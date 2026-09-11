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Tenía arresto domiciliario y una tobillera: cayó otra vez acusado de vender cocaína

Gabriel Gil Castañeda tiene 41 años y ocho antecedentes penales. Había sido detenido la última vez en 2024 mientras transportaba un ladrillo de cocaína.

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Los tres detenidos. A la izquierda y de remera blanca

Los tres detenidos. A la izquierda y de remera blanca, Gil Castañeda. (Foto: Policía) 

Un hombre que cumplía arresto domiciliario con una tobillera electrónica por una causa vinculada a drogas volvió a ser detenido acusado de vender cocaína en el barrio porteño de Flores. El sospechoso fue arrestado junto a otras dos personas durante un operativo en el que la Policía secuestró más de 1,6 kilo de cocaína.

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La avioneta fue encontrada en un sector de humedales. (Foto: Agencia NA)

El principal acusado fue identificado como Gabriel Gil Castañeda, un ciudadano peruano de 41 años que ya contaba con antecedentes y había sido detenido en 2024 mientras transportaba un ladrillo de cocaína. Esta vez, los investigadores lo arrestaron junto a un hombre de 34 años y una mujer de 24, ambos también de nacionalidad peruana, acusados de comercializar cocaína desde un edificio ubicado sobre la calle Lafuente, a metros de la avenida Rivadavia.

Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron 1,635 kilo de cocaína, dos balanzas de precisión, elementos utilizados para fraccionar la droga, cinco teléfonos celulares, dinero en efectivo y un Ford Focus que, según la investigación, era utilizado por los involucrados. La investigación estuvo a cargo de la División Investigaciones Antidrogas Sur de la Policía de la Ciudad y comenzó luego de una serie de denuncias de vecinos que advirtieron sobre presuntas maniobras de narcomenudeo en la zona.

A partir de esa información, los agentes realizaron diferentes tareas de campo y lograron detectar movimientos compatibles con la comercialización de estupefacientes. Con las pruebas recolectadas, se ordenaron dos allanamientos en departamentos ubicados dentro del mismo edificio de Flores.

Los procedimientos fueron solicitados por la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Vinculados a Estupefacientes (UFEIDE), a cargo de Cecilia Amil Martín, y autorizados por el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°19, encabezado por el juez Agustín Eduardo Riggi.

En uno de los departamentos, los policías encontraron un ladrillo de cocaína que pesaba poco más de un kilo. Además, secuestraron cerca de medio kilo de la misma sustancia distribuido en cinco bolsas que contenían piedras de cocaína y otras 22 dosis que ya estaban fraccionadas.

Tenía una tobillera electrónica por otra causa vinculada a drogas

Uno de los departamentos allanados era ocupado por Gil Castañeda. Al identificarlo, los investigadores comprobaron que no era la primera vez que quedaba involucrado en una causa por drogas. El hombre había sido detenido el 1 de julio de 2024 en el cruce de Francisco Bilbao y la avenida Olivera, en el barrio porteño de Parque Avellaneda.

En aquella oportunidad, agentes de la misma división de la Policía de la Ciudad lo interceptaron mientras circulaba por la vía pública y encontraron entre sus pertenencias un ladrillo de cocaína y 12 envoltorios de cinco gramos cada uno. Por ese episodio intervino la Unidad de Flagrancia Sur, que inició actuaciones por una presunta infracción a la Ley 23.737.

Gil Castañera cumplía arresto domiciliario por una causa originada en julio de 2024. (Foto: Policía)

Gil Castañera cumplía arresto domiciliario por una causa originada en julio de 2024. (Foto: Policía)

Posteriormente, la Justicia dispuso que recuperara la libertad y quedara bajo la modalidad de arresto domiciliario con monitoreo electrónico. Sin embargo, pese a tener colocada una tobillera electrónica, el sospechoso quedó nuevamente bajo investigación por una presunta maniobra vinculada con la comercialización de estupefacientes.

Tenía ocho antecedentes y volvió a quedar detenido

De acuerdo con las fuentes policiales, Gil Castañeda acumulaba ocho antecedentes por robo, tenencia de drogas para comercialización y resistencia a la autoridad. Ahora volvió a quedar detenido y enfrenta nuevamente cargos por una presunta infracción a la Ley 23.737.

Junto a él fueron arrestados un hombre de 34 años y una mujer de 24, mientras que la cocaína, los teléfonos, las balanzas, el dinero y el vehículo encontrados durante los allanamientos quedaron secuestrados como parte de la investigación.

En pocas palabras

  • Detienen a banda: Un hombre con arresto domiciliario y tobillera electrónica fue arrestado vendiendo cocaína en Flores junto a dos cómplices.
  • Secuestro de droga: La Policía secuestró más de 1,6 kilo de cocaína, balanzas, teléfonos y un vehículo en los allanamientos.
  • Antecedentes del principal sospechoso: El detenido, Gabriel Gil Castañeda, de 41 años, tenía ocho antecedentes penales, incluyendo una detención reciente por transporte de cocaína.
Resumen generado por Thinkindot AI
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