En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
película
cine
CINES

"Backrooms", la película de terror del año, vuelve a la pantalla grande en la Fiesta del Cine

En el marco de la Fiesta del Cine, el fenómeno de Backrooms regresa con su versión extendida en cines de todo el país. ¿Cuándo se podrá ver la película de terror del año?

Banner Seguinos en google DESK
Backrooms

"Backrooms", la película de terror del año, vuelve a la pantalla grande en la Fiesta del Cine. (Foto: Gentileza prensa)

Tras consagrarse como la película de terror más taquillera del año desde su estreno original del 28 de mayo, Backrooms: Sin salida vuelve a las salas de todo el país del 10 al 16 de septiembre en el marco de la Fiesta del Cine. Una oportunidad única para revivir la experiencia cinematográfica del año.

Leé también Fenómeno mundial y líder en Argentina: la película "Backrooms: sin salida" domina los cines desde su estreno
Estreno en cines: Backrooms, la película independiente más taquillera, presenta su versión extendida. (Foto: Gentileza Prensa)

Dirigida por el prodigioso cineasta de 20 años Kane Parsons y producida por el aclamado estudio A24, la película traslada a la gran pantalla una de las leyendas de horror y fenómenos virales de internet más populares de la historia. Con guión de Will Soodik, el film combina atmósfera opresiva, tensión psicológica y un despliegue visual impactante.

Un elenco estelar de galardonados internacionales

A la altura del fenómeno, el elenco reúne a renombrados talentos aclamados por la crítica mundial:

  • Chiwetel Ejiofor: Nominado al Oscar® y ganador del BAFTA® por 12 Años de Esclavitud, además de sus memorables roles en Realmente Amor e Hijos de los Hombres.
  • Renate Reinsve: Ganadora del premio a Mejor Actriz en el Festival de Cannes por La peor persona del mundo y nominada al Oscar® y Globo de Oro por Valor Sentimental.
  • Mark Duplass: Reconocida figura del cine independiente (Creep, Creep 2) y nominado al Emmy® por la exitosa serie The Morning Show.
  • Finn Bennett: Actor revelación galardonado con el Trophée Chopard en Cannes, destacado por su papel en True Detective: Night Country y Tiempo de Guerra.
  • Lukita Maxwell: Joven talento internacional con actuaciones en Generation, The Young Wife y la aclamada serie Falando a Real.

¿Qué hay de nuevo? La versión extendida llega por tiempo limitado

Para esta edición especial de la Fiesta del Cine, las salas proyectarán de forma exclusiva la Versión Extendida (Everything Must Go Edition), diseñada para profundizar el misterio y el suspenso:

Escenas adicionales que expanden las historias de los personajes interpretados por el elenco estelar y revelan más detalles sobre el inquietante lore de los pasillos amarillos.

Un mensaje e hito visual creado por Kane Parsons pensado especialmente para los fanáticos de la experiencia en salas.

Un diseño de audio estilo found footage llevado al límite para potenciar la claustrofobia y el pánico dentro del cine.

Ficha técnica de Backrooms: Sin salida

  • Dirección: Kane Parsons
  • Guion: Will Soodik
  • Basado en la serie de Kane Parsons
  • Producción: James Wan, Michael Clear, Roberto Patino, Shawn Levy, Dan Cohen, Dan Levine, Osgood Perkins, Chris Ferguson, Peter Chernin, Jenno Topping, Kori Adelson
  • Elenco: Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve, Mark Duplass, Finn Bennett, Lukita Maxwell
  • Dirección de fotografía: Jeremy Cox
  • Dirección de arte: Danny Vermette
  • Montaje: Greg Ng, CCE
  • Vestuario: Mica Kayde
  • Música: Edo Van Breemen y Kane Parsons

Tráiler doblado de Backrooms: sin salida

En pocas palabras

  • Regreso en Fiesta del Cine: "Backrooms: Sin salida" se exhibirá del 10 al 16 de septiembre en cines de todo el país.
  • Versión Extendida: Se presentará la edición especial "Everything Must Go Edition" con escenas y contenido adicional.
  • Talento en pantalla: La película cuenta con un elenco internacional aclamado, incluyendo a Chiwetel Ejiofor y Renate Reinsve.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
película cine Terror
Notas relacionadas
La película "Backrooms" presenta su versión extendida y regresa en julio a los cines argentinos
Estreno en cines: "Backrooms", la película independiente más taquillera, presenta su versión extendida
Netflix: Juan Minujín y Luisana Lopilato brillan con la mejor comedia romántica argentina

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar