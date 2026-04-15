Conflicto en Medio Oriente: por qué Trump dice que "la guerra con Irán está muy cerca de terminar"
El presidente de EE.UU. sigue con sus definiciones y amenazas hacia Irán. Por su desarrollo del plan nuclear y especialmente por el paso por el estrecho de Ormuz. Habló de una resolución rápida del conflicto y novedades importantes en las próximas 48 horas.
Trump y declaraciones provocativas sobre la guerra en medio Oriente, en la cadena amiga, Fox. (Foto: Gentileza the White House)
Donald Trump afirmó en una entrevista con Fox News que el conflicto en Medio Oriente podría estar cerca de su fin y habló de “dos días maravillosos” que, según él, marcaron un punto de inflexión en la crisis. Sin ofrecer detalles precisos sobre negociaciones concretas, el mandatario sostuvo que hubo avances significativos detrás de escena y que varias partes involucradas estarían evaluando seriamente una salida al enfrentamiento.
Trump insistió en que su experiencia previa en política exterior le permite interpretar señales que otros no ven y sugirió que existe un cansancio generalizado entre los actores del conflicto. En ese contexto, remarcó que “nadie gana con una guerra larga” y que hay presiones económicas y estratégicas que empujan hacia una resolución.
Al referirse a los “dos días maravillosos”, dejó entrever que se produjeron contactos clave y posibles acuerdos preliminares, aunque evitó confirmar si hubo mediación directa de Estados Unidos u otros países. También criticó la gestión actual de la política exterior estadounidense, señalando que podría haberse llegado antes a este escenario con un liderazgo distinto.
Finalmente, Trump se mostró optimista sobre un desenlace cercano, aunque reconoció que la situación sigue siendo frágil. Según su visión, las próximas jornadas serán determinantes para confirmar si efectivamente se encamina el final de la guerra o si las tensiones vuelven a escalar.
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Mientras tanto, Trump siguió su disputa con el papa León XIV a la que se sumó el vicepresidente J.D. Vance.
Trump: "Se vienen dos días maravillosos"
El presidente también reiteró su crítica a la actual política exterior de Estados Unidos, sugiriendo que la situación podría haberse resuelto antes con un liderazgo distinto. Aun así, evitó atribuirse un rol directo en las negociaciones actuales, aunque dejó entrever que su experiencia previa en la región le permite interpretar mejor los movimientos de los actores involucrados.
En su análisis, destacó que factores económicos, como la presión sobre los mercados energéticos y el impacto del conflicto en el comercio global, están empujando a todas las partes hacia una solución. También subrayó que el costo humano y político de una guerra prolongada se ha vuelto insostenible.
Finalmente, Trump insistió en que el escenario es “muy prometedor”, aunque reconoció que todavía existen riesgos de escalada si las acciones fracasan. A su juicio, las próximas jornadas serán decisivas para confirmar si el conflicto entra en su fase final o si vuelve a intensificarse.
En ese contexto, remarcó que “nadie gana con una guerra larga” y que hay presiones económicas y estratégicas que empujan hacia una resolución. Fue entonces que el mandatario lanzó una de sus tantas frases grandilocuentes y provocadores, que luego, pocas veces se cumplen.