Terror en dos escuelas de Rosario: balacera, cartuchos y banderas con amenazas por un conflicto penitenciario

Los peritos forenses que trabajaron en el lugar constataron tres impactos de arma de fuego sobre una ventana protegida por una reja. Además, encontraron vainas servidas calibre .380, que fueron secuestradas y serán sometidas a peritajes.

Los atacantes también intentaron dejar una bandera blanca con un mensaje intimidatorio, aunque el trozo de tela terminó dentro de una zanja y completamente mojado, presuntamente como consecuencia del viento. Esa situación dificultó inicialmente la lectura del texto.

La Escuela Técnico Profesional N° 346 “Gral. Juan Antonio Álvarez de Arenales”. (Foto: Google)

Las cámaras de videovigilancia de la zona habrían registrado el ataque. Según la reconstrucción, dos personas participaron de la intimidación y una de ellas, que estaba encapuchada, fue quien intentó colocar la bandera y realizó los disparos.

Otra escuela recibió el mismo mensaje y encontraron cartuchos 9 milímetros

Horas después se conoció una segunda intimidación contra la Escuela Técnico Profesional N° 346 “Gral. Juan Antonio Álvarez de Arenales”, ubicada en Dean Funes al 7700, en el barrio Godoy.

En ese establecimiento apareció una bandera con el mismo mensaje intimidatorio encontrado en la primera escuela. Junto al trapo, además, fueron hallados cuatro cartuchos calibre 9 milímetros.

Las cámaras de seguridad también registraron al sospechoso que habría trasladado y dejado el mensaje en el lugar. Los investigadores buscan determinar ahora quiénes estuvieron detrás de ambos episodios y establecer su vinculación con los reclamos relacionados con las condiciones de detención en la cárcel de Piñero.

Una semana marcada por amenazas en escuelas y edificios públicos de Rosario

Los episodios de este jueves se sumaron a otras intimidaciones registradas durante la misma semana en instituciones públicas de Rosario. El martes, un mensaje amenazante fue arrojado en un centro de salud municipal ubicado en Génova y Fraga, en el distrito noroeste de la ciudad.

En ese caso, el texto estaba dirigido al preso Alex “Araña” Ibáñez, vinculado al narcomenudeo y enfrentado en la zona de Empalme Graneros con la banda conocida como “Los Salteños”.

Como consecuencia de la amenaza, el centro de salud, que era ajeno al conflicto, no tuvo actividad durante la mañana del martes. Un día después, el miércoles, apareció el mismo mensaje dirigido a “Araña” Ibáñez en la escuela Nº 456 “Carlos Pellegrini”, situada en La República al 2500, en Empalme Graneros. En aquella oportunidad, la intimidación no provocó la suspensión del dictado de clases.

Quién es “Araña” Ibáñez, el preso mencionado en otras amenazas

El nombre de Alex “Araña” Ibáñez ya había aparecido vinculado a uno de los episodios criminales que conmocionaron a Rosario. El preso fue mencionado en el marco del asesinato de Máximo Jerez, el nene de 12 años que murió en marzo de 2023 en el barrio Los Pumitas, después de quedar en medio de una balacera dirigida contra un búnker relacionado con “Los Salteños”.

El crimen desencadenó posteriormente una pueblada de vecinos contra integrantes de esa banda. Durante aquellos incidentes fueron derribados algunos de los puntos utilizados para la venta de drogas y varias personas ingresaron a los inmuebles y se llevaron distintos objetos.

Ahora, la aparición de nuevas amenazas en establecimientos educativos y otras instituciones públicas volvió a encender las alarmas en Rosario, mientras los investigadores intentan establecer quiénes están detrás de las intimidaciones y cuál es el conflicto penitenciario que originó los mensajes.