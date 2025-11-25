Tragedia en la Ruta 2: quedó detenido el chofer del micro que volcó rumbo a Mar del Plata y provocó dos muertes

Embed

Dos víctimas fatales y decenas de heridos

Las dos personas fallecidas murieron en el lugar del accidente. En tanto, más de 40 pasajeros fueron asistidos y trasladados a los hospitales de General Pirán y Coronel Vidal, según el nivel de gravedad.

La unidad pertenecía a la empresa Turismo New Bus y trasladaba a vecinos de Moreno, Morón y Ciudadela, quienes iban a participar del 1° Encuentro Internacional de Hábitat en el Gran Hotel Provincial, un evento organizado por el gobierno bonaerense que debía cerrar con un acto del gobernador Axel Kicillof, quien finalmente suspendió la jornada.

El testimonio del padre “Paco” Olveira: “Salimos como pudimos”

El sacerdote Francisco “Paco” Olveira, pasajero y testigo del vuelco, relató ante la prensa que muchos pasajeros lograron salir por sus propios medios o ayudados por otros heridos.

“Habrá un 10% del colectivo con heridas de distinta gravedad. La mayoría tiene raspaduras y golpes”, señaló el integrante de Curas en Opción por los Pobres, quien contó que varios pasajeros fueron asistidos en un pequeño centro de salud de General Pirán.

Según su testimonio, no había otros vehículos involucrados ni condiciones climáticas adversas: no llovía, no había hielo y la calzada se encontraba en buen estado. “Estábamos durmiendo. Creo que eran las siete y media u ocho de la mañana. Habíamos salido a las 12 de la noche”, explicó.

Operativo en la Ruta 2: bomberos, seguridad vial y asistencia médica

Bomberos voluntarios de General Pirán y Coronel Vidal, equipos de seguridad vial de AUBASA y personal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) trabajaron desde la mañana hasta el mediodía en tareas de rescate, asistencia y control. La ANSV también realizó el test de alcoholemia al conductor, que dio negativo.