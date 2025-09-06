Nuevas pericias psiquiátricas al presunto asesino serial de Jujuy tras el hallazgo de más víctimas

encontraron-dos-nuevos-perfiles-de-adn-en-la-casa-de-matias-jurado-foto-gentileza-el-tribuno-jujuy-P23XAFV7V5HYDFCQUUMCII3XNU Encontraron dos nuevos perfiles de ADN en la casa de Matías Jurado. (Foto: gentileza El Tribuno Jujuy.)

Quiénes son las víctimas atribuidas a Matías Jurado

En la vivienda de Jurado, ubicada en el barrio Alto Comedero, se encontraron restos biológicos que corresponden a cuatro personas reportadas como desaparecidas en los últimos meses:

Jorge Omar Anachuri (68 años) Desapareció el 25 de julio. Tenía movilidad reducida en una pierna y un brazo. Fue visto por última vez en el barrio Mariano Moreno.

(68 años) Sergio Alejandro Sosa (25 años) Se perdió en Barrio Coronel Arias. Presentaba una condición ocular (esotropía) y no se sabe cómo vestía al momento de desaparecer.

(25 años) Miguel Ángel Quispe (60 años) Faltaba desde junio. Era delgado, de tez blanca, con una cicatriz en la nuca y en el cuero cabelludo.

(60 años) Juan José Ponce (51 años) Desapareció en abril. Fue visto por última vez con un chaleco azul, buzo beige, pantalón gris oscuro y gorra roja.

La investigación sigue abierta

El avance de las pericias y los informes psicológicos será determinante para el futuro judicial de Jurado. Los investigadores buscan definir si actuó con un patrón propio de un asesino en serie y si podrían existir más víctimas vinculadas al caso.