Un futbolista de Newell's fue detenido tras un operativo en Rosario

Dentro del vehículo estaban Pablo Eloy Altamirano y Lucas Gustavo P., de 27 años. Ambos fueron aprehendidos y trasladados para realizar las actuaciones correspondientes. Durante la requisa del auto, los agentes encontraron una pistola semiautomática Bersa BP9FS calibre 9 milímetros.

Dentro del vehículo también fueron encontrados y secuestrados un cargador Bersa y cinco cartuchos calibre 9 milímetros.

El automóvil también quedó a disposición de los investigadores mientras se intenta reconstruir qué ocurrió antes de la llegada de la Policía.

Una mujer denunció el episodio: qué dijo sobre los detenidos

Una mujer de 26 años aportó información sobre lo sucedido y aseguró haber observado la secuencia a través de cámaras de seguridad. Hasta el momento no trascendieron precisiones sobre qué originó el episodio ni cuál era la relación entre la denunciante y los dos detenidos.

Las actuaciones fueron trasladadas a la Comisaría 2ª de Rosario y quedaron a disposición de la Fiscalía interviniente.

Quién es Pablo Eloy Altamirano, el futbolista detenido en Rosario

Pablo Eloy Altamirano tiene 21 años y se formó en las divisiones inferiores de Newell’s. Su recorrido en el club comenzó cuando tenía cuatro años, en Malvinas, para luego atravesar las diferentes categorías juveniles de la institución rosarina.

El mediocampista consiguió llegar al fútbol profesional y debutó en la Primera División de Newell’s el 27 de septiembre de 2025, durante el empate 3-3 frente a Deportivo Riestra. Además, el jugador firmó un contrato con la institución hasta diciembre de 2027.

Sin embargo, de acuerdo con la información conocida tras su detención, actualmente no integra regularmente el plantel profesional y se encontraba entrenando de manera individual, separado del grupo de Reserva.