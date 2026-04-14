La anestesista detenida por robar fentanilo del Hospital Municipal de Vicente López confesó su adicción. 

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De acuerdo a la investigación, un farmacéutico advirtió una maniobra sospechosa en los libros donde se consignan las ampollas utilizadas, lo que permitió identificar el presunto faltante de fentanilo y derivó en la denuncia judicial.

A partir de allí, intervino personal de la División Operaciones del Área Metropolitana Norte de la Superintendencia de Investigación contra el Narcotráfico de la Policía Federal Argentina, que avanzó con el allanamiento y la aprehensión de la médica.

La especialista había llevado a su madre para sacar el medicamento y la hizo pasar por un paciente diciendo que las drogas eran para ella. Una vez que tuvo el fentanilo en su poder se fue del hospital para nunca más volver.

fentanilo La especialista fue denunciada por una directiva del nosocomio bonaerense.

Qué encontraron en su casa

Durante el procedimiento realizado en su domicilio, los investigadores secuestraron ampollas rotas de fentanilo, dosis de midazolam —otro sedante de uso hospitalario— y diversos psicofármacos, entre ellos fluoxetina, biperideno y haloperidol, además de analgésicos inyectables.

Estos elementos reforzaron la hipótesis de consumo personal, en el marco de una causa que también analiza la posible manipulación de documentación médica para encubrir el faltante de las sustancias.

5NAVIA6J6ZB6PMQDLF2IGV4TGE El resto de la medicación encontrada en el allanamiento.

El relato sobre su adicción

En su declaración, la anestesióloga sostuvo que su vínculo con este tipo de medicamentos se remonta a su juventud. Explicó que desde temprana edad tuvo acceso a fármacos en entornos familiares vinculados a la medicina.

También indicó que en el pasado fue apartada de sus funciones y atravesó un tratamiento para su adicción, aunque posteriormente volvió a consumir. Los investigadores ahora buscan determinar el alcance de las maniobras dentro del hospital y si hubo otros episodios similares no detectados.