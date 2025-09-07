Muerte e incendio en un conventillo de la Boca: la trágica condición que impidió a un hombre escapar

Algunos vecinos, en diálogo con los medios de comunicación, señalaron que el conventillo estaba sumamente precarizado y, que a pesar de que varias familias estaban allí, no contaba con ninguna salida de emergencia.

En la zona se desplegó un fuerte operativo de la Policía de la Ciudad, Bomberos de la Ciudad y personal del SAME, que trasladó 17 móviles hacia el lugar. Por precaución, se ordenó la evacuación de las personas que estaban en casas linderas.