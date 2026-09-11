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POR SEGUNDA VEZ EN SU HISTORIA

Argentina dio vuelta un partido clave ante México y avanzó a octavos del Mundial Sub 20 femenino

La selección de Christian Meloni venció 3-2 a México en Polonia, se quedó con el segundo puesto de su grupo y se metió entre las 16 mejores del torneo por segunda vez en su historia. Ahora espera por su rival en la próxima ronda.

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Argentina dio vuelta un partido clave ante México y avanzó a octavos del Mundial Sub 20 femenino. (Foto: AFA)

Argentina dio vuelta un partido clave ante México y avanzó a octavos del Mundial Sub 20 femenino. (Foto: AFA)

La selección argentina femenina Sub 20 derrotó este viernes 3-2 a México en la última fecha de la fase de grupos del Mundial de Polonia y selló su clasificación a los octavos de final. El equipo dirigido por Christian Meloni remontó un encuentro que se había complicado antes del descanso y avanzó por segunda vez en su historia a la instancia eliminatoria de una Copa del Mundo de la categoría.

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La selección argentina protagonizó uno de los gestos más destacados de deportividad tras la final del Mundial 2026. (Foto: Reuters)

En el Arena Katowice, la Albiceleste comenzó en ventaja gracias a un gol de Annika Paz, pero el conjunto mexicano reaccionó y dio vuelta el resultado con dos tantos de Deiry Ramírez. En el tramo final aparecieron Alma Velasco Heim y Dolo Delgado para concretar la remontada y asegurar el triunfo argentino.

Con este resultado, Argentina llegó a los seis puntos y terminó en el segundo lugar de su zona. Su próximo compromiso será el miércoles 16 de septiembre a las 10, aunque todavía resta definirse el rival.

La selección venció 3-2 a México en Polonia, se quedó con el segundo puesto de su grupo. (Foto: Conmebol)

La selección venció 3-2 a México en Polonia, se quedó con el segundo puesto de su grupo. (Foto: Conmebol)

Un primer tiempo cambiante

A diferencia de sus presentaciones anteriores, Argentina apostó por un planteo más conservador desde el inicio. La estrategia encontró recompensa a los 29 minutos, cuando Annika Paz ganó dentro del área y conectó de cabeza una pelota que pegó en el palo antes de ingresar para el 1-0.

La igualdad llegó a los 36 minutos. Deiry Ramírez sacó un potente remate que se metió en el ángulo y estableció el 1-1. Antes del descanso, la misma futbolista volvió a aparecer para aprovechar una desatención defensiva y marcar el 2-1 que dejó mejor posicionadas a las mexicanas.

Tras un tiro libre, Alma Velasco Heim capturó un rebote dentro del área y sacó un potente remate para establecer el 2-2. (Foto: AFA)

Tras un tiro libre, Alma Velasco Heim capturó un rebote dentro del área y sacó un potente remate para establecer el 2-2. (Foto: AFA)

La igualdad llegó a los 78 minutos. Tras un tiro libre, Alma Velasco Heim capturó un rebote dentro del área y sacó un potente remate para establecer el 2-2.

Cuando parecía que el empate sería el resultado definitivo, llegó la jugada que definió la clasificación. Ya en tiempo de descuento, Dolo Delgado selló el 3-2.

Cómo quedó Argentina y qué rival podría enfrentar

La victoria le permitió al conjunto de Christian Meloni alcanzar los seis puntos y avanzar como escolta de su grupo. Aunque el empate era suficiente para asegurar el pase a la siguiente ronda, la selección logró despejar cualquier duda con un triunfo que la depositó entre las 16 mejores del torneo.

El adversario en los octavos de final se conocerá este sábado y saldrá del Grupo C, integrado por Francia, Ecuador, Ghana y Corea del Sur. Argentina enfrentará al seleccionado que termine en el segundo puesto de esa zona.

Un torneo que comenzó con una derrota

La Albiceleste llegó a la última fecha con tres unidades, producto de una derrota y una victoria.

Su participación en el Mundial había comenzado con una caída por 3-0 frente a Polonia, anfitrión del certamen. Obligada a recuperarse, respondió en la segunda jornada con una histórica goleada 8-0 sobre Benín, selección que participa por primera vez en una competencia organizada por la FIFA.

Ese resultado representó la victoria más amplia de Argentina en un Mundial femenino juvenil y dejó al equipo con posibilidades concretas de clasificación.

El adversario en los octavos de final se conocerá este sábado y saldrá del Grupo C, integrado por Francia, Ecuador, Ghana y Corea del Sur. (Foto: AFA)

El adversario en los octavos de final se conocerá este sábado y saldrá del Grupo C, integrado por Francia, Ecuador, Ghana y Corea del Sur. (Foto: AFA)

Un nuevo paso para el fútbol femenino argentino

La clasificación conseguida en Polonia representa la segunda vez que Argentina alcanza los octavos de final en un Mundial Sub 20 femenino.

El antecedente inmediato se registró en Colombia 2024, cuando la Selección logró su primera victoria en una Copa del Mundo de la categoría al derrotar 1-0 a Costa Rica. Luego empató 3-3 con Países Bajos y avanzó a la segunda fase, donde fue eliminada por Alemania.

Mientras tanto, la Copa del Mundo de Polonia continuará hasta el 27 de septiembre. Brasil, Polonia, Italia, Corea del Norte y España ya aseguraron su presencia en la próxima ronda. El formato del torneo establece que avanzan a octavos los dos primeros de cada uno de los seis grupos, además de los cuatro mejores terceros.

En pocas palabras

  • Argentina: Venció 3-2 a México y avanzó a octavos de final del Mundial Sub 20 femenino.
  • Remontada clave: La Albiceleste perdía 2-1 y lo dio vuelta con goles de Alma Velasco Heim y Dolo Delgado.
  • Próxima fase: Espera rival del Grupo C en octavos, instancia a la que accede por segunda vez en su historia.
Resumen generado por Thinkindot AI
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