Tragedia en la Ruta 2: quedó detenido el chofer del micro que volcó rumbo a Mar del Plata y provocó dos muertes
El conductor, que está internado, quedó imputado por homicidio culposo. El accidente ocurrió a la altura de la localidad de General Pirán.
Quedó detenido el chofer del micro que volcó rumbo a Mar del Plata y provocó dos muertes.
El chofer del micro que volcó este martes en la Ruta 2 mientras viajaba hacia Mar del Plata quedó aprehendido por homicidio culposo y lesiones culposas. El accidente dejó dos personas muertas y más de 40 heridos, varios de ellos trasladados a hospitales de la zona por la gravedad de las lesiones.
El conductor permanece internado en el Hospital de General Pirán, localidad donde ocurrió el siniestro. Aunque está fuera de peligro, se encuentra bajo custodia policial, a la espera de recibir el alta para ser trasladado a la Fiscalía de Delitos Culposos de Mar del Plata, donde será indagado e imputado.
El fiscal Germán Vera Tapia está a cargo de la investigación. Aunque el conductor dio negativo en el test de alcoholemia, la Justicia aguarda los resultados de la pericia toxicológica para determinar si había consumido alguna sustancia.
La acusación apunta a que el vuelco se habría provocado por una “conducción imprudente del vehículo”. El micro circulaba con 56 pasajeros a bordo cuando, por motivos que aún se investigan, terminó volcado sobre el cantero central a la altura del kilómetro 325 de la Ruta 2.
Dos víctimas fatales y decenas de heridos
Las dos personas fallecidas murieron en el lugar del accidente. En tanto, más de 40 pasajeros fueron asistidos y trasladados a los hospitales de General Pirán y Coronel Vidal, según el nivel de gravedad.
La unidad pertenecía a la empresa Turismo New Bus y trasladaba a vecinos de Moreno, Morón y Ciudadela, quienes iban a participar del 1° Encuentro Internacional de Hábitat en el Gran Hotel Provincial, un evento organizado por el gobierno bonaerense que debía cerrar con un acto del gobernador Axel Kicillof, quien finalmente suspendió la jornada.
El testimonio del padre “Paco” Olveira: “Salimos como pudimos”
El sacerdote Francisco “Paco” Olveira, pasajero y testigo del vuelco, relató ante la prensa que muchos pasajeros lograron salir por sus propios medios o ayudados por otros heridos.
“Habrá un 10% del colectivo con heridas de distinta gravedad. La mayoría tiene raspaduras y golpes”, señaló el integrante de Curas en Opción por los Pobres, quien contó que varios pasajeros fueron asistidos en un pequeño centro de salud de General Pirán.
Según su testimonio, no había otros vehículos involucrados ni condiciones climáticas adversas: no llovía, no había hielo y la calzada se encontraba en buen estado. “Estábamos durmiendo. Creo que eran las siete y media u ocho de la mañana. Habíamos salido a las 12 de la noche”, explicó.
Operativo en la Ruta 2: bomberos, seguridad vial y asistencia médica
Bomberos voluntarios de General Pirán y Coronel Vidal, equipos de seguridad vial de AUBASA y personal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) trabajaron desde la mañana hasta el mediodía en tareas de rescate, asistencia y control. La ANSV también realizó el test de alcoholemia al conductor, que dio negativo.