del domicilio, con múltiples heridas de bala. Palermo fue detenido poco después del hecho y acusado formalmente de asesinato agravado.

Disputa doméstica: amigo de la víctima

Un dato que profundiza el dramatismo del caso es que quien dio aviso a las autoridades fue el padre del acusado, amigo íntimo de la víctima desde hacía décadas. Fue él quien llamó al 911 para denunciar lo ocurrido, tras encontrar a Grehn gravemente herido dentro de la casa.

Desde la fiscalía, el fiscal Christopher R. Túnel expresó su pesar por lo sucedido: “Este caso representa una profunda y trágica pérdida de vidas, y nuestros pensamientos están con la familia, los amigos y todos los que amaban al Sr. Grehn mientras comienzan a procesar esta pérdida inimaginable”.

Las autoridades informaron además que Palermo no registra antecedentes penales, aunque fue imputado por un delito que, de ser hallado culpable, podría derivar en una condena a cadena perpetua. Mientras avanza la investigación judicial, el joven permanece detenido en la Cárcel del Condado de Ashland, con una fianza fijada en 2 millones de dólares.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Crimen Estados Unidos
Notas relacionadas
Mató a su compañera de trabajo por una inusitada razón: usó cinco armas distintas y trató de cubrir el crimen
Hallaron el cuerpo de una joven tras un crimen brutal y ya hay un detenido
El hallazgo macabro que encontraron en una lancha que navegaba a la deriva en Sauce Viejo

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar