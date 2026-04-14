Nuevo juicio por la muerte de Maradona: acusados, defensas y un fuerte cruce en la audiencia
En el banquillo están siete profesionales de la salud, acusados de homicidio simple con dolo eventual, mientras la fiscalía sostiene que hubo abandono sanitario y las defensas niegan cualquier delito.
Nuevo juicio por la muerte de Maradona: acusados, defensas y un fuerte cruce en la audiencia.
A más de cinco años de la muerte de Diego Armando Maradona, comenzó en San Isidro el segundo juicio oral que busca determinar si hubo responsabilidades penales en su fallecimiento. Este proceso que arranca desde cero tras la anulación del debate anterior.
El nuevo juicio, que se desarrolla en el Tribunal Oral en lo Criminal N°7, vuelve a poner bajo la lupa al equipo médico que asistió al exfutbolista durante su internación domiciliaria en Tigre. En el banquillo están siete profesionales de la salud, acusados de homicidio simple con dolo eventual, mientras la fiscalía sostiene que hubo abandono sanitario y las defensas niegan cualquier delito.
El proceso se reanudó luego de que el juicio anterior fuera anulado tras el escándalo que involucró a la jueza Julieta Makintach. Ahora, los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren intentarán sostener la acusación contra los imputados, mientras que las defensas apuntan a demostrar que el cuadro clínico del exjugador era complejo.
Qué dicen las defensas
Uno de los planteos más contundentes fue el del abogado Francisco Oneto, defensor de Leopoldo Luque, quien aseguró que Maradona “murió de un infarto” y negó que su defendido fuera el responsable principal de su salud.
Además, Oneto defendió el accionar de Agustina Cosachov y minimizó algunas críticas: “Es sentido común”, afirmó en relación a la forma en que se indicaban los tratamientos.
Cruces y tensión en la audiencia
La primera jornada estuvo marcada por un fuerte cruce entre Fernando Burlando y Oneto, cuando el primero intentó presentar un documento durante su alegato. La discusión escaló y obligó a la intervención del tribunal para ordenar el debate.
También expusieron sus argumentos los abogados de otros imputados, como Nancy Forlini, Ricardo Almirón, Mariano Perroni y Carlos Díaz, quienes coincidieron en remarcar que sus roles eran limitados o no implicaban decisiones médicas directas.
Incluso, la defensa de Cosachov sostuvo que el propio Maradona tomaba decisiones sobre su salud, en un intento por desligar responsabilidades penales.
Un juicio clave
El nuevo proceso judicial buscará reconstruir qué ocurrió durante los últimos días de Maradona y determinar si hubo negligencia o abandono en su atención médica. La causa vuelve a instalar un debate central: si la muerte del ídolo fue inevitable o si pudo haberse evitado.