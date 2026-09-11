Tenía arresto domiciliario y una tobillera: cayó otra vez acusado de vender cocaína

Los procedimientos fueron solicitados por la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Vinculados a Estupefacientes (UFEIDE), a cargo de Cecilia Amil Martín, y autorizados por el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°19, encabezado por el juez Agustín Eduardo Riggi.

En uno de los departamentos, los policías encontraron un ladrillo de cocaína que pesaba poco más de un kilo. Además, secuestraron cerca de medio kilo de la misma sustancia distribuido en cinco bolsas que contenían piedras de cocaína y otras 22 dosis que ya estaban fraccionadas.

Tenía una tobillera electrónica por otra causa vinculada a drogas

Uno de los departamentos allanados era ocupado por Gil Castañeda. Al identificarlo, los investigadores comprobaron que no era la primera vez que quedaba involucrado en una causa por drogas. El hombre había sido detenido el 1 de julio de 2024 en el cruce de Francisco Bilbao y la avenida Olivera, en el barrio porteño de Parque Avellaneda.

En aquella oportunidad, agentes de la misma división de la Policía de la Ciudad lo interceptaron mientras circulaba por la vía pública y encontraron entre sus pertenencias un ladrillo de cocaína y 12 envoltorios de cinco gramos cada uno. Por ese episodio intervino la Unidad de Flagrancia Sur, que inició actuaciones por una presunta infracción a la Ley 23.737.

Gil Castañera cumplía arresto domiciliario por una causa originada en julio de 2024. (Foto: Policía)

Posteriormente, la Justicia dispuso que recuperara la libertad y quedara bajo la modalidad de arresto domiciliario con monitoreo electrónico. Sin embargo, pese a tener colocada una tobillera electrónica, el sospechoso quedó nuevamente bajo investigación por una presunta maniobra vinculada con la comercialización de estupefacientes.

Tenía ocho antecedentes y volvió a quedar detenido

De acuerdo con las fuentes policiales, Gil Castañeda acumulaba ocho antecedentes por robo, tenencia de drogas para comercialización y resistencia a la autoridad. Ahora volvió a quedar detenido y enfrenta nuevamente cargos por una presunta infracción a la Ley 23.737.

Junto a él fueron arrestados un hombre de 34 años y una mujer de 24, mientras que la cocaína, los teléfonos, las balanzas, el dinero y el vehículo encontrados durante los allanamientos quedaron secuestrados como parte de la investigación.