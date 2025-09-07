En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
La Boca
Incendio
Este domingo

Muerte e incendio en un conventillo de la Boca: la trágica condición que impidió a un hombre escapar

En el lugar, ubicado sobre la calle Wenceslao Villafañe 439, entre Almirante Brown y Martín Rodríguez, conviven 13 familias.

Trágico incendio en un conventillo de la Boca: un hombre en silla de ruedas murió calcinado

Trágico incendio en un conventillo de la Boca: un hombre en silla de ruedas murió calcinado

Un trágico incendio se desató este domingo por la mañana en un conventillo del barrio porteño de La Boca, donde murió una persona en silla de ruedas y otras ocho debieron ser asistidas, como consecuencia de la inhalación de humo.

Leé también Trágico incendio en Almagro: murió una mujer de 91 años y hubo 32 afectados
La víctima de 91 años fue hallada calcinada.

El siniestro ocurrió, alrededor de las 8, en un complejo precario ubicado en el que conviven 13 familias sobre la calle Wenceslao Villafañe 439, entre Almirante Brown y Martín Rodríguez. Allí, una densa columna de humo negro se elevó desde el lugar y se hizo visible a varias cuadras. Ante la alerta emitida, Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires se acercaron al lugar y lograron controlar el fuego.

En ese marco, personal del SAME atendió a cinco mujeres y tres hombres, todos mayores de edad, a quienes les dieron oxígeno. Por un caso más comprometido de salud, una señora fue trasladada al Hospital Argerich. Por el momento, no se difundió ningún parte médico sobre su evolución.

Embed

Según fuentes oficiales, el fuego afectó la planta baja y el primer piso del conventillo. Bomberos hallaron un cuerpo calcinado en silla de ruedas, aunque todavía no se dieron a conocer datos sobre la identidad de la víctima fatal.

Algunos vecinos, en diálogo con los medios de comunicación, señalaron que el conventillo estaba sumamente precarizado y, que a pesar de que varias familias estaban allí, no contaba con ninguna salida de emergencia.

En la zona se desplegó un fuerte operativo de la Policía de la Ciudad, Bomberos de la Ciudad y personal del SAME, que trasladó 17 móviles hacia el lugar. Por precaución, se ordenó la evacuación de las personas que estaban en casas linderas.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
La Boca Incendio
Notas relacionadas
Persecución, choque e incendio: las imágenes de cómo terminó la fuga de 3 menores de edad
Tiene 15 años, mató a otro de 16 para robarle el celular y cayó de una manera insólita
Nuevas pericias psiquiátricas al presunto asesino serial de Jujuy tras el hallazgo de más víctimas

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar