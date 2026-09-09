En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Rosario
Detención
DETENCIÓN

Un futbolista de Newell's fue detenido tras un operativo en Rosario

Fue demorado junto a otro joven luego de que cámaras de seguridad detectaran a dos hombres encapuchados en actitud sospechosa.

Banner Seguinos en google DESK
Tiene 21 años

Tiene 21 años, juega en Newell's y fue detenido en Rosario. 

El futbolista de Newell’s Pablo Eloy Altamirano, de 21 años, fue detenido junto a otro joven durante la noche del martes en Rosario, luego de un operativo policial que comenzó cuando las cámaras de seguridad detectaron a dos hombres encapuchados y a uno de ellos aparentemente armado.

Leé también Cuatro nuevos detenidos por el triple femicidio de Florencio Varela: de qué los acusa la Justicia
Cuatro nuevos detenidos por el triple femicidio de Florencio Varela. (Foto: archivo)

El procedimiento terminó con el secuestro de una pistola semiautomática Bersa calibre 9 milímetros, un cargador y cinco cartuchos, además del vehículo en el que circulaban los dos jóvenes.

El episodio comenzó cerca de las 23.45 en la zona de bulevar 27 de Febrero al 1400, en el sur de Rosario. De acuerdo con la información incorporada a la investigación, operadores del sistema de videovigilancia detectaron movimientos sospechosos y dieron aviso a la Policía.

Tiene 21 a&ntilde;os, juega en Newell's y fue detenido en Rosario con un arma.&nbsp;

Tiene 21 años, juega en Newell's y fue detenido en Rosario con un arma.

El operativo que terminó con la detención del futbolista de Newell’s

Minutos después, los policías encontraron un Fiat Pulse Abarth negro que coincidía con las características aportadas y lo interceptaron en inmediaciones de 27 de Febrero y Colón.

Dentro del vehículo estaban Pablo Eloy Altamirano y Lucas Gustavo P., de 27 años. Ambos fueron aprehendidos y trasladados para realizar las actuaciones correspondientes. Durante la requisa del auto, los agentes encontraron una pistola semiautomática Bersa BP9FS calibre 9 milímetros.

Dentro del vehículo también fueron encontrados y secuestrados un cargador Bersa y cinco cartuchos calibre 9 milímetros.

El automóvil también quedó a disposición de los investigadores mientras se intenta reconstruir qué ocurrió antes de la llegada de la Policía.

Una mujer denunció el episodio: qué dijo sobre los detenidos

Una mujer de 26 años aportó información sobre lo sucedido y aseguró haber observado la secuencia a través de cámaras de seguridad. Hasta el momento no trascendieron precisiones sobre qué originó el episodio ni cuál era la relación entre la denunciante y los dos detenidos.

Las actuaciones fueron trasladadas a la Comisaría 2ª de Rosario y quedaron a disposición de la Fiscalía interviniente.

Quién es Pablo Eloy Altamirano, el futbolista detenido en Rosario

Pablo Eloy Altamirano tiene 21 años y se formó en las divisiones inferiores de Newell’s. Su recorrido en el club comenzó cuando tenía cuatro años, en Malvinas, para luego atravesar las diferentes categorías juveniles de la institución rosarina.

El mediocampista consiguió llegar al fútbol profesional y debutó en la Primera División de Newell’s el 27 de septiembre de 2025, durante el empate 3-3 frente a Deportivo Riestra. Además, el jugador firmó un contrato con la institución hasta diciembre de 2027.

Sin embargo, de acuerdo con la información conocida tras su detención, actualmente no integra regularmente el plantel profesional y se encontraba entrenando de manera individual, separado del grupo de Reserva.

En pocas palabras

  • Futbolista de Newells: Pablo Eloy Altamirano, 21 aos, fue detenido en Rosario junto a otro joven de 27 aos.
  • Hallazgo en el auto: Se secuestruna pistola Bersa calibre 9 milibres, un cargador y cinco cartuchos.
  • Procedimiento policial: El operativo se inicitras la detecci de dos hombres encapuchados por camaras de seguridad.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Rosario Detención
Notas relacionadas
Masacre en México: sospechan que el argentino detenido cometió el crimen por una fortuna en bitcoins
Quiénes son los cuatro detenidos en la causa por el ataque con ácido a una joven
Crece la ilusión en Rosario: aseguran que hay posibilidades de que Messi vuelva a jugar en Argentina

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar