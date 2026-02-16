Polémica en el Carnaval de Río: una escuela de samba homenajeó a Lula y estallaron las críticas

Aún así, el Tribunal Electoral dejó abierta la posibilidad de una investigación posterior. En ese contexto, el propio Gobierno pidió cautela y prohibió la participación activa de ministros y funcionarios en el desfile, para evitar sanciones que pudieran afectar al presidente en un año clave.

El clima de tensión se reflejó en decisiones de último momento. La primera dama, Rosângela Lula da Silva, desistió de participar en la última carroza, pese a que inicialmente estaba prevista su presencia. La medida buscó evitar interpretaciones políticas que complicaran la situación del mandatario.

El sambódromo como escenario político

Desfile de Lula da Silva en el carnaval de Rio 2 Carnaval de Río 2026: el show dedicado a Lula que desató denuncias electorales. (Foto: Reuters)

El desfile de Académicos de Niteroi fue un recorrido visual y simbólico por la historia reciente de Brasil. Gigantescas pantallas proyectaron imágenes de la vida de Lula, mientras que distintas carrozas representaron momentos claves de su trayectoria.

Uno de los pasajes más comentados fue la escena que recreó la destitución de Dilma Rousseff. Allí, un actor que representaba a Michel Temer le quitaba la banda presidencial y se la entregaba a un personaje disfrazado de payaso en alusión a Jair Bolsonaro, hasta que Lula regresaba para recuperarla.

El público respondió con entusiasmo. Antes incluso de que comenzara el desfile, las tribunas coreaban “Olé, olé, olá, Lula, Lula”, un histórico eslogan de campaña del líder del Partido de los Trabajadores. Banderas, carteles y cánticos marcaron un clima claramente político.

También generó aplausos un grupo integrado por familiares de víctimas de la dictadura militar brasileña, así como una carroza titulada “Sin mitos falsos, sin amnistía”, considerada una referencia directa al expresidente Bolsonaro y a los debates legislativos sobre eventuales beneficios judiciales para sus aliados.

Lula, presente pero en un rol discreto

Desfile de Lula da Silva en el carnaval de Rio 1 Carnaval de Río 2026: el show dedicado a Lula que desató denuncias electorales. (Foto: Reuters)

El presidente brasileño siguió el desfile desde un palco de la Alcaldía de Río de Janeiro. Se mostró con bajo perfil, acompañado por siete ministros y dirigentes políticos, en un gesto que buscó evitar mayores tensiones institucionales.

La escuela presentó incluso una estatua de Lula de 18 metros de altura, uno de los elementos más impactantes de la noche. Sin embargo, el mandatario evitó cualquier participación activa y no intervino públicamente.

Fuentes cercanas al Gobierno señalaron que la estrategia fue mantenerse como espectador, para evitar cuestionamientos legales o sanciones electorales.

La defensa del homenaje

Los organizadores del desfile rechazaron las críticas y aseguraron que el tributo tuvo un carácter cultural y no electoral. “No es propaganda, es un homenaje”, defendieron desde la dirección de la escuela.

El guionista del espectáculo, Igor Ricardo, explicó que el tema fue elegido por el valor simbólico de la historia de Lula. Según afirmó, el objetivo fue retratar la trayectoria de una figura que surgió de la pobreza y logró llegar a la presidencia.

“Los brasileños se identifican con historias de superación. Trajimos al sambódromo la vida de una persona que venció”, sostuvo.

Un carnaval atravesado por la política

La controversia opacó parcialmente el brillo de otras escuelas tradicionales. Aunque Portela, Mangueira e Imperatriz Leopoldinense ofrecieron desfiles con mayor despliegue técnico y artístico, el debate público se concentró en la presentación inicial.

Especialistas señalaron que Académicos de Niteroi, debutante en la élite, tuvo falencias en vestuario y armonía. Sin embargo, su desfile fue el más comentado.

Imperatriz Leopoldinense, por ejemplo, rindió homenaje al músico Ney Matogrosso, destacando su trayectoria artística y su papel como símbolo de resistencia cultural. Mangueira, en tanto, presentó una historia vinculada a la espiritualidad afroindígena.

Portela deslumbró con una puesta visual impecable, aunque sufrió penalizaciones por problemas técnicos en la última carroza.

Un espectáculo global bajo la lupa

Los desfiles del Grupo Especial continuarán durante las noches siguientes, con la participación de doce escuelas que competirán por el título del carnaval.

Más allá del resultado, el inicio dejó claro que el mayor espectáculo al aire libre del mundo sigue siendo también un termómetro político y social.

En un país marcado por tensiones y debates, el carnaval volvió a mostrar que la fiesta, el arte y la política conviven en la misma avenida, y que cada desfile puede convertirse en una escena de disputa por el relato.