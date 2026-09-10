"Backrooms", la película de terror del año, vuelve a la pantalla grande en la Fiesta del Cine

Escenas adicionales que expanden las historias de los personajes interpretados por el elenco estelar y revelan más detalles sobre el inquietante lore de los pasillos amarillos.

Un mensaje e hito visual creado por Kane Parsons pensado especialmente para los fanáticos de la experiencia en salas.

Un diseño de audio estilo found footage llevado al límite para potenciar la claustrofobia y el pánico dentro del cine.

Ficha técnica de Backrooms: Sin salida

Dirección: Kane Parsons

Guion: Will Soodik

Basado en la serie de Kane Parsons

Producción: James Wan, Michael Clear, Roberto Patino, Shawn Levy, Dan Cohen, Dan Levine, Osgood Perkins, Chris Ferguson, Peter Chernin, Jenno Topping, Kori Adelson

Elenco: Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve, Mark Duplass, Finn Bennett, Lukita Maxwell

Dirección de fotografía: Jeremy Cox

Dirección de arte: Danny Vermette

Montaje: Greg Ng, CCE

Vestuario: Mica Kayde

Música: Edo Van Breemen y Kane Parsons

Tráiler doblado de Backrooms: sin salida