El riesgo país cayó a 484 puntos y llegó al valor más bajo en un mes

Entre las principales bajas aparecieron Loma Negra, con una caída de 3,5%, BBVA, que retrocedió 3,2%, y TGS, con una baja de 3,2%.

En la plaza porteña, el índice S&P Merval perdió 2% medido en pesos y 1,8% en dólares a través del contado con liquidación.

El mercado siguió de cerca la inflación de Estados Unidos

El dato de precios de Estados Unidos también formó parte del análisis de los inversores. La inflación registrada en agosto fue de 0,4%, por encima de la variación correspondiente a julio, lo que representó una aceleración.

El mercado energético también estuvo entre los focos de atención. El precio del petróleo volvió a superar los US$ 100 por barril, aunque quedó por debajo de los valores registrados durante la jornada previa, cuando había llegado a superar los US$ 107.

El dato de precios de Estados Unidos también formó parte del análisis de los inversores. La inflación registrada en agosto fue de 0,4%, por encima de la variación correspondiente a julio. (Foto: archivo)

El Brent terminó en US$ 105, con una caída de 2,6%, mientras que el WTI se ubicó alrededor de los US$ 100 y retrocedió más de 2%.

Cómo operaron los dólares

El dólar oficial terminó en $1.530 en el Banco Nación, con una baja de $5 respecto de la jornada anterior.

Los dólares financieros, en tanto, finalizaron con cotizaciones diferentes. El dólar MEP cerró en $1.533,49, mientras que el contado con liquidación terminó en $1.605,66.