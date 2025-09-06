En vivo Radio La Red
Policiales
Jujuy
Víctimas
Investigación

Nuevas pericias psiquiátricas al presunto asesino serial de Jujuy tras el hallazgo de más víctimas

Matías Jurado está acusado de cometer al menos cuatro homicidios. Los resultados de las pericias serán claves para definir el rumbo de la causa.

Matías Jurado

Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy. (Foto: gentileza La Voz de Jujuy).

El caso de Matías Jurado, principal sospechoso de cometer múltiples homicidios en Jujuy, sumó este viernes un nuevo capítulo. El acusado fue sometido a pericias psiquiátricas luego de que se confirmara el hallazgo de restos humanos de dos nuevas víctimas en la llamada “casa del horror”, donde habrían ocurrido los crímenes.

Leé también Escalofriante: encontraron el ADN de otras dos personas en la casa del presunto asesino serial de Jujuy
Matías Jurado, el supuesto asesino serial. 

Jurado fue trasladado desde el Servicio Penitenciario al Ministerio Público de la Acusación de Salta, donde una psiquiatra del Cuerpo de Investigaciones Fiscales lo entrevistó en la mañana.

El informe se sumará al expediente judicial junto a las evaluaciones previas y al historial clínico y conductual del detenido. Según publicó El Tribuno de Jujuy, este material será clave para establecer si Jurado encaja en el perfil de un asesino serial.

Por el momento, el sospechoso permanece aislado y bajo monitoreo estricto en el Establecimiento Penitenciario de Jujuy. En paralelo, la Justicia analiza ampliar la imputación en su contra a “homicidio agravado por ensañamiento, alevosía y por placer, cuatro hechos en concurso real”.

encontraron-dos-nuevos-perfiles-de-adn-en-la-casa-de-matias-jurado-foto-gentileza-el-tribuno-jujuy-P23XAFV7V5HYDFCQUUMCII3XNU
Encontraron dos nuevos perfiles de ADN en la casa de Mat&iacute;as Jurado. (Foto: gentileza El Tribuno Jujuy.)

Encontraron dos nuevos perfiles de ADN en la casa de Matías Jurado. (Foto: gentileza El Tribuno Jujuy.)

Quiénes son las víctimas atribuidas a Matías Jurado

En la vivienda de Jurado, ubicada en el barrio Alto Comedero, se encontraron restos biológicos que corresponden a cuatro personas reportadas como desaparecidas en los últimos meses:

  • Jorge Omar Anachuri (68 años)

    Desapareció el 25 de julio. Tenía movilidad reducida en una pierna y un brazo. Fue visto por última vez en el barrio Mariano Moreno.

  • Sergio Alejandro Sosa (25 años)

    Se perdió en Barrio Coronel Arias. Presentaba una condición ocular (esotropía) y no se sabe cómo vestía al momento de desaparecer.

  • Miguel Ángel Quispe (60 años)

    Faltaba desde junio. Era delgado, de tez blanca, con una cicatriz en la nuca y en el cuero cabelludo.

  • Juan José Ponce (51 años)

    Desapareció en abril. Fue visto por última vez con un chaleco azul, buzo beige, pantalón gris oscuro y gorra roja.

La investigación sigue abierta

El avance de las pericias y los informes psicológicos será determinante para el futuro judicial de Jurado. Los investigadores buscan definir si actuó con un patrón propio de un asesino en serie y si podrían existir más víctimas vinculadas al caso.

