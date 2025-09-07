En vivo Radio La Red
Cuál puede ser la reacción de los mercados luego de la dura derrota del Gobierno en la Provincia

La elección en la provincia de Buenos Aires abre un interrogante sobre el panorama económico de este lunes. Qué puede pasar con el dólar y el riesgo país.

por Roberto Adrián Maidana |
Las elecciones bonaerenses. Un clavo para la economía de Milei. (foto: A24.com)

Si conseguimos muy buenos resultados en las elecciones de provincia de Buenos Aires, podríamos estar poniéndole el último clavo al cajón al kirchnerismo". La frase se la dijo el presidente Javier Milei a Louis Sarkozy, el hijo del expresidente francés, en una reciente entrevista. Nada más lejos de la realidad, con los resultados de la elección en el principal distrito del país. En una elección que solo era para cargos legislativos locales y de la provincia, la contundente derrota del oficialismo abre un interrogante respecto de qué puede pasar este lunes con los mercados, el valor del dólar y el riesgo país.

El dólar se mantuvo al mismo nivel este viernes por la intervención del Tesoro, en la previa de las elecciones. (Foto: archivo).

El riesgo país estaba en 635 puntos en el mes de abril, en el mejor momento previo de estas elecciones. De todas maneras, para regresar al crédito internacional, el índice del JP Morgan debería estar en menos de 400 0 350 puntos. Pero esa tendencia se quebró y por diferentes factores, volvió a subir.

Los dos elementos principales fueron los problemas con la oposición en el Congreso, que le rechazó varios vetos al Presidente y la denuncia por presuntas irregularidades en el ámbito de la Agencia Nacional de la Discapacidad, que llegan a presuntas coimas en las que estaría involucrada la secretaría general, Karina Milei.

El último día hábil de la semana pasada, el riesgo país llegó a los 901 puntos, algo que no se veía desde el 15 de abril de este año.

Riesgo país Argentino.
El riesgo país, a 901 puntos el último viernes. (Foto: A24.com)

La intervención por encima de la banda de la cotización del dólar fue el último eslabón de una cadena de traspiés. El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, anunció el pasado 2 de septiembre que el Tesoro Nacional intervendría en el mercado de cambio. "Para garantizar la liquidez del mercado de cambios", dijo.

La maniobra tuvo dos objetivos: controlar la escalada del dólar y no violentar el acuerdo de Facilidades extendidas con el FMI, por el cual el Banco Central no puede intervenir si el dólar no se sale de las bandas de flotación.

Desde ese día, el tesoro se deshizo de millones de dólares con este detalle:

  • Martes 2 de septiembre: alrededor de 130 millones de dólares.

  • Miércoles 3: unos 50 millones de dólares.

  • Jueves 4 y viernes 5 combinado: cerca de 180 millones de dólares.

En total, fueron casi 500 millones de dólares en solo 3 días. Esto le permitió hacer que la divisa norteamericana, en la cotización del Banco Nación, cerrara el viernes a 1.380 pesos. El Gobierno, en un objetivo no declarado, quería llegar a las elecciones bonaerenses con la cotización por debajo de los 1.400 pesos.

Si se toma en cuenta el momento del anuncio de la banda cambiaria, el 14 de abril, el dólar recompuso ya su valor frente al peso de esta manera:

  • 14 de abril de 2025: $1.230
  • 5 de septiembre de 2025: $1.380

En este contexto, el dólar recuperó frente al peso un 12,20%. Con el resultado de la elección de la provincia de Buenos Aires, este lunes aparece como otra jornada muy compleja para el tipo de cambio, las acciones y bonos en Wall Street y el riesgo país.

Caputo: "Nada va a cambiar"

Luego del breve discurso del presidente Milei, en el que reconoció la derrota, pero garantizó que redoblará el esfuerzo en la misma línea económica y de gobierno seguida hasta ahora, posteo un mensaje el ministro Luis Caputo.

caputo tras la derrota
El mensaje del ministro Caputo, luego de la palabra del presidente Milei, reconociendo la derrota. (Foto: Cuenta de X de Luis Caputo)

"Nada va a cambiar en lo económico. Ni en lo fiscal, ni en lo monetario, ni en lo cambiario. Un abrazo a todos", dice el breve texto. Desde este lunes, sus palabras se ponen a prueba en los mercados.

Por Roberto Adrián Maidana
