Nuevo juicio por la muerte de Maradona: acusados, defensas y un fuerte cruce en la audiencia. 

Además, Oneto defendió el accionar de Agustina Cosachov y minimizó algunas críticas: “Es sentido común”, afirmó en relación a la forma en que se indicaban los tratamientos.

AAJ6YVDYIFHBXGNXL4T35TUOB4 Dalma y Gianinna Maradona con su abogado Fernando Burlando.

Cruces y tensión en la audiencia

La primera jornada estuvo marcada por un fuerte cruce entre Fernando Burlando y Oneto, cuando el primero intentó presentar un documento durante su alegato. La discusión escaló y obligó a la intervención del tribunal para ordenar el debate.

También expusieron sus argumentos los abogados de otros imputados, como Nancy Forlini, Ricardo Almirón, Mariano Perroni y Carlos Díaz, quienes coincidieron en remarcar que sus roles eran limitados o no implicaban decisiones médicas directas.

Incluso, la defensa de Cosachov sostuvo que el propio Maradona tomaba decisiones sobre su salud, en un intento por desligar responsabilidades penales.

WCKW24SWMBOLRECT4WF3D5A3VI Juicio por el caso de Maradaona, en Buenos Aires, el 14 de abril.Cristina Sille (REUTERS)

Un juicio clave

El nuevo proceso judicial buscará reconstruir qué ocurrió durante los últimos días de Maradona y determinar si hubo negligencia o abandono en su atención médica. La causa vuelve a instalar un debate central: si la muerte del ídolo fue inevitable o si pudo haberse evitado.