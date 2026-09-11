El riesgo país cayó a 484 puntos y llegó al valor más bajo en un mes

El riesgo país argentino retrocedió siete puntos y se ubicó en 484 unidades, su nivel más bajo en un mes, mientras los bonos soberanos registraron avances de hasta 0,6%.
El indicador de JP Morgan cedió siete unidades y volvió a niveles que no registraba desde mediados de agosto. Los bonos argentinos operaron en alza, mientras que las acciones en Wall Street y el mercado local mostraron bajas.
El indicador de JP Morgan cedió siete unidades y volvió a niveles que no registraba desde mediados de agosto. (Foto: archivo)
El riesgo país argentino retrocedió siete puntos y se ubicó en 484 unidades, su nivel más bajo en un mes, mientras los bonos soberanos registraron avances de hasta 0,6%.
En paralelo, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street y el mercado local operaron mayormente en baja, en una jornada marcada también por el dato de inflación de Estados Unidos.
Los títulos de deuda argentina terminaron la jornada con subas de hasta 0,6%, después de haber avanzado hasta 0,4% durante la rueda. El comportamiento de los bonos permitió que el indicador elaborado por JP Morgan volviera a ubicarse en valores que no alcanzaba desde mediados de agosto.
El desempeño de los papeles argentinos fue diferente al de los bonos. Los ADRs de compañías locales que operan en Wall Street finalizaron mayormente con pérdidas.
Entre las principales bajas aparecieron Loma Negra, con una caída de 3,5%, BBVA, que retrocedió 3,2%, y TGS, con una baja de 3,2%.
En la plaza porteña, el índice S&P Merval perdió 2% medido en pesos y 1,8% en dólares a través del contado con liquidación.
El dato de precios de Estados Unidos también formó parte del análisis de los inversores. La inflación registrada en agosto fue de 0,4%, por encima de la variación correspondiente a julio, lo que representó una aceleración.
El mercado energético también estuvo entre los focos de atención. El precio del petróleo volvió a superar los US$ 100 por barril, aunque quedó por debajo de los valores registrados durante la jornada previa, cuando había llegado a superar los US$ 107.
El Brent terminó en US$ 105, con una caída de 2,6%, mientras que el WTI se ubicó alrededor de los US$ 100 y retrocedió más de 2%.
El dólar oficial terminó en $1.530 en el Banco Nación, con una baja de $5 respecto de la jornada anterior.
Los dólares financieros, en tanto, finalizaron con cotizaciones diferentes. El dólar MEP cerró en $1.533,49, mientras que el contado con liquidación terminó en $1.605,66.