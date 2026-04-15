Conflicto en Medio Oriente: por qué Trump dice que "la guerra con Irán está muy cerca de terminar"

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Mientras tanto, Trump siguió su disputa con el papa León XIV a la que se sumó el vicepresidente J.D. Vance.

Trump: "Se vienen dos días maravillosos"

El presidente también reiteró su crítica a la actual política exterior de Estados Unidos, sugiriendo que la situación podría haberse resuelto antes con un liderazgo distinto. Aun así, evitó atribuirse un rol directo en las negociaciones actuales, aunque dejó entrever que su experiencia previa en la región le permite interpretar mejor los movimientos de los actores involucrados.

trump en la fox El presidente volvió a referirse con definiciones ampulosas sobre la guerra con Irán.( Foto: Tuit de Casa Blanca)

En su análisis, destacó que factores económicos, como la presión sobre los mercados energéticos y el impacto del conflicto en el comercio global, están empujando a todas las partes hacia una solución. También subrayó que el costo humano y político de una guerra prolongada se ha vuelto insostenible.

Finalmente, Trump insistió en que el escenario es “muy prometedor”, aunque reconoció que todavía existen riesgos de escalada si las acciones fracasan. A su juicio, las próximas jornadas serán decisivas para confirmar si el conflicto entra en su fase final o si vuelve a intensificarse.

En ese contexto, remarcó que “nadie gana con una guerra larga” y que hay presiones económicas y estratégicas que empujan hacia una resolución. Fue entonces que el mandatario lanzó una de sus tantas frases grandilocuentes y provocadores, que luego, pocas veces se cumplen.