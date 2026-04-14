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La anestesista detenida por robar fentanilo del Hospital Municipal de Vicente López confesó su adicción

La especialista fue denunciada por una directiva del nosocomio bonaerense por inventar una cirugía para sustraer dos ampollas. La fiscal del caso, Marcela Semería, le tomó la indagatoria.

La anestesista detenida por robar fentanilo del Hospital Municipal de Vicente López confesó su adicción. 

La anestesista detenida por robar fentanilo del Hospital Municipal de Vicente López confesó su adicción. 

La anestesióloga detenida en Castelar por haber simulado una cirugía para sustraer ampollas de fentanilo del Hospital Municipal de Vicente López declaró en las últimas horas ante la Justicia. En su indagatoria reconoció tanto el robo como su adicción a este tipo de sustancias.

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Chantal Leclercq y Delfina Lanusse habían coincidido en la universidad y en ámbitos laborales. (Foto: Instagram Tati Lecrercq).

Ante la fiscal Marcela Semería, que la investiga por defraudación por administración fraudulenta agravada, falsificación de instrumento público y tenencia de estupefacientes, la médica de 34 años admitió que sustrajo el potente opioide del centro de salud. Además, reconoció que padece una adicción a estos fármacos y a otros como el clonazepam.

La especialista, que trabajaba como contratada externa en el Hospital Houssay, fue denunciada a mediados de marzo por una autoridad del establecimiento, tras detectarse irregularidades en los registros de retiro de medicamentos.

Según consta en la causa, la profesional, identificada como Florencia Amaya, se presentó en el hospital con una receta apócrifa y logró retirar dos frascos de fentanilo y uno de midazolam, ambos medicamentos de uso controlado.

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De acuerdo a la investigación, un farmacéutico advirtió una maniobra sospechosa en los libros donde se consignan las ampollas utilizadas, lo que permitió identificar el presunto faltante de fentanilo y derivó en la denuncia judicial.

A partir de allí, intervino personal de la División Operaciones del Área Metropolitana Norte de la Superintendencia de Investigación contra el Narcotráfico de la Policía Federal Argentina, que avanzó con el allanamiento y la aprehensión de la médica.

La especialista había llevado a su madre para sacar el medicamento y la hizo pasar por un paciente diciendo que las drogas eran para ella. Una vez que tuvo el fentanilo en su poder se fue del hospital para nunca más volver.

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La especialista fue denunciada por una directiva del nosocomio bonaerense.&nbsp;

La especialista fue denunciada por una directiva del nosocomio bonaerense.

Qué encontraron en su casa

Durante el procedimiento realizado en su domicilio, los investigadores secuestraron ampollas rotas de fentanilo, dosis de midazolam —otro sedante de uso hospitalario— y diversos psicofármacos, entre ellos fluoxetina, biperideno y haloperidol, además de analgésicos inyectables.

Estos elementos reforzaron la hipótesis de consumo personal, en el marco de una causa que también analiza la posible manipulación de documentación médica para encubrir el faltante de las sustancias.

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El resto de la medicaci&oacute;n encontrada en el allanamiento.&nbsp;

El resto de la medicación encontrada en el allanamiento.

El relato sobre su adicción

En su declaración, la anestesióloga sostuvo que su vínculo con este tipo de medicamentos se remonta a su juventud. Explicó que desde temprana edad tuvo acceso a fármacos en entornos familiares vinculados a la medicina.

También indicó que en el pasado fue apartada de sus funciones y atravesó un tratamiento para su adicción, aunque posteriormente volvió a consumir. Los investigadores ahora buscan determinar el alcance de las maniobras dentro del hospital y si hubo otros episodios similares no detectados.

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