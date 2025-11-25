Ian Lucas juega a dos puntas tras conocerse su relación con Eva Anderson: a qué otra famosa intenta seducir

Evangelina Anderson (1) (1)

De acuerdo a la fehaciente fuente con la que habló PrimiciasYa, el ida y vuelta con la hermana de Wanda comenzó después de empezar a salir con Eva Anderson.

"Sin bien ellos son amigos hace un tiempo, él la invitó a Zaira a salir y por ahora ella no aceptó. Tiene la aprobación de Wanda y Maxi López, ellos son los celestinos. Lo de Bauletti es puro verso y lo hacen para para distraer", indicó un allegado a los personajes en cuestión, desmitiendo a su vez que no pasa nada con el otro inlfuencer con el que se la vinculó hace unos días.

Ahora habrá que ver si finalmente Zaira le da una oportunidad a Ian Lucas luego de que se conociera el vínculo íntimo con la ex de Martín Demichelis.

Zaira Nara 1

Quién es Ian Lucas, la el influencer que participa en MasterChef Celebrity

Ian Lucas participa en MasterChef Celebrity con una trayectoria que lo vincula al mundo del entretenimiento desde hace años. Su presencia en el reality de cocina lo muestra en una faceta poco conocida de él. Su recorrido combina actuación, música, amistades reconocidas y conquista a millones de personas.

Según se conoció, el joven nació el 14 de marzo de 1999 en la provincia de Buenos Aires y durante su adolescencia decidió iniciarse en el mundo digital. En ese momento, atravesaba el divorcio de sus padres, y encontró en la creación de contenido un espacio de expresión y refugio. Lo que comenzó como una forma de escape se transformó rápidamente por su estilo auténtico y cercano con la audiencia.

Por su parte, Ian Lucas también incursionó en la actuación y participó en series juveniles como Soy Luna y Once. Así exploró una nueva forma de acercarse y comunicarse con su audiencia. También se desempeñó como cantante, sumando otra dimensión a su perfil artístico. Su versatilidad lo convirtió en una figura reconocida por distintos públicos.

En las últimas semanas, el influencer dio un salto en su carrera tras sumarse a MasterChef Celebrity, el reality culinario que acaba de iniciar en Telefe. Bajo la conducción de Wanda Nara, el programa lo muestra en una faceta distinta, enfrentando retos en la cocina y compartiendo momentos de humor, tensión y aprendizaje.