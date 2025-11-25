En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Cecilia Strzyzowski
Femicidio
Chaco

Femicidio de Cecilia Strzyzowski: cuándo se conocerán las penas contra el Clan Sena

La audiencia comenzará este miércoles a las 9 de la mañana en la Cámara Segunda en lo Criminal. Se espera que Marcela Acuña, Emerenciano y César Sena reciban prisión perpetua.

Cuándo se conocerán las penas contra el Clan Sena. 

Cuándo se conocerán las penas contra el Clan Sena. 

La audiencia en la que se definirán las penas contra Marcela Acuña, Emerenciano Sena y César Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski se realizará este miércoles en la ciudad de Resistencia. La citación está prevista para las 9 de la mañana en la Cámara Segunda en lo Criminal, donde la jueza Dolly Fernández leerá las condenas.

Leé también Patricia Bullrich celebró la condena al clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski: "No los salvó nada"
Patricia Bullrich celebró la condena al clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski: No los salvó nada. 

Además del clan Sena, también recibirán sentencia Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo y Fabiana González, imputados por su participación en la trama posterior al crimen.

El sábado 15 de noviembre, el jurado halló culpable por unanimidad a César Sena por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por violencia de género, en carácter de autor. En tanto, Emerenciano y Marcela Acuña fueron declarados partícipes necesarios del femicidio.

Por su parte, Obregón, González y Melgarejo fueron considerados responsables de encubrimiento agravado, mientras que la única absuelta fue Griselda Reinoso. Ahora, se espera que el Clan Sena reciba prisión perpetua, la pena prevista por el artículo 80 del Código Penal para este tipo de delitos.

reg2gvssvzdrlhze4s5o67twc4
Hubo festejos y emoci&oacute;n frente a los tribunales de Resistencia.

Hubo festejos y emoción frente a los tribunales de Resistencia.

El caso: desaparición, reconstrucción del crimen y conmoción provincial

Cecilia Strzyzowski fue vista por última vez el 2 de junio de 2023, cuando ingresó a una vivienda de la familia Sena en las afueras de Resistencia. Las cámaras de seguridad confirmaron que la joven nunca salió del lugar.

Aunque el cuerpo nunca fue encontrado, los fiscales reunieron pruebas que permitieron reconstruir el crimen: Cecilia habría sido asesinada, descuartizada y carbonizada, y sus restos esparcidos en una zona cercana a la propiedad de sus suegros.

El femicidio se convirtió en uno de los casos más conmocionantes de la historia de Chaco, con fuerte repercusión nacional y derivaciones políticas, debido al vínculo de los acusados con sectores del poder provincial.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Cecilia Strzyzowski Femicidio Chaco
Notas relacionadas
Cómo fue le momento en el que condenaron al clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski
Gloria Romero, mamá de Cecilia Strzyzowski, tras la condena al clan Sena: "Ahora sé que no van a venir por mi otra hija"
El abogado de la familia de Cecilia Strzyzowski opinó tras el histórico veredicto: "Se hizo justicia"

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar