"Backrooms", la película de terror del año, vuelve a la pantalla grande en la Fiesta del Cine

Escenas adicionales que expanden las historias de los personajes interpretados por el elenco estelar y revelan más detalles sobre el inquietante lore de los pasillos amarillos.
Un mensaje e hito visual creado por Kane Parsons pensado especialmente para los fanáticos de la experiencia en salas.
Un diseño de audio estilo found footage llevado al límite para potenciar la claustrofobia y el pánico dentro del cine.
Ficha técnica de Backrooms: Sin salida
- Dirección: Kane Parsons
- Guion: Will Soodik
- Basado en la serie de Kane Parsons
- Producción: James Wan, Michael Clear, Roberto Patino, Shawn Levy, Dan Cohen, Dan Levine, Osgood Perkins, Chris Ferguson, Peter Chernin, Jenno Topping, Kori Adelson
- Elenco: Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve, Mark Duplass, Finn Bennett, Lukita Maxwell
- Dirección de fotografía: Jeremy Cox
- Dirección de arte: Danny Vermette
- Montaje: Greg Ng, CCE
- Vestuario: Mica Kayde
- Música: Edo Van Breemen y Kane Parsons
Tráiler doblado de Backrooms: sin salida