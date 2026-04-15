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Impactante inundación en Palermo: el agua no drenó y la Avenida Dorrego se convirtió en un río

Una fuerte acumulación de agua tras el temporal complicó la circulación en un tramo clave de Palermo, donde automovilistas quedaron varados.

Impactante inundación en Palermo: el agua no drenó y la Avenida Dorrego se convirtió en un río. (Foto: A24.com)

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Una avenida convertida en río

En el tramo de Dorrego entre Libertador y Figueroa Alcorta, la postal era impactante: el agua cubría completamente el asfalto, las veredas y hasta el pasto del boulevard, generando una imagen similar a la de un río en plena ciudad.

Hay olas directamente”, describieron desde el lugar, mientras los autos intentaban avanzar a muy baja velocidad.

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Los conductores que llegaban a la zona se encontraban con un escenario inesperado. No había señalización ni personal que desviara el tránsito, lo que generó demoras y situaciones de incertidumbre.

Muchos vehículos quedaron detenidos con balizas encendidas, mientras sus conductores evaluaban si avanzar o retroceder. Los autos más bajos eran los más afectados, ya que el nivel del agua dificultaba seriamente la circulación.

Posibles fallas en el drenaje

Uno de los puntos que llamó la atención fue que, pese a que había dejado de llover, el agua no drenaba ni descendía, a diferencia de otras zonas de la Ciudad donde la situación ya se había normalizado.

En ese contexto, surgieron sospechas sobre posibles problemas en el sistema de desagüe. “No drenó nada, no escurrió, está todo tapado por agua”, indicaron desde el lugar.

Además, vecinos y cronistas señalaron que en la zona hay obras viales en curso, lo que podría haber afectado el funcionamiento de los drenajes.

Diferencias a pocos metros

El contraste era evidente: mientras Dorrego permanecía completamente inundada, a pocos metros, sobre Figueroa Alcorta o Lugones, la circulación era prácticamente normal.

Esto refuerza la hipótesis de que se trató de un problema puntual en ese tramo específico, donde el agua quedó acumulada.

Alerta en otras zonas del AMBA

La situación no fue exclusiva de Palermo. En otras localidades del conurbano, como Avellaneda y Dock Sud, también se registraron calles anegadas y dificultades para circular, especialmente en zonas históricamente vulnerables a inundaciones.

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