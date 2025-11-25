Femicidio de Cecilia Strzyzowski: cuándo se conocerán las penas contra el Clan Sena

reg2gvssvzdrlhze4s5o67twc4 Hubo festejos y emoción frente a los tribunales de Resistencia.

El caso: desaparición, reconstrucción del crimen y conmoción provincial

Cecilia Strzyzowski fue vista por última vez el 2 de junio de 2023, cuando ingresó a una vivienda de la familia Sena en las afueras de Resistencia. Las cámaras de seguridad confirmaron que la joven nunca salió del lugar.

Aunque el cuerpo nunca fue encontrado, los fiscales reunieron pruebas que permitieron reconstruir el crimen: Cecilia habría sido asesinada, descuartizada y carbonizada, y sus restos esparcidos en una zona cercana a la propiedad de sus suegros.

El femicidio se convirtió en uno de los casos más conmocionantes de la historia de Chaco, con fuerte repercusión nacional y derivaciones políticas, debido al vínculo de los acusados con sectores del poder provincial.